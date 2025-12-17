Beratung im Bereich Versicherungswesen

Neugestaltung von Versicherungsprozessen durch KI-gestützte Transformation
Die Versicherungslösungen von IBM unterstützen Versicherungsunternehmen dabei, ihre Kernprozesse mit agentischer KI grundlegend weiterzuentwickeln und zu transformieren. Das Ergebnis sind eine höhere Effizienz, ein präziseres Risikomanagement sowie eine bessere Zusammenarbeit mit Kunden und Maklern. IBM Consulting bietet fundierte Branchenexpertise, KI- und Automatisierungsfunktionen sowie eine zuverlässige Daten- und Governance-Grundlage, um die Verwaltung von Richtlinien, das Underwriting und die Schadenbearbeitung zu optimieren und so intelligentere Entscheidungen und messbare Ergebnisse zu erzielen.
Das ist nicht nur die Automatisierung eines bestehenden Prozesses. Es ist ein Prozess der Neuerfindung mithilfe von KI. Diese Methode vereinfacht Workflows und ermöglicht eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer. Menschen können bessere und schnellere Entscheidungen treffen, und die Leistung wird erheblich verbessert, um nachhaltig bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen, ist IBM der zuverlässige Partner für Versicherer, die bereit sind, in einem dynamischen, regulierten Markt eine Führungsrolle zu übernehmen.
Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Schadensfällen, das Underwriting und die Verwaltung von Policen, senken Sie Kosten und gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften. Digitalisieren Sie Workflows, erweitern Sie die Abdeckung und verbessern Sie die Servicequalität.
Gehen Sie über die Bearbeitung von Versicherungspolicen und Schadensfällen hinaus. Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und Kundeninteraktionen in personalisierte und sinnvolle Beziehungen umzuwandeln.
Steigern Sie das Umsatzwachstum durch die Verbesserung der Kundenerfahrung sowie die Vereinfachung und Beschleunigung von Underwriting-, Neugeschäfts- und Verlängerungsprozessen.
Nutzen Sie KI-gestützte Entscheidungshilfen für eine schnelle und präzise Bearbeitung von Schadensfällen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, komplexe Fälle anzugehen, SLAs einzuhalten und die Customer Experience zu verbessern. Kontinuierliches Lernen fördert eine verbesserte Präzision und Reaktionsfähigkeit und sorgt für eine unübertroffene operative Flexibilität.
Steigern Sie die Präzision Ihrer Risikoprüfung und minimieren Sie Risiken mit watsonx und KI-Assistenten. Analysieren Sie komplexe Daten aus verschiedenen Quellen zügig, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Stimmen Sie Risikoauswahl, Preisgestaltung und Konditionen mühelos auf Ihre Unternehmensstrategie ab.
Transformieren Sie die Verwaltung von Richtlinien mit agentischer KI und integrierten Plattformen. Optimieren Sie alle Abläufe, vom Agenten-Support über den Kundenservice bis hin zur Rechnungsstellung, Vertragsverlängerungen und Leistungsaktualisierungen. Vereinfachen Sie die Ausstellung, Darlehen, Rückkäufe, Indossamente, Prämienverwaltung und Kündigungen mit operativer Genauigkeit und Effizienz.
Fördern Sie das Wachstum durch optimierte Front-End-Prozesse, von der Überprüfung der Vollständigkeit und Eignung von Anträgen bis hin zur Angebotserstellung und Policengestaltung. Nutzen Sie intelligente Automatisierung, um wichtige Interaktionen zu verwalten und eine nahtlose Einarbeitung zu gewährleisten, wodurch Präzision, Compliance und Kundenzufriedenheit von Anfang an gefördert werden.
Stärken Sie Ihr Unternehmen durch intelligente Kontrollen in den Bereichen versicherungsmathematische Aufsicht, Risikomanagement und Finanzabstimmung. Vereinfachen Sie die Risikomodellierung, das Testen und die Kapitaladäquanz mit fortschrittlichen Analysen. Automatisieren Sie Compliance-Workflows, von der AML-Überwachung und OFAC-Recherchen bis hin zur Bearbeitung von Beschwerden und der Meldung an Aufsichtsbehörden, und gewährleisten Sie so Transparenz, Genauigkeit und unerschütterliches Vertrauen.
Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Systeme zu integrieren und den Wert Ihrer aktuellen Investitionen zu maximieren. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie modernste Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.
Im HFS Horizons Insurance Services 2025 Report wurde IBM als Marktführer für die Förderung messbarer Transformationen im gesamten Versicherungssystem ausgezeichnet. Dieses Ergebnis wird durch den Einsatz von Daten, KI und Hybrid Cloud ermöglicht, um Premium-Wachstum, betriebliche Effizienz und durchgängigen Mehrwert zu erzielen.
IBM Consulting unterstützt Kunden dabei, ihre Microsoft Cloud-Strategie mithilfe von KI, Red Hat OpenShift und Cloud Accelerator individuell zu gestalten, um den Geschäftserfolg zu steigern.
IBM und AWS haben ein Team aus besonders fachkundigen Experten zur Bereitstellung von Kundenlösungen auf AWS zusammengestellt. Mit IBM migrieren Sie bestehende Workflows in die AWS Cloud, entwickeln cloudnative Apps und verwalten Ihre AWS-Cloud-Umgebung.
IBM und Celonis haben datengestützte Intelligenz und Vorhersehbarkeit mit digitalen Prozesszwillingen verknüpft. Diese visualisieren und liefern auf Finanzdaten basierende Erkenntnisse in Prozesse und ermöglichen es Unternehmenskunden, ihre Betriebsmodelle neu zu gestalten und Geschäftsentscheidungen zu verbessern.
IBM und UiPath vereinen die Stärken von RPA und digitaler Geschäftsautomatisierung, um skalierbare und sichere Automatisierung zu ermöglichen – mit begleiteten und unbeaufsichtigten Bots sowie einer integrierten Verwaltung von Workflows, Entscheidungslogiken und Inhalten. All diese Funktionen sind nahtlos in einer einzigen Lösung gebündelt.
Mit fundierter Branchenexpertise und einem Schwerpunkt auf intelligenter Automatisierung unterstützt IBM Banken bei der Modernisierung von Prozessen wie KYC, Kreditvergabe und Handelsfinanzierung. Kunden profitieren von gemeinsam entwickelten cloudbasierten Lösungen, die Zero-Touch-Prozesse fördern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern.
Der moderne Ansatz von IBM für Outsourcing-Services beginnt mit einem erfahrungsbasierten Co-Creation-Ansatz, der Kunden hilft, betriebliche Arbeitsabläufe neu zu gestalten und sie mit cloudbasierter Automatisierung und KI zu integrieren.
IBM Financial Services Consulting unterstützt Banken bei der Modernisierung, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen – durch den Übergang von Backoffice-Effizienz zu Frontoffice-Exzellenz mittels KI-gesteuerter Kerntransformation, agiler Zahlungsabwicklung und einem Fokus auf Wachstum, Compliance und Kostenoptimierung.
