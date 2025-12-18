DataPower Nano Gateway ist ein Gateway der nächsten Generation, das für moderne, Kubernetes-native Workloads entwickelt wurde. Es ist näher an den Geschäftsanwendungen eingebettet und ermöglicht Entwicklern die direkte Kontrolle über API-Traffic, Sicherheit und Richtlinien in jeder Bereitstellungsumgebung. So können sie schnell umsteigen, ohne auf zentrale Gateway-Teams angewiesen zu sein.