Die International Traffic in Arms Regulations (ITAR) sind eine Reihe gesetzlicher Vorschriften der US-Regierung, die vom Außenministerium verwaltet werden, um die Ausfuhr von verteidigungsrelevanten Technologien, einschließlich der Software und Daten auf der United States Munitions List (USML), zu kontrollieren.

Es gibt keine formale ITAR-Zertifizierung, jedoch betreibt IBM die unten aufgeführten Services in einer Art und Weise, die den Kunden bei der Erfüllung seiner ITAR-Anforderungen unterstützt. Die ITAR-Konformität kann jedoch durch unabhängige andere Anbieter bestätigt werden. Kunden müssen IBM Cloud-Konten erstellen, die die Nutzung für ITAR angeben.