Wir haben die geschlossene Vorschau dieser Funktionen auf der Think 2025 angekündigt und gleichzeitig die Bühne mit renommierten Gastrednern in der Data-Keynote-Session, Spotlight-Sessions und Techbyte-Demos geteilt, die den Weg für Daten- und KI-Innovation in ihren Branchen ebnen.

Lockheed Martin nahm mit Meta an der Keynote-Bühne teil. Lockheed nutzte kürzlich die transformierte Lösung watsonx.data, mit der 70.000 Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker Antworten und Informationen aus Millionen von Dokumenten in natürlicher Sprache abrufen können. „Wir beschleunigen unsere Innovation und Effizienz rasch, um Lösungen aus dem Labor in die Praxis zu bringen und so eine sicherere Welt zu schaffen“, sagt John Clark, Senior Vice President für Technologie und strategische Innovation bei Lockheed.

EY hat vor Kurzem bahnbrechende KI-gestützte globale Steuer-Compliance-Lösungen vorgestellt, die die größten Herausforderungen für Steuerabteilungen beseitigen und mit watsonx entwickelt wurden. „EY bietet Steuerdienstleistungen in über 150 Ländern an, und fast überall in diesen Ländern haben unsere Kunden Probleme mit Daten“, sagt Christopher Aiken, Americas Indirect Tax KI Leader bei EY. „ watsonx hat unseren menschlichen Aufwand für die Datenbereinigung, -anreicherung und -qualitätsprüfung um 30–50 % reduziert.“

USAA nutzt generative KI, um die Zukunft des Versicherungswesens voranzutreiben und die Customer Experience zu verbessern. „In der Versicherungsbranche haben wir es mit einer großen Menge unstrukturierter Daten zu tun“, sagt Ramnik Bajaj, Chief Data Analytics & AI Officer bei USAA. „Zum Beispiel enthalten Hausinspektionsberichte, Polizeiberichte und Unfallbilder nur sehr wenige strukturierte Daten. Mit generativer KI haben wir die Möglichkeit, wichtige Attribute und eine Erkenntnis aus diesen unstrukturierten Daten zu extrahieren, wodurch sie für Antragsprüfer, Schadensregulierer und Servicemitarbeiter viel zugänglicher und nützlicher werden.“