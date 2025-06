Intel Gaudi 3 KI-Beschleuniger in der IBM Cloud

Intel Gaudi 3 KI-Beschleuniger können über IBM Cloud Virtual Servers for VPC-Cloudinstanzen bereitgestellt werden. IBM Cloud VPC ist für hohe Resilienz und Sicherheit in einem softwaredefinierten Netzwerk konzipiert, in dem Kunden isolierte Private Clouds erstellen können, ohne auf die wesentlichen Vorteile einer Public Cloud verzichten zu müssen. Die Cloud-Instanz Intel Gaudi 3, die auch Red Hat Enterprise Linux AI-Images unterstützt, ist ideal für Kunden mit hochspezialisierten Software-Stacks oder für solche, die volle Kontrolle über ihren zugrunde liegenden Server benötigen.