Preisoptionen für IBM webMethods Hybrid Integration entdecken
Beinhaltet flexible Guthaben, die für beliebige Integrationsfunktionen wie API-Aufrufe, App-Integrationsabläufe, B2B-Integrationen, verwaltete Dateiübertragungen und Ereignisse verwendet werden können.
Verbrauchsabhängige Preisgestaltung orientiert sich an der tatsächlichen Nutzung
IBM webMethods Hybrid Integration basiert auf einer hybriden Steuerungsebene, die verteilte Integrationslaufzeiten in einer einzigen Plattform konsolidiert und Folgendes bietet:
Durchgängige Überwachung für vollständige Transparenz des gesamten Integrationsworkflows.
Föderiertes API Management zur Vereinheitlichung der API-Governance in hybriden Umgebungen.
Integriertes Laufzeitmanagement für vereinfachte Bereitstellung lokal, in der Cloud oder am Edge.
Integration von KI-Agenten zur Einbettung intelligenter Automatisierung in Workflows.
IBM bietet eine breite Palette von Integrationsfunktionen, die sich nahtlos in die hybride Steuerungsebene einfügen. (Siehe Tabelle unten)
Hybride Steuerungsebene
SaaS-registrierte Laufzeiten sind ohne zusätzliche Kosten enthalten
Anzahl der registrierten Remote-Laufzeiten
Nicht zutreffend
API Management
API-Aufrufe
Anwendungsintegration
Integrationstransaktionen
—
Event Endpoint Management
API-Aufrufe
Ereignisverarbeitung
Virtuelle Prozesskerne
—
Event Streams
Virtuelle Prozesskerne
—
webMethods B2B-Integration
B2B-Dokumente
IBM Sterling VAN
Datenvolumen pro Monat
—
webMethods Managed File Transfer
Verschobene Dateien
Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration mit IBM webMethods Hybrid Integration – KI-gestützt und API-gesteuert, um den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.