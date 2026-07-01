Ankündigung von IBM DataPower Interact Gateway: Governance von KI-Interaktionen an der Schnittstelle zum Unternehmen

Steuern, sichern und beobachten Sie KI-Interaktionen über Agenten, Modelle und Tools hinweg.
Wenn Unternehmen KI skalieren, hängt der Erfolg von mehr als dem Zugriff auf Modelle ab – er erfordert einen vertrauenswürdigen Unternehmenskontext, kontrollierte Interaktionen und sichere Konnektivität zwischen APIs, Anwendungen und Daten.
Basierend auf dem IBM Integration-Portfolio, das Kunden bereits nutzen, um ihr hybrides Unternehmen zu verbinden und zu steuern, erweitert IBM diese vertrauenswürdige Grundlage für das Zeitalter der KI mit IBM DataPower Interact Gateway. Als IBMs Governance-Gateway für KI-Interaktionen sorgt es für die Steuerung, Absicherung und Transparenz von Interaktionen zwischen Agenten, Modellen, Tools und Unternehmenssystemen, sodass Unternehmen KI sicher und produktiv nutzen können, ohne neue Silos aufzubauen oder ihre bestehende Architektur zu verändern.
Unternehmen haben jahrelang an der Schaffung vertrauenswürdiger Integrationsgrundlagen gearbeitet. APIs werden verwaltet. Workflows werden orchestriert. Richtlinien werden durchgesetzt. Die Integrationsdisziplin, deren Etablierung Jahre dauerte, ist real, praxiserprobt und wird in großem Maßstab eingesetzt. Mit dem Einzug der KI in die Produktion besteht die Herausforderung nicht nur in der Steuerung der KI, sondern auch darin, der KI ein vertrauenswürdiges Echtzeitverständnis des Geschäfts zu vermitteln. Dieses Verständnis entsteht durch sichere, geregelte Interaktionen über APIs, Anwendungen, Daten und Workflows, die es Agenten und Modellen ermöglichen, sicher innerhalb von Unternehmenssystemen zu agieren, anstatt isoliert zu agieren.
Und doch kommt die KI auf eine Art und Weise an, die alles umgeht. KI-Agenten interagieren mit Unternehmenssystemen, Modelle greifen auf Daten außerhalb der etablierten Sicherheits- und Compliance-Boundary zu. Tools rufen Workflows ohne Durchsetzung von Richtlinien auf. Jede dieser Interaktionen findet außerhalb der Governance-Strukturen statt, auf die sich Unternehmen verlassen. Dadurch entstehen fragmentierte Richtlinien, begrenzte Transparenz und nutzungsabhängige Kosten, die ohne Vorwarnung außer Kontrolle geraten. Die Folge: ein zunehmend blinder Fleck genau an dem Punkt, an dem KI auf das Unternehmen trifft – der Interaktionsebene.
Dies ist kein Modell- oder Datenproblem, sondern ein Interaktionsproblem. Es bedarf einer speziell für diese Ebene entwickelten Lösung – nicht einer Ansammlung von Governance-Silos, von denen jedes nur einen Teil des Gesamtbildes abdeckt. Laut dem IBM Institute for Business Value glauben 65 % der Unternehmen, dass KI ohne eine bessere Integration scheitern wird. Das Zeitfenster zur Erlangung der Kontrolle verengt sich. Forrester prognostiziert, dass der Markt für KI-Governance-Software bis 2030 mit etwa 30 % CAGR wachsen und etwa 15,8 Milliarden US-Dollar an Ausgaben erreichen wird.
Angesichts des immer schnelleren Voranschreitens der KI-Einführung riskieren Unternehmen, denen ein einheitlicher Ansatz zur Steuerung von KI-Interaktionen fehlt, mit jeder unkontrollierten Implementierung einen immer größeren Verwaltungsaufwand.
Wenn Unternehmen KI in die Produktion integrieren, stehen sie vor einer neuen Herausforderung: wie sie die wachsende Menge an Interaktionen zwischen KI-Agenten, Modellen, APIs, Unternehmensdaten und Geschäftsabläufen steuern können.
Dieser neu entstehende Bedarf hat zu einer neuen Kategorie geführt, die Analysten als KI-Gateways bezeichnen: Plattformen, die die Governance, Sicherheit, Observability und Kontrolle bieten sollen, die für die Einführung von KI in Unternehmen im großen Maßstab erforderlich sind. Viele Unternehmen versuchen zunächst, KI-Interaktionen mithilfe bestehender API-Gateways, Modellplattformen oder anwendungsspezifischer Kontrollen zu steuern. Diese Tools gehen zwar wichtige Teile des Problems an, doch fehlt ihnen oft eine einheitliche Governance-Ebene, die speziell für das wachsende Volumen und die Vielfalt der Interaktionen zwischen Agenten, Modellen, Tools, APIs und Unternehmensdaten konzipiert ist. Der Market Guide for KI-Gateways von Gartner¹ identifiziert KI-Gateways als grundlegende Infrastruktur für Unternehmen, die KI von der Pilotphase in die Produktion bringen.
Diese Entwicklung führte zu Interact Gateway. Anstatt einen weiteren eigenständigen KI-Kontrollpunkt einzuführen, erweitert IBM die bewährten Integrationsfunktionen, auf die sich Kunden bereits verlassen, um die Interaktion von KI mit Unternehmenssystemen zu steuern. Interact Gateway baut auf bestehender API- und Integrationsinfrastruktur auf und sichert, steuert und überwacht Interaktionen über beliebige Modelle, beliebige Agenten-Frameworks, APIs und hybride Umgebungen hinweg. Bestehende Investitionen bleiben erhalten, während Richtlinien, Sicherheit und Observability der Unternehmensklasse in das KI-Zeitalter eingeführt werden.
