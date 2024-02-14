Reduzieren Sie Ihre Ausgaben durch vergünstigte Preisgestaltung, indem Sie Kapazitäten im Voraus reservieren.
Bei IBM Cloud möchten wir, dass Sie Zahlungslösungen erhalten, die zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passen. Deshalb bieten wir IBM Cloud Reservations an – eine erweiterte Kapazitätsbereitstellung zu reduzierten Preisen für die langfristige Planung. IBM Cloud Reservations sind ideal für Unternehmen mit anhaltenden Workloads, insbesondere für diejenigen, die Cloud-Kapazitäts- und Verfügbarkeitsprobleme lösen möchten. Sie sind auch wertvoll für Neueinsteiger in die Cloud, die mit internen Beschaffungszyklen von einem bis drei Jahren konfrontiert sind und von sofortigen Einsparungen ohne eine hohe Vorauszahlung profitieren könnten. Wir helfen Ihnen, eine besser vorhersehbare Budgetierungsumgebung zu schaffen.
Sparen Sie bis zu 60 % bei ausgewählten Lösungen, indem Sie eine Laufzeit von 1 Jahr wählen, im Vergleich zu bedarfsorientierten Abrechnungszyklen.
Ihre Kapazität steht Ihnen zur Verfügung, wann und wo Sie sie benötigen. IBM Cloud Reservations garantieren Ihnen Kapazität innerhalb der Verfügbarkeitszone und des Rechenzentrums Ihrer Wahl für die gesamte Laufzeit Ihrer Vertragslaufzeit.
Stellen Sie Ihre bestehende On-Demand-Lösung auf die Rechnungs- und Vertragsbedingungen von IBM Cloud Reservations um. Fügen Sie Ihrer Reservierung eine beliebige kompatible Lösung hinzu oder trennen Sie sie davon.
Reduzieren Sie Ihre Ausgaben um bis zu 60 % mit 1- oder 3-jährigen Virtual Server-Reservierungen. Ihre Kapazität wird monatlich abgerechnet, ist garantiert und erfordert keine Vorauszahlung.
Sichern Sie sich einen günstigeren Preis für Ihre Bare Metal Servers mit einer Vertragslaufzeit von 1 Jahr.
Sparen Sie bis zu 35 % mit einem 1-Jahres-Vertrag oder bis zu 55 % mit einem 3-Jahres-Vertrag.
Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit reservierten Kapazitäten auf IBM Cloud Virtual Servers for VPC machen.
Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit der Preisgestaltung für Vertragslaufzeiten auf IBM Cloud Bare Metal Servers (classic) machen.
Erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit reservierter Kapazität auf IBM Cloud Bare Metal Servers für VPC machen.
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Einen virtuellen oder Bare Metal Server auf IBM Cloud VPC bereitstellen und reservieren.
Bereitstellung und Reservierung eines Bare Metal Server auf der klassischen Infrastruktur IBM Cloud