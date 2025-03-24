Multi-Tier Cloud Security (MTCS), auch bekannt als Singapore Standard SS 584, ist ein Sicherheitsstandard für in Singapur tätige Cloud-Service-Provider. MTCS wurde unter der Anleitung des Information Technology Standards Committee (ITSC) von Singapur entwickelt, damit Cloud-Service-Provider Sicherheitsmaßnahmen nachweisen können, die der Sensitivität der Daten entsprechen, die sie speichern und verarbeiten.
Das MTCS-Zertifizierungsschema basiert auf internationalen Standards wie ISO 27001 und soll sicherstellen, dass Sicherheits- und Datenschutzpraktiken vorhanden sind, um das Risiko beim Arbeiten in einer Cloudumgebung zu verringern.
Die MTCS-Zertifizierung wird für drei verschiedene Stufen der Betriebssicherheit mit zunehmend strengeren Anforderungen vergeben. Die MTCS-Zertifizierung auf Stufe 3 wird für die Einrichtung von Sicherheitskontrollen zum Hosten der sensibelsten und wichtigsten Daten vergeben und ist für einen Cloud-Service-Provider erforderlich, der Daten für die Regierung von Singapur verarbeitet.
Berichte und andere Dokumentationen
Die IBM Cloud Infrastructure-Services haben die Zertifizierung nach MTCS/SS 584:2015 Level 3 erhalten. IBM Servicebeschreibungen (SB) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die MTCS-Richtlinienkonformität erfüllt. Die folgenden Services werden jedes Jahr von einem unabhängigen Prüfer bewertet, der ein Zertifikat ausstellt.
