11. Juni 2025
Data Governance war schon immer eine anspruchsvolle Aufgabe, die umfangreiche manuelle Prozesse und Koordinierung erforderte. Mit watsonx.data intelligence, einer bahnbrechenden Weiterentwicklung der Datenintelligenz, läutet IBM eine neue Ära der generativen KI-gestützten Datenverwaltung, Datenherkunft, Datenqualität und Datenproduktverwaltung ein.
Im Mittelpunkt von watsonx.data intelligence steht das Betriebsprinzip, praktische und effektive Workflows durch eine Reihe von KI-gestützten Beschleunigern bereitzustellen. Diese Initiative integriert das umfassende Fachwissen von IBM in den Bereichen Data Governance, Datenabstammung, Qualität und Datenprodukte und schafft die Grundlage für die nächste Generation von Informationsarchitekturen. Watsonx.data intelligence geht auf die sich verändernden Bedürfnisse von Unternehmen ein, indem es die Kuratierung, Verwaltung und Bereitstellung von strukturierten und unstrukturierten Daten vereinfacht.
Watsonx.data intelligence geht über das bloße Hinzufügen weiterer KI-Funktionen hinaus; es konzentriert sich auf die Priorisierung von Funktionen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Dieser optimierte Ansatz reduziert den Aufwand für KMU, verbessert die Leistung, vereinfacht das laufende Management für Unternehmen und setzt Ressourcen für strategischere Aktivitäten frei.
Watsonx.data intelligence definiert Data Governance mit KI-gestützter Glossargenerierung, Metadatenanreicherung, intelligenter Suche und dem Data Intelligence Assistant neu. Diese neuen Funktionen sollen die Produktivität steigern, die Einhaltung von Branchenvorschriften vereinfachen und dem Unternehmen aussagekräftige Daten liefern:
Die Nachfrage nach KI-fähigen Daten war noch nie so hoch. Laut IDC haben 83 % der Unternehmen ihre Datenstrategien als Reaktion auf generative KI überarbeitet. Trotz dieser Veränderung belasten fragmentierte Daten-Stacks und strenge Branchenvorschriften die Datenverantwortlichen weiterhin. Watsonx.data intelligence bietet eine ganzheitliche Lösung für diese Herausforderungen und stellt sicher, dass Unternehmen Prozesse in den Bereichen Governance, Qualität, Abstammung und Datenaustausch effizient verwalten können, um nachhaltiges Wachstum und Innovation zu fördern.
Watsonx.data intelligence ist mehr als nur eine Tool-Suite. Die Integration mit watsonx.data ist für durchgängige Datenanalytik über hybride Architekturen, Datentypen und Daten-Stacks hinweg konzipiert. Basierend auf den gemeinsam genutzten Plattformservices von IBM mit einer einheitlichen Benutzererfahrung ermöglicht es eine noch nie dagewesene Produktivität für Datenanwender.
Die Datenverwaltung war traditionell eine anspruchsvolle Aufgabe, die umfangreiche manuelle Prozesse und Koordination erforderte. Watsonx.data intelligence revolutioniert dies mit der KI-gestützten Glossargenerierung, der Anreicherung von Metadaten, der intelligenten Suche und dem Data Intelligence Assistant. Diese Funktionen betonen, wie Erkenntnisse aus Daten echte Workflows ermöglichen, die Produktivität steigern, die Einhaltung von Branchenvorschriften vereinfachen und Unternehmen in die Lage versetzen, von generativer KI zu profitieren. Watsonx.data intelligence hilft Unternehmen, die ständig wachsende Komplexität der modernen Geschäftswelt zu bewältigen und gleichzeitig die jüngsten Fortschritte bei LLMs, generativer KI und KI zu nutzen, um Innovation voranzutreiben, die Zeit bis zum Time-to-Value zu verkürzen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Erleben Sie den Wandel, den watsonx.data intelligence bewirkt, aus erster Hand - für weitere Informationen, Demos oder zur Vereinbarung eines Beratungstermins.