Vereinfachung der Bereitstellung aussagekräftiger Daten mit watsonx.data intelligence

11. Juni 2025

Autor

Steven Eliuk

VP of Product Management and Development

IBM Data Intelligence

Data Governance war schon immer eine anspruchsvolle Aufgabe, die umfangreiche manuelle Prozesse und Koordinierung erforderte. Mit watsonx.data intelligence, einer bahnbrechenden Weiterentwicklung der Datenintelligenz, läutet IBM eine neue Ära der generativen KI-gestützten Datenverwaltung, Datenherkunft, Datenqualität und Datenproduktverwaltung ein.

Bereitstellung praktischer und effektiver Workflows 

Im Mittelpunkt von watsonx.data intelligence steht das Betriebsprinzip, praktische und effektive Workflows durch eine Reihe von KI-gestützten Beschleunigern bereitzustellen. Diese Initiative integriert das umfassende Fachwissen von IBM in den Bereichen Data Governance, Datenabstammung, Qualität und Datenprodukte und schafft die Grundlage für die nächste Generation von Informationsarchitekturen. Watsonx.data intelligence geht auf die sich verändernden Bedürfnisse von Unternehmen ein, indem es die Kuratierung, Verwaltung und Bereitstellung von strukturierten und unstrukturierten Daten vereinfacht.

Watsonx.data intelligence geht über das bloße Hinzufügen weiterer KI-Funktionen hinaus; es konzentriert sich auf die Priorisierung von Funktionen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Dieser optimierte Ansatz reduziert den Aufwand für KMU, verbessert die Leistung, vereinfacht das laufende Management für Unternehmen und setzt Ressourcen für strategischere Aktivitäten frei.

Neudefinition von Data Governance mit generativer KI

Watsonx.data intelligence definiert Data Governance mit KI-gestützter Glossargenerierung, Metadatenanreicherung, intelligenter Suche und dem Data Intelligence Assistant neu. Diese neuen Funktionen sollen die Produktivität steigern, die Einhaltung von Branchenvorschriften vereinfachen und dem Unternehmen aussagekräftige Daten liefern:

  • Glossarerstellung mithilfe generativer KI: Die manuelle Erstellung und Verwaltung von Geschäftsglossaren kann sehr aufwendig sein. Unsere fortschrittlichen generativen KI-Modelle reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand erheblich. Sie machen den Prozess bis zu 100-mal schneller, hochpräzise und ermöglichen problemlos mehrsprachige Transformationen.
  • Intelligente Suche mithilfe generativer KI: Die KI-gestützte intelligente Suche verbessert die Datenerkennung durch den Einsatz von generativer KI, um die Absicht und den Kontext des Benutzers zu verstehen. Es erweitert Suchabfragen semantisch um verwandte Begriffe, Synonyme und bereichsspezifische Sprache und zeigt so relevantere Ergebnisse im gesamten Katalog an. Diese Funktion optimiert den Zugriff auf kritische Daten und hilft Benutzern, schnell das zu finden, was sie benötigen, auch wenn die Terminologie variiert.
  • Data Intelligence Assistant: Dieser leistungsstarke Assistent nutzt generative KI, um die Anreicherung von Metadaten und die semantische Suche zu automatisieren. Er bietet Erfahrungen, die auf Benutzer aller Ebenen, von Dateningenieuren bis hin zu Geschäftsanwendern, zugeschnitten sind und die nahtlose Interaktion mit Daten erleichtern.

Deckung der Nachfrage mit KI-fähigen Daten

Die Nachfrage nach KI-fähigen Daten war noch nie so hoch. Laut IDC haben 83 % der Unternehmen ihre Datenstrategien als Reaktion auf generative KI überarbeitet. Trotz dieser Veränderung belasten fragmentierte Daten-Stacks und strenge Branchenvorschriften die Datenverantwortlichen weiterhin. Watsonx.data intelligence bietet eine ganzheitliche Lösung für diese Herausforderungen und stellt sicher, dass Unternehmen Prozesse in den Bereichen Governance, Qualität, Abstammung und Datenaustausch effizient verwalten können, um nachhaltiges Wachstum und Innovation zu fördern.

Unübertroffene Vereinheitlichung und Produktivität

Watsonx.data intelligence ist mehr als nur eine Tool-Suite. Die Integration mit watsonx.data ist für durchgängige Datenanalytik über hybride Architekturen, Datentypen und Daten-Stacks hinweg konzipiert. Basierend auf den gemeinsam genutzten Plattformservices von IBM mit einer einheitlichen Benutzererfahrung ermöglicht es eine noch nie dagewesene Produktivität für Datenanwender.

Die Datenverwaltung war traditionell eine anspruchsvolle Aufgabe, die umfangreiche manuelle Prozesse und Koordination erforderte. Watsonx.data intelligence revolutioniert dies mit der KI-gestützten Glossargenerierung, der Anreicherung von Metadaten, der intelligenten Suche und dem Data Intelligence Assistant. Diese Funktionen betonen, wie Erkenntnisse aus Daten echte Workflows ermöglichen, die Produktivität steigern, die Einhaltung von Branchenvorschriften vereinfachen und Unternehmen in die Lage versetzen, von generativer KI zu profitieren. Watsonx.data intelligence hilft Unternehmen, die ständig wachsende Komplexität der modernen Geschäftswelt zu bewältigen und gleichzeitig die jüngsten Fortschritte bei LLMs, generativer KI und KI zu nutzen, um Innovation voranzutreiben, die Zeit bis zum Time-to-Value zu verkürzen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

