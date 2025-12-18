Beschleunigen Sie APIs mit einem ultraleichten, Kubernetes-nativen Gateway mit einem um 50 % höheren Durchsatz1, 2 und Zero-Trust-Sicherheit.
DataPower Nano Gateway ist ein Gateway der nächsten Generation, das für moderne, Kubernetes-native Workloads entwickelt wurde. Es ist näher an den Geschäftsanwendungen eingebettet und ermöglicht Entwicklern die direkte Kontrolle über API-Traffic, Sicherheit und Richtlinien in jeder Bereitstellungsumgebung. So können sie schnell umsteigen, ohne auf zentrale Gateway-Teams angewiesen zu sein.
Stellen Sie Secure Gateways mit einer Startzeit von Sekundenbruchteilen über GitOps-Pipelines bereit und helfen Sie den Entwicklern, ohne zentralisierte Engpässe schneller vom Build zur Produktion zu gelangen.
Führen Sie einfache Gateways in der Nähe von Geschäftsanwendungen mit reduzierter Latenz aus und ermöglichen Sie so eine feine Skalierung und schnellere Reaktionszeit in hybriden, Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen.
Integrieren Sie Zero-Trust-Schutz und konsistente Durchsetzung von Richtlinien in jeden Microservice mit integrierter OpenTelemetry und deklarativer Konfiguration.
Eliminieren Sie die Abhängigkeit von schwerfälligen, zentralisierten Gateways mit einer ultraleichten, cloudnativen, eingebetteten Laufzeit, die den Speicherbedarf reduziert und die Skalierung mit Infrastructure-as-a-code vereinfacht.
Beginnen Sie klein mit 10 Millicores CPU für ressourcenschonende Umgebungen. Skalieren Sie auf bis zu 300 Millicores, um eine starke Leistung ohne umfangreiche Infrastruktur zu liefern.
Start in Sekundenbruchteilen mit weniger als 20 MB RAM. Ideal für containerisierte, cloudnative und Edge-Bereitstellungen.
Verarbeitet bis zu 50 % mehr Transaktionen pro Sekunde als führende Gateways und beschleunigt so die API-Leistung in großem Maßstab.
Startvorgang in Sekundenbruchteilen mit einem kompakten, Kubernetes-nativen Gateway, das geschäftsnahe Apps einbettet; Minimierung von Laufzeit, Latenz und Speicherbedarf.
Definieren Sie API-Richtlinien mithilfe von YAML-basierten deklarativen Konfigurationen, sodass Entwickler den Datenverkehr in Hybrid- und Cloud-Umgebungen schneller und konsistent sichern, validieren und steuern können.
Integrieren Sie Zero-Trust-Schutz direkt in jede Geschäftsanwendung mit einem eigenen isolierten Gateway. So können Sie schneller reagieren, den Datenverkehr sicher steuern und Störungen durch benachbarte Anwendungen vermeiden.
Die Aussagen von IBM zu ihren Plänen, ihrer Ausrichtung und Absicht können ohne Vorankündigung und nach alleinigem Ermessen von IBM geändert oder zurückgezogen werden. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten skizzieren nur unsere allgemeine Produktausrichtung und sollten nicht bei einer Kaufentscheidung herangezogen werden. Die genannten Informationen bezüglich potenzieller zukünftiger Produkte stellen keine Verpflichtung, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalität dar. Informationen über potenzielle zukünftige Produkte dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitpunkt der Einführung zukünftiger Eigenschaften oder Funktionen, die für unsere Produkte beschrieben werden, unterliegen unserem alleinigen Ermessen.
¹IBM-interne Benchmarks – Dezember 2025. Mindestanforderungen: 10 Millicores CPU (1 % eines CPU-Kerns) und 20 MB RAM. Für eine standardmäßige Bereitstellung in Produktionsqualität werden eine 300-Millimeter-CPU und 600 MB RAM empfohlen.
²50 % mehr Transaktionen pro Sekunde (TPS) als führende Konkurrenz-Gateways.