Cloud-Lösungen für Gesundheitswesen und Biowissenschaften

IBM Cloud® bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen eine offene, sichere und unternehmensgerechte Umgebung zur Unterstützung von Workloads, unabhängig vom Stand der Umstellung auf die Cloud oder Anforderungen an Workloads. Beschleunigen Sie die Forschungsarbeit, steigern Sie das Vertrauen der Patienten durch innovative Kundenerfahrungen, und verbessern Sie die Systemverfügbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Standards.
Vielfältige Lösungen helfen Ihnen dabei, veraltete Workloads in die Cloud zu verlagern und zu modernisieren. Nutzen Sie Open-Source-Technologien zur einfachen Erstellung von Anwendungen in der Cloud und integrieren Sie diese dann in Ihren bestehenden Workloads. Mit der IBM Cloud können Einrichtungen des Gesundheitswesens jeder Größe so flexibel wie Startups agieren, indem sie schnell innovative Services bereitstellen, die den sich ständig ändernden Kunden- und Branchenanforderungen entsprechen – IBM hat die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Mit umfassenden Branchenkenntnisse, sowie HIPAA- und GxP-fähigen Datensätzen kann IBM Ihre Journey in die Cloud beschleunigen.
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Daten, erstellen Sie effizientere Systeme und verbessern Sie das Kundenerlebnis mit einer Vielzahl innovativer Services wie IBM Garage™ und IBM® Watson Health®.
IBM ist der einzige Cloud-Provider, der mit Verschlüsselungszertifizierung der höchsten Stufe (FIPS 140-2 Level 4) und Keep-Your-Own-Key (KYOK)-Technologie mit einem dediziertem Hardwaresicherheitsmodul (HSM) arbeitet. Das bedeutet, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Daten haben.
KI hilft Ihnen, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und zu gestalten, komplexe Prozesse zu automatisieren und die Zeit Ihrer Mitarbeiter zu optimieren.
IBM bietet Tools und Dienstleistungen im Gesundheitswesen an, um mehr Dateneinblicke zu gewinnen und Abläufe zu vereinfachen.
Mittels Cloud-Computing können Sie Ihre Ressourcen für Datenverarbeitung, Netzwerk, Speicher und Sicherheit nach Bedarf zuweisen.
Der Server und seine Ressourcen sind für die Single-Tenant-Nutzung dediziert und werden im IBM Cloud-Netzwerk gehostet.
Behalten Sie Ihre On-Premises-Infrastruktur bei und nutzen Sie gleichzeitig die Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der öffentlichen Cloud.
Verwalten Sie Red Hat® OpenShift® Cluster in einer höchst skalierbaren und zuverlässigen Cloud.
Nutzen Sie den marktführenden Schutz von Daten im Ruhezustand, in Bewegung und bei der Nutzung, wobei nur Sie die Kontrolle haben.
Unabhängig davon, ob Sie die HIPAA-Vorgaben auf regionaler, globaler oder branchenweiter Ebene umsetzen müssen, die IBM Cloud unterstützt Sie bei der Einhaltung dieser Vorschriften.
Erzielen Sie durchgängige Sicherheit für Ihre Unternehmensanwendungen und Workloads mit dem Fachwissen von IBM.
Wie können die beliebtesten IBM Cloud-Services Ihnen helfen?