IBM und Intel beschleunigen die Fortschritte in Unternehmens-KI und Halbleitern, fördern offene Ökosysteme und bieten kosteneffiziente sowie flexible Rechenlösungen für Unternehmen
Seit vier Jahrzehnten arbeiten IBM und Intel an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft zusammen. Ihre Partnerschaft basiert auf Innovation, Vertrauen und der Erzielung konkreter Ergebnisse für ihre Kunden.
Derzeit entwickeln wir innovative, kosteneffiziente und flexible Computing-Lösungen wie Intel® Gaudi 3 KI-Beschleuniger auf IBM® Cloud. Mit der Leistungsfähigkeit von IBM® Research und dem Fachwissen von Intel fördern wir die Weiterentwicklung von Halbleitern. Mit Unterstützung unserer Technologie, unseres offenen Ökosystems und des fundierten Fachwissens von IBM® Consulting erzielen wir für unsere Kunden konkrete Ergebnisse.
Nutzen Sie neue KI-Lösungen mit Intel Gaudi 3 KI-Beschleunigern auf IBM Cloud, die Ihnen dabei helfen, generative KI-Workloads kosteneffizient zu skalieren, und dabei hohe Leistung, Flexibilität bei der Bereitstellung und offene Entwicklung ermöglichen.
IBM und Intel erweitern die Grenzen des Möglichen in der Halbleitertechnologie. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung von Logik-, Gehäuse- und Chiparchitekturen der nächsten Generation, einschließlich der Erforschung neuer Materialien, die eine bessere Leistung, eine höhere Energieeffizienz und eine weitere Skalierung ermöglichen.
IBM und Intel arbeiten im Albany NanoTech Complex von NY CREATES zusammen – einem der weltweit modernsten Forschungs- und Entwicklungszentren für Halbleiter. Die Teams arbeiten gemeinsam in den Bereichen Materialforschung und Lithografie, Verpackung und Integration und weiteren Bereichen.
Wir arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Anwendung bahnbrechender Materialien, die die Herstellung und Leistung von Chips verbessern. Dieser Fortschritt ist besonders wichtig, da neue Workloads wie generative KI höhere Anforderungen an die Halbleitertechnologien als je zuvor stellen.
Durch die Kombination der Forschungsstärke von IBM mit der Fertigungskapazität von Intel tragen wir dazu bei, den Weg vom Labor zur Fabrik zu beschleunigen.
In den letzten zwei Jahren haben Intel und IBM weltweit 16 Networking- und Weiterbildungsveranstaltungen für Kunden durchgeführt. An diesen Veranstaltungen nahmen über 2.500 Teilnehmer teil, denen Möglichkeiten zur Maximierung der Ergebnisse in den Bereichen Unternehmens-KI, Sicherheit und Hybrid Cloud mit IBM Cloud-Lösungen, die durch Intel-Technologien beschleunigt werden, vorgestellt wurden.
Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, von Branchenführern zu erfahren, wie diese neuere und reichhaltigere Erfahrungen für ihre Kunden schaffen, die das Umsatzwachstum vorantreiben. Kommende Veranstaltungen finden in Paris, São Paulo, Toronto und Tokio statt.
Entdecken Sie Thought Leadership Research, das Ihnen Daten, Analysen und umsetzbare Erkenntnisse liefert, um die Zukunft des Geschäfts zu gestalten.
Bauen Sie Ihr Geschäft mit IBM aus und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit unseren innovativen Technologielösungen, Anreizen und Ressourcen.
Werden Sie Berater – schließen Sie sich unserem Team aus dedizierten Fachleuten an, die Innovation und Wandel vorantreiben.
Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.