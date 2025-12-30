IBM und Intel

IBM und Intel beschleunigen die Fortschritte in Unternehmens-KI und Halbleitern, fördern offene Ökosysteme und bieten kosteneffiziente sowie flexible Rechenlösungen für Unternehmen
Beschleunigte Transformation im KI-Zeitalter

Seit vier Jahrzehnten arbeiten IBM und Intel an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft zusammen. Ihre Partnerschaft basiert auf Innovation, Vertrauen und der Erzielung konkreter Ergebnisse für ihre Kunden.

Derzeit entwickeln wir innovative, kosteneffiziente und flexible Computing-Lösungen wie Intel® Gaudi 3 KI-Beschleuniger auf IBM® Cloud. Mit der Leistungsfähigkeit von IBM® Research und dem Fachwissen von Intel fördern wir die Weiterentwicklung von Halbleitern. Mit Unterstützung unserer Technologie, unseres offenen Ökosystems und des fundierten Fachwissens von IBM® Consulting erzielen wir für unsere Kunden konkrete Ergebnisse.

 
Eine Gruppe junger Leute sitzt an ihrem Arbeitsplatz und schreibt Codes auf Computern, in einer IT-Büroumgebung
Intel Gaudi 3 auf IBM Cloud

Nutzen Sie neue KI-Lösungen mit Intel Gaudi 3 KI-Beschleunigern auf IBM Cloud, die Ihnen dabei helfen, generative KI-Workloads kosteneffizient zu skalieren, und dabei hohe Leistung, Flexibilität bei der Bereitstellung und offene Entwicklung ermöglichen.

Technologische Innovationen IBM® Watson NLP erzielt eine Leistungssteigerung mit Intel-Technologien
Intel® Xeon Scalable-Prozessoren bieten IBM Watson NLP-Kunden eine verbesserte Leistung.
IBM watsonx.data und Intel-Optimierungen:
IBM und Intel haben gemeinsam daran gearbeitet, watsonx.data auf Intel Prozessoren zu beschleunigen, wobei Optimierungen nachweislich eine höhere Leistung auf skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. und 5. Generation erzielen.
Intel Technologies beschleunigen RAG auf watsonx.ai
Zusammenarbeit zur Beschleunigung des watsonx.ai-Servers für Text-Embedding-Modelle.
Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation mit IBM Storage Fusion HCI
Durch den Einsatz von Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation mit IBM Storage Fusion HCI können Unternehmen ihren bestehenden Speicherbedarf und Stromverbrauch reduzieren und gleichzeitig fortschrittliche Funktionen freischalten.
Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung von Halbleitern

IBM und Intel erweitern die Grenzen des Möglichen in der Halbleitertechnologie. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung von Logik-, Gehäuse- und Chiparchitekturen der nächsten Generation, einschließlich der Erforschung neuer Materialien, die eine bessere Leistung, eine höhere Energieeffizienz und eine weitere Skalierung ermöglichen.
Zusammenarbeit mit Albany Nanotech

IBM und Intel arbeiten im Albany NanoTech Complex von NY CREATES zusammen – einem der weltweit modernsten Forschungs- und Entwicklungszentren für Halbleiter. Die Teams arbeiten gemeinsam in den Bereichen Materialforschung und Lithografie, Verpackung und Integration und weiteren Bereichen.
Material- und Prozessinnovation

Wir arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Anwendung bahnbrechender Materialien, die die Herstellung und Leistung von Chips verbessern. Dieser Fortschritt ist besonders wichtig, da neue Workloads wie generative KI höhere Anforderungen an die Halbleitertechnologien als je zuvor stellen.
Blick in die Zukunft

