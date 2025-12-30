Seit vier Jahrzehnten arbeiten IBM und Intel an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft zusammen. Ihre Partnerschaft basiert auf Innovation, Vertrauen und der Erzielung konkreter Ergebnisse für ihre Kunden.

Derzeit entwickeln wir innovative, kosteneffiziente und flexible Computing-Lösungen wie Intel® Gaudi 3 KI-Beschleuniger auf IBM® Cloud. Mit der Leistungsfähigkeit von IBM® Research und dem Fachwissen von Intel fördern wir die Weiterentwicklung von Halbleitern. Mit Unterstützung unserer Technologie, unseres offenen Ökosystems und des fundierten Fachwissens von IBM® Consulting erzielen wir für unsere Kunden konkrete Ergebnisse.