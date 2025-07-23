Preisgestaltung

IBM webMethods Hybrid Integration basiert auf einer hybriden Steuerungsebene, die verteilte Integrationslaufzeiten in einer einzigen Plattform konsolidiert und Folgendes bietet:​

Durchgängige Überwachung für vollständige Transparenz des gesamten Integrationsworkflows.​

Föderiertes API Management zur Vereinheitlichung der API-Governance in hybriden Umgebungen.​

Integriertes Laufzeitmanagement für vereinfachte Bereitstellung lokal, in der Cloud oder am Edge.​

Integration von KI-Agenten zur Einbettung intelligenter Automatisierung in Workflows.​

IBM bietet eine breite Palette von Integrationsfunktionen, die sich nahtlos in die hybride Steuerungsebene einfügen. (Siehe Tabelle unten)