Das Ergebnis ist ein praktischerer Ansatz für die KI-Governance: Unternehmen helfen, KI verantwortungsvoll zu skalieren, während sie gleichzeitig die operative Ausbreitung reduzieren und die Kontrolle darüber zu behalten, wie KI mit dem Unternehmen interagiert.
KI-fähige Unternehmensdienste ermöglichen
Bestehende REST-APIs können als MCP-Tools neu veröffentlicht werden, wodurch Unternehmensfähigkeiten sofort von KI-Agenten entdeckt und einsetzbar werden, ohne Anwendungslogik neu schreiben oder Integrationen neu aufbauen zu müssen.
KI mit vertrauenswürdigem Unternehmenskontext verbinden
Gesteuerte Interaktionen ermöglichen KI einen sicheren Echtzeitzugriff auf Unternehmens-APIs, Systeme und Daten. Wenden Sie Sicherheitsschutzmaßnahmen konsistent über einen einheitlichen Kontrollpunkt an, einschließlich Authentifizierung, Autorisierung und Ratenbegrenzung. Unternehmen können den Zugriff auf KI-Modelle über dieselbe Steuerungsebene zentralisieren und regeln und dabei konsistente Sicherheit, Richtliniendurchsetzung und Observability anwenden, unabhängig vom Modellanbieter. Teams erhalten Einblick in KI-Interaktionsmuster, Modellnutzung und operative Aktivitäten, was Unternehmen hilft, die Kontrolle zu behalten und KI-bezogene Kosten bei zunehmender Verbreitung zu managen.
Vertrauenswürdige Governance in hybriden Umgebungen anwenden
Richtlinien für die KI-Interaktion werden durchgehend für alle lokalen, Private-Cloud- und Multi-Cloud-Bereitstellungen angewendet und erfüllen regionale Anforderungen an den Datenspeicherort sowie Compliance-Verpflichtungen, ohne die Governance auf eine einzige Plattform oder Cloud-Boundary zu beschränken.
Auf die nächste Generation der KI-Interaktionen vorbereiten
Da KI-Ökosysteme zunehmend miteinander vernetzt sind, muss die Governance über Interaktionen zwischen Menschen und Agenten hinausgehen. Interact Gateway wurde mit Blick auf die Zukunft der Agent-zu-Agent-Kommunikation (A2A) entwickelt und hilft Unternehmen dabei, vertrauenswürdige, sichere und beobachtbare KI-Ökosysteme in großem Maßstab aufzubauen.
Ihre bewährte Integrationsgrundlage erweitern
Interact Gateway integriert sich in bestehende Integrationsinfrastruktur, anstatt diese zu ersetzen. Die von Governance-Teams benötigte KI wird über dieselbe Infrastruktur bereitgestellt, die bereits ihre APIs und Integrationen verwaltet.
Mittlerweile werden Agenten und Modelle immer häufiger außerhalb etablierter Governance-Strukturen eingesetzt. Da sie direkt auf APIs, Unternehmensdaten und Workflows zugreifen, stehen Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen in Transparenz, Durchsetzung von Richtlinien, Sicherheit und Kostenmanagement.
Was als ein einzelnes KI-Pilotprojekt beginnt, kann schnell zu Tausenden oder sogar Millionen von Interaktionen über APIs, Unternehmensdatenquellen und Workflows anwachsen. Da diese Interaktionen zunehmend Einfluss auf Customer Experiences, operative Entscheidungen und umsatzgenerierende Prozesse haben, wird die Aufrechterhaltung der Transparenz, die Durchsetzung von Richtlinien und die operative Kontrolle deutlich schwieriger.
Die Integrationsschicht, deren Einrichtung Jahre gedauert hat, operiert nun mit einem blinden Fleck an genau dem Punkt, an dem KI auf das Unternehmen trifft. Interact Gateway schließt diese Lücke. Es erweitert die bestehende Integrationsschicht, um KI-Interaktionen zu steuern: Modelle, Tools und Agenten werden in dieselbe Management- und Observability-Ebene wie APIs und Integrationen gebracht und die gleiche Strenge angewandt, die Teams bereits kennen. Bestehende Integrationsinvestitionen bilden die Grundlage für die Steuerung von KI-Interaktionen, ohne dass die Infrastruktur neu aufgebaut oder ein paralleler Stack eingeführt werden muss.
Für Unternehmen, die Integrations- und KI-Produkte von IBM einsetzen, arbeitet Interact Gateway mit dem bereits Vorhandenen zusammen, anstatt es zu ersetzen: Es erweitert die bestehende Governance, um KI-Interaktionen abzudecken, ohne neue Infrastruktur hinzuzufügen oder das zu duplizieren, was diese Plattformen bereits gut können.
Interact Gateway ist die richtige Lösung, wenn:
Wenn KI von Experimenten in die Produktion übergeht, benötigen Unternehmen eine vertrauenswürdige Methode, um Agenten, Modelle, APIs und Unternehmenssysteme miteinander zu verbinden, ohne Governance, Sicherheit oder Kontrolle zu opfern. Interact Gateway erweitert die vertrauenswürdige Integration, auf die sich Kunden bereits verlassen, um KI im Unternehmensmaßstab sicher zu operationalisieren.