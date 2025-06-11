Im Mittelpunkt von watsonx.data intelligence steht das Betriebsprinzip, praktische und effektive Workflows durch eine Reihe von KI-gestützten Beschleunigern bereitzustellen. Diese Initiative integriert das umfassende Fachwissen von IBM in den Bereichen Data Governance, Datenabstammung, Qualität und Datenprodukte und schafft die Grundlage für die nächste Generation von Informationsarchitekturen. Watsonx.data intelligence geht auf die sich verändernden Bedürfnisse von Unternehmen ein, indem es die Kuratierung, Verwaltung und Bereitstellung von strukturierten und unstrukturierten Daten vereinfacht.

Watsonx.data intelligence geht über das bloße Hinzufügen weiterer KI-Funktionen hinaus; es konzentriert sich auf die Priorisierung von Funktionen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Dieser optimierte Ansatz reduziert den Aufwand für KMU, verbessert die Leistung, vereinfacht das laufende Management für Unternehmen und setzt Ressourcen für strategischere Aktivitäten frei.