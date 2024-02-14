Bei IBM Cloud möchten wir, dass Sie Zahlungslösungen erhalten, die zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passen. Deshalb bieten wir IBM Cloud Reservations an – eine erweiterte Kapazitätsbereitstellung zu reduzierten Preisen für die langfristige Planung. IBM Cloud Reservations sind ideal für Unternehmen mit anhaltenden Workloads, insbesondere für diejenigen, die Cloud-Kapazitäts- und Verfügbarkeitsprobleme lösen möchten. Sie sind auch wertvoll für Neueinsteiger in die Cloud, die mit internen Beschaffungszyklen von einem bis drei Jahren konfrontiert sind und von sofortigen Einsparungen ohne eine hohe Vorauszahlung profitieren könnten. Wir helfen Ihnen, eine besser vorhersehbare Budgetierungsumgebung zu schaffen.