Cloud-Lösungen für Gesundheitswesen und Biowissenschaften

IBM Cloud® bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen eine offene, sichere und unternehmensgerechte Umgebung zur Unterstützung von Workloads, unabhängig vom Stand der Umstellung auf die Cloud oder Anforderungen an Workloads. Beschleunigen Sie die Forschungsarbeit, steigern Sie das Vertrauen der Patienten durch innovative Kundenerfahrungen, und verbessern Sie die Systemverfügbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Standards.

Vielfältige Lösungen helfen Ihnen dabei, veraltete Workloads in die Cloud zu verlagern und zu modernisieren. Nutzen Sie Open-Source-Technologien zur einfachen Erstellung von Anwendungen in der Cloud und integrieren Sie diese dann in Ihren bestehenden Workloads. Mit der IBM Cloud können Einrichtungen des Gesundheitswesens jeder Größe so flexibel wie Startups agieren, indem sie schnell innovative Services bereitstellen, die den sich ständig ändernden Kunden- und Branchenanforderungen entsprechen – IBM hat die passende Lösung für Ihre Anforderungen.