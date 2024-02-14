IBM Cloud-Reservierungen

Reduzieren Sie Ihre Ausgaben durch vergünstigte Preisgestaltung, indem Sie Kapazitäten im Voraus reservieren.

Reservieren Sie auf IBM Cloud VPC Reservieren Sie einen Platz auf der klassischen Infrastruktur IBM Cloud
Illustration eines Cloud-Speichers mit verschiedenen Verbindungspunkten und Leitungen

Bei IBM Cloud möchten wir, dass Sie Zahlungslösungen erhalten, die zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passen. Deshalb bieten wir IBM Cloud Reservations an – eine erweiterte Kapazitätsbereitstellung zu reduzierten Preisen für die langfristige Planung. IBM Cloud Reservations sind ideal für Unternehmen mit anhaltenden Workloads, insbesondere für diejenigen, die Cloud-Kapazitäts- und Verfügbarkeitsprobleme lösen möchten. Sie sind auch wertvoll für Neueinsteiger in die Cloud, die mit internen Beschaffungszyklen von einem bis drei Jahren konfrontiert sind und von sofortigen Einsparungen ohne eine hohe Vorauszahlung profitieren könnten. Wir helfen Ihnen, eine besser vorhersehbare Budgetierungsumgebung zu schaffen.
Vorteile
Frau benutzt einen Laptop und lächelt
Kosteneinsparungen

Sparen Sie bis zu 60 % bei ausgewählten Lösungen, indem Sie eine Laufzeit von 1 Jahr wählen, im Vergleich zu bedarfsorientierten Abrechnungszyklen.
IT-Engineer steht neben einem offenen Server im Rechenzentrum
Garantierte Kapazität

Ihre Kapazität steht Ihnen zur Verfügung, wann und wo Sie sie benötigen. IBM Cloud Reservations garantieren Ihnen Kapazität innerhalb der Verfügbarkeitszone und des Rechenzentrums Ihrer Wahl für die gesamte Laufzeit Ihrer Vertragslaufzeit.
Geschäftsmann in der Stadt sitzt auf einer Bank
Flexibilität bei der Umstellung der Bereitstellung

Stellen Sie Ihre bestehende On-Demand-Lösung auf die Rechnungs- und Vertragsbedingungen von IBM Cloud Reservations um. Fügen Sie Ihrer Reservierung eine beliebige kompatible Lösung hinzu oder trennen Sie sie davon.
Lösungen für IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Reduzieren Sie Ihre Ausgaben um bis zu 60 % mit 1- oder 3-jährigen Virtual Server-Reservierungen. Ihre Kapazität wird monatlich abgerechnet, ist garantiert und erfordert keine Vorauszahlung.

 Virtual Servers kennenlernen
IBM Cloud Bare Metal Server für klassische Infrastruktur

Sichern Sie sich einen günstigeren Preis für Ihre Bare Metal Servers mit einer Vertragslaufzeit von 1 Jahr.

 Erkunden Sie Bare Metal Servers auf Classic
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Sparen Sie bis zu 35 % mit einem 1-Jahres-Vertrag oder bis zu 55 % mit einem 3-Jahres-Vertrag.

 Erkunden Sie Bare Metal Servers für VPC
Ressourcen für IBM Cloud-Reservierungen
Illustration von Plattformen mit Laptop, Cloud, Datenservern und Symbolen
IBM Cloud Virtual Servers for VPC-Dokumentation

Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit reservierten Kapazitäten auf IBM Cloud Virtual Servers for VPC machen.

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Nahaufnahme eines Bare Metal Server
IBM® Cloud Bare Metal Servers (klassisch)

Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit der Preisgestaltung für Vertragslaufzeiten auf IBM Cloud Bare Metal Servers (classic) machen.

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Nahaufnahme eines Bare Metal Server mit verwickelten Kabeln
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit reservierter Kapazität auf IBM Cloud Bare Metal Servers für VPC machen.

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Erste Schritte Konto erstellen

Melden Sie sich bei Ihrem IBM Cloud-Konto an oder erstellen Sie noch heute eines.

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Einen virtuellen oder Bare Metal Server auf IBM Cloud VPC bereitstellen und reservieren.

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Bereitstellung und Reservierung eines Bare Metal Server auf der klassischen Infrastruktur IBM Cloud

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