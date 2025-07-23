Preisgestaltung

IBM webMethods Hybrid Integration

Die Preise für die Standardstufe beginnen bei 2.500 USD pro Monat.

Beinhaltet flexible Guthaben, die für beliebige Integrationsfunktionen wie API-Aufrufe, App-Integrationsabläufe, B2B-Integrationen, verwaltete Dateiübertragungen und Ereignisse verwendet werden können.

Verbrauchsabhängige Preisgestaltung orientiert sich an der tatsächlichen Nutzung
  • Lizenzflexibilität
  • Verbrauchsabhängige Preisgestaltung
  • Berechtigung für alle Integrationsfunktionen
  • Preise entsprechend der tatsächlichen Nutzung

Die hybride Steuerungsebene: eine einheitliche Integrationsgrundlage​

IBM webMethods Hybrid Integration basiert auf einer hybriden Steuerungsebene, die verteilte Integrationslaufzeiten in einer einzigen Plattform konsolidiert und Folgendes bietet:​

  • Durchgängige Überwachung für vollständige Transparenz des gesamten Integrationsworkflows.​

  • Föderiertes API Management zur Vereinheitlichung der API-Governance in hybriden Umgebungen.​

  • Integriertes Laufzeitmanagement für vereinfachte Bereitstellung lokal, in der Cloud oder am Edge.​

  • Integration von KI-Agenten zur Einbettung intelligenter Automatisierung in Workflows.​

IBM bietet eine breite Palette von Integrationsfunktionen, die sich nahtlos in die hybride Steuerungsebene einfügen.  (Siehe Tabelle unten)
    Plattformfunktionen Nutzungsmetrik SaaS Software

     Hybride Steuerungsebene 

    •  E2E-Überwachung​
    •  Föderiertes API Management​
    •  Integrationslaufzeit​
    •  Nutzungsanalyse

    SaaS-registrierte Laufzeiten sind ohne zusätzliche Kosten enthalten​

    Anzahl der registrierten Remote-Laufzeiten

    Nicht zutreffend

    API Management

    API-Aufrufe 

    Anwendungsintegration​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Integrationstransaktionen 

    Event Endpoint Management 

    API-Aufrufe 

    Ereignisverarbeitung

    Virtuelle Prozesskerne 

    Event Streams 

    Virtuelle Prozesskerne 

    webMethods B2B-Integration 

    B2B-Dokumente 

    IBM Sterling VAN 

    Datenvolumen pro Monat 

    webMethods Managed File Transfer 

    Verschobene Dateien 

    *Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 
    Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration mit IBM webMethods Hybrid Integration – KI-gestützt und API-gesteuert, um den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

