Eines der größten Hindernisse für die Cloud-Erweiterung eines Unternehmens sind die Kosten. „Pay as you go“ fühlt sich manchmal eher an wie „pain as you grow“, was die Tür für Zweifel öffnet: Reduziert die Cloud tatsächlich die Ausgaben? Ist unsere Infrastruktur kompatibel? Werden unsere Richtlinien eingehalten?

IBM Multicloud hilft bei der Beantwortung dieser Fragen. Die benutzerfreundlichen Dashboards und Automatisierungsfunktionen geben Ihnen die volle Kontrolle und Transparenz über Ihre Cloud-Estates und -Kosten in Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Openshift, Kubernetes und On-Prem-VMware, sodass Sie bei Fragen mit wenigen Klicks genaue Antworten erhalten.