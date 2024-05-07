IBM Cloud®-Konformität: ITAR

Darstellung, die eine Person zeigt, die mit einer Computerschnittstelle interagiert, um die herum sich ein Sicherheitsschild und ein kleines Regierungsgebäude befinden
Was ist ITAR?

Die International Traffic in Arms Regulations (ITAR) sind eine Reihe gesetzlicher Vorschriften der US-Regierung, die vom Außenministerium verwaltet werden, um die Ausfuhr von verteidigungsrelevanten Technologien, einschließlich der Software und Daten auf der United States Munitions List (USML), zu kontrollieren.

Es gibt keine formale ITAR-Zertifizierung, jedoch betreibt IBM die unten aufgeführten Services in einer Art und Weise, die den Kunden bei der Erfüllung seiner ITAR-Anforderungen unterstützt. Die ITAR-Konformität kann jedoch durch unabhängige andere Anbieter bestätigt werden. Kunden müssen IBM Cloud-Konten erstellen, die die Nutzung für ITAR angeben.
IBM Positionierung

Die Plattform IBM Cloud bietet bundesstaatliche Angebote, die ITAR unterstützen. IBM-Servicebeschreibungen (SDs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ITAR-Konformität beibehält.

Services

