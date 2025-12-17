Beratung im Bereich Versicherungswesen

Die Versicherungslösungen von IBM unterstützen Versicherungsunternehmen dabei, ihre Kernprozesse mit agentischer KI grundlegend weiterzuentwickeln und zu transformieren. Das Ergebnis sind eine höhere Effizienz, ein präziseres Risikomanagement sowie eine bessere Zusammenarbeit mit Kunden und Maklern. IBM Consulting bietet fundierte Branchenexpertise, KI- und Automatisierungsfunktionen sowie eine zuverlässige Daten- und Governance-Grundlage, um die Verwaltung von Richtlinien, das Underwriting und die Schadenbearbeitung zu optimieren und so intelligentere Entscheidungen und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Das ist nicht nur die Automatisierung eines bestehenden Prozesses. Es ist ein Prozess der Neuerfindung mithilfe von KI. Diese Methode vereinfacht Workflows und ermöglicht eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer. Menschen können bessere und schnellere Entscheidungen treffen, und die Leistung wird erheblich verbessert, um nachhaltig bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen, ist IBM der zuverlässige Partner für Versicherer, die bereit sind, in einem dynamischen, regulierten Markt eine Führungsrolle zu übernehmen.