Durch die Kombination der Forschungsstärke von IBM mit der Fertigungskapazität von Intel tragen wir dazu bei, den Weg vom Labor zur Fabrik zu beschleunigen.
In der Presse Red Hat bringt die llm-d-Community auf den Markt, die verteilte generative KI-Inferenz in großem Maßstab ermöglicht
Ein neues Open-Source-Projekt mit Red Hat und IBM, das von Intel unterstützt wird und das wichtigste Bedürfnis der generativen KI der Zukunft beantwortet - Inferenz im großen Maßstab.
Intel Gaudi 3 KI-Beschleuniger – Jetzt in der IBM Cloud verfügbar 
Erfahren Sie, wie Sie neue KI-Lösungen mit Intel Gaudi 3 KI-Beschleunigern in der IBM Cloud freischalten.
Intel und IBM arbeiten zusammen, um eine bessere Kostenleistung für KI-Innovationen zu erzielen
Mehr erfahren Sie über die Zusammenarbeit und ihre Auswirkungen in unserem Artikel.
So helfen Intel und IBM Unternehmen dabei, Innovationen zu beschleunigen
IBM Cloud und Intel kündigen neue Lösung im Bereich Confidential Computing, eine Partnerschaft mit der Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance und eine Global-Summit-Reihe an.
IBM Cloud und Intel bringen neue benutzerdefinierte Cloud-Sandbox auf den Markt
Kunden von IBM Cloud Virtual Servers for VPC können jetzt die Leistung von Intel Xeon-Prozessoren der 2. und 4. Generation in einer Vielzahl von Anwendungen testen.
Mit Kunden innovieren

In den letzten zwei Jahren haben Intel und IBM weltweit 16 Networking- und Weiterbildungsveranstaltungen für Kunden durchgeführt. An diesen Veranstaltungen nahmen über 2.500 Teilnehmer teil, denen Möglichkeiten zur Maximierung der Ergebnisse in den Bereichen Unternehmens-KI, Sicherheit und Hybrid Cloud mit IBM Cloud-Lösungen, die durch Intel-Technologien beschleunigt werden, vorgestellt wurden. 

Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, von Branchenführern zu erfahren, wie diese neuere und reichhaltigere Erfahrungen für ihre Kunden schaffen, die das Umsatzwachstum vorantreiben. Kommende Veranstaltungen finden in Paris, São Paulo, Toronto und Tokio statt.
Das Intel-Ökosystem in der IBM Cloud VMware-Lösungen
Migrieren Sie Ihre VMware-Workloads in die IBM Cloud mit Ihren vorhandenen Tools, Technologien und Fähigkeiten. Die Integration und Automatisierung mit Red Hat OpenShift beschleunigt Innovationen mit Services wie KI, Analytics und mehr.
SAP-Lösungen
Nutzen Sie leistungsstarke Infrastrukturen und Lösungen, die die IT-Landschaft Ihres Unternehmens verbessern. SAP on IBM Cloud ist eine unternehmenstaugliche Cloud, mit der Sie Ihre Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance erfüllen können.
Red Hat-Lösungen
Kombinieren Sie die Innovation einer globalen Community von Open-Source-Entwicklern mit unübertroffener Expertise in Branchenmodellen, Cloud und KI, um Herausforderungen schneller zu meistern und bessere Ergebnisse zu erzielen.
IBM Confidential Computing
Schützen Sie Ihre Daten mit der umfassendsten Auswahl an Datensicherheits- und Verschlüsselungstechnologien von IBM Z, IBM LinuxONE und Intel® Xeon® auf IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Hoch skalierbare, einzelne und mandantenfähige virtuelle Maschinen, die Sie schnell starten können, um maximale Netzwerkisolierung und -kontrolle zu gewährleisten. Intel Xeon Prozessoren machen es einfach, leistungsstark und sicher.
IBM Cloud Bare Metal Server
100 % dedizierte Bare Metal Server für maximale Leistung, Sicherheit und Kontrolle. Intel Xeon Prozessoren machen es einfach, leistungsstark und sicher.
Ressourcen IBM unterstützt Unternehmen bei der Skalierung von KI
IBM Cloud bietet einfach bereitgestellte Hybrid Cloud-Lösungen, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit mit Intel Gaudi 3 KI-Beschleunigern.
Intel und IBM Cloud – gemeinsam mehr erreichen
Eine Intel-beschleunigte IBM Cloud wurde entwickelt, um die kostenorientierte Leistung, Sicherheit und Flexibilität zu bieten, die Sie benötigen, um Ihre Hybrid-Cloud-Möglichkeiten heute und in Zukunft optimal zu nutzen.
Wissenschaftsbasierter Ansatz
Die Branchenführerschaft von Intel in Verbindung mit dem „Science of Consulting”-Ansatz von IBM Consulting und IBM Consulting Advantage kann Kunden dabei unterstützen, mithilfe der neuesten Technologien schneller in die Zukunft vorzustoßen.
