Ankündigung von IBM DataPower Interact Gateway: Governance von KI-Interaktionen an der Schnittstelle zum Unternehmen

Unternehmen haben jahrelang an der Schaffung vertrauenswürdiger Integrationsgrundlagen gearbeitet. APIs werden verwaltet. Workflows werden orchestriert. Richtlinien werden durchgesetzt. Die Integrationsdisziplin, deren Etablierung Jahre dauerte, ist real, praxiserprobt und wird in großem Maßstab eingesetzt. Mit dem Einzug der KI in die Produktion besteht die Herausforderung nicht nur in der Steuerung der KI, sondern auch darin, der KI ein vertrauenswürdiges Echtzeitverständnis des Geschäfts zu vermitteln. Dieses Verständnis entsteht durch sichere, geregelte Interaktionen über APIs, Anwendungen, Daten und Workflows, die es Agenten und Modellen ermöglichen, sicher innerhalb von Unternehmenssystemen zu agieren, anstatt isoliert zu agieren.

Und doch kommt die KI auf eine Art und Weise an, die alles umgeht. KI-Agenten interagieren mit Unternehmenssystemen, Modelle greifen auf Daten außerhalb der etablierten Sicherheits- und Compliance-Boundary zu. Tools rufen Workflows ohne Durchsetzung von Richtlinien auf. Jede dieser Interaktionen findet außerhalb der Governance-Strukturen statt, auf die sich Unternehmen verlassen. Dadurch entstehen fragmentierte Richtlinien, begrenzte Transparenz und nutzungsabhängige Kosten, die ohne Vorwarnung außer Kontrolle geraten. Die Folge: ein zunehmend blinder Fleck genau an dem Punkt, an dem KI auf das Unternehmen trifft – der Interaktionsebene.

Dies ist kein Modell- oder Datenproblem, sondern ein Interaktionsproblem. Es bedarf einer speziell für diese Ebene entwickelten Lösung – nicht einer Ansammlung von Governance-Silos, von denen jedes nur einen Teil des Gesamtbildes abdeckt. Laut dem IBM Institute for Business Value glauben 65 % der Unternehmen, dass KI ohne eine bessere Integration scheitern wird. Das Zeitfenster zur Erlangung der Kontrolle verengt sich. Forrester prognostiziert, dass der Markt für KI-Governance-Software bis 2030 mit etwa 30 % CAGR wachsen und etwa 15,8 Milliarden US-Dollar an Ausgaben erreichen wird.

Angesichts des immer schnelleren Voranschreitens der KI-Einführung riskieren Unternehmen, denen ein einheitlicher Ansatz zur Steuerung von KI-Interaktionen fehlt, mit jeder unkontrollierten Implementierung einen immer größeren Verwaltungsaufwand.