Beratung im Bereich Versicherungswesen

Neugestaltung von Versicherungsprozessen durch KI-gestützte Transformation

IBM wird von HFS als führendes Versicherungsunternehmen ausgezeichnet
Zwei Fachleute in einer Büroumgebung, die sich mit Laptops in einer Diskussion befinden
Neudefinition des Versicherungsgeschäfts mit KI

Die Versicherungslösungen von IBM unterstützen Versicherungsunternehmen dabei, ihre Kernprozesse mit agentischer KI grundlegend weiterzuentwickeln und zu transformieren. Das Ergebnis sind eine höhere Effizienz, ein präziseres Risikomanagement sowie eine bessere Zusammenarbeit mit Kunden und Maklern. IBM Consulting bietet fundierte Branchenexpertise, KI- und Automatisierungsfunktionen sowie eine zuverlässige Daten- und Governance-Grundlage, um die Verwaltung von Richtlinien, das Underwriting und die Schadenbearbeitung zu optimieren und so intelligentere Entscheidungen und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Das ist nicht nur die Automatisierung eines bestehenden Prozesses. Es ist ein Prozess der Neuerfindung mithilfe von KI. Diese Methode vereinfacht Workflows und ermöglicht eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer. Menschen können bessere und schnellere Entscheidungen treffen, und die Leistung wird erheblich verbessert, um nachhaltig bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen, ist IBM der zuverlässige Partner für Versicherer, die bereit sind, in einem dynamischen, regulierten Markt eine Führungsrolle zu übernehmen.
Vorteile
Betriebliche Agilität

 

Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Schadensfällen, das Underwriting und die Verwaltung von Policen, senken Sie Kosten und gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften. Digitalisieren Sie Workflows, erweitern Sie die Abdeckung und verbessern Sie die Servicequalität.
Empathische KI

 

Gehen Sie über die Bearbeitung von Versicherungspolicen und Schadensfällen hinaus. Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und Kundeninteraktionen in personalisierte und sinnvolle Beziehungen umzuwandeln.
Umsatzwachstum

 

Steigern Sie das Umsatzwachstum durch die Verbesserung der Kundenerfahrung sowie die Vereinfachung und Beschleunigung von Underwriting-, Neugeschäfts- und Verlängerungsprozessen.
Kritische Versicherungsbereiche Neugestaltung von Versicherungsabläufen mit KI in allen Kernbereichen Bearbeitung von Leistungsansprüchen

Nutzen Sie KI-gestützte Entscheidungshilfen für eine schnelle und präzise Bearbeitung von Schadensfällen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, komplexe Fälle anzugehen, SLAs einzuhalten und die Customer Experience zu verbessern. Kontinuierliches Lernen fördert eine verbesserte Präzision und Reaktionsfähigkeit und sorgt für eine unübertroffene operative Flexibilität.

 Underwriting-Unterstützung

Steigern Sie die Präzision Ihrer Risikoprüfung und minimieren Sie Risiken mit watsonx und KI-Assistenten. Analysieren Sie komplexe Daten aus verschiedenen Quellen zügig, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Stimmen Sie Risikoauswahl, Preisgestaltung und Konditionen mühelos auf Ihre Unternehmensstrategie ab.

 Verwaltung von Richtlinien

Transformieren Sie die Verwaltung von Richtlinien mit agentischer KI und integrierten Plattformen. Optimieren Sie alle Abläufe, vom Agenten-Support über den Kundenservice bis hin zur Rechnungsstellung, Vertragsverlängerungen und Leistungsaktualisierungen. Vereinfachen Sie die Ausstellung, Darlehen, Rückkäufe, Indossamente, Prämienverwaltung und Kündigungen mit operativer Genauigkeit und Effizienz.

 Neugeschäft und Kundenakquise

Fördern Sie das Wachstum durch optimierte Front-End-Prozesse, von der Überprüfung der Vollständigkeit und Eignung von Anträgen bis hin zur Angebotserstellung und Policengestaltung. Nutzen Sie intelligente Automatisierung, um wichtige Interaktionen zu verwalten und eine nahtlose Einarbeitung zu gewährleisten, wodurch Präzision, Compliance und Kundenzufriedenheit von Anfang an gefördert werden.

 Risiken und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Stärken Sie Ihr Unternehmen durch intelligente Kontrollen in den Bereichen versicherungsmathematische Aufsicht, Risikomanagement und Finanzabstimmung. Vereinfachen Sie die Risikomodellierung, das Testen und die Kapitaladäquanz mit fortschrittlichen Analysen. Automatisieren Sie Compliance-Workflows, von der AML-Überwachung und OFAC-Recherchen bis hin zur Bearbeitung von Beschwerden und der Meldung an Aufsichtsbehörden, und gewährleisten Sie so Transparenz, Genauigkeit und unerschütterliches Vertrauen.  
Mit IBM Garage® gemeinsam gestalten
Zwei Personen an einem Schreibtisch, die auf einen Laptop-Computer blicken

Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Systeme zu integrieren und den Wert Ihrer aktuellen Investitionen zu maximieren. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie modernste Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.

Anerkennung auf dem Markt

IBM wird im HFS Horizons Insurance Services 2025 Report als marktführend genannt

Im HFS Horizons Insurance Services 2025 Report wurde IBM als Marktführer für die Förderung messbarer Transformationen im gesamten Versicherungssystem ausgezeichnet. Dieses Ergebnis wird durch den Einsatz von Daten, KI und Hybrid Cloud ermöglicht, um Premium-Wachstum, betriebliche Effizienz und durchgängigen Mehrwert zu erzielen.

Abbildung mehrerer preisgekrönter Arbeiten, die nebeneinander aufgereiht sind

Erkenntnisse

Zwei Kollegen führen ein Gespräch in einer modernen Büroumgebung
Zwei Personen, die in einer ungezwungenen Büroumgebung Haftnotizen auf einem runden Tisch anbringen
Versicherungswesen neu denken – mit KI
Erfahren Sie, wie Versicherer über KI-Pilotprojekte hinaus zu einer umfassenden Transformation gelangen und dabei Altlasten, Governance-Lücken und Herausforderungen im Bereich Kundenerfahrung angehen können.
Frau leitet eine Sitzung in einem Konferenzraum
Zeitalter der KI: Veränderung im Versicherungswesen
Versicherungsunternehmen steigern ihre Effizienz mit KI, müssen jedoch technische Defizite, Qualifikationslücken und Vertrauensprobleme angehen, um das volle Potenzial auszuschöpfen und den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden.
Blick von oben auf einen Herrn, der an einem Tisch sitzt und an seinem Laptop arbeitet
Agentische KI im Geschäftsbetrieb
Erfahren Sie, wie KI-Agenten Geschäftsabläufe transformieren, Arbeitsprozesse autonom optimieren, die Flexibilität verbessern und die menschliche Kreativität fördern.
Strategische Partner

Microsoft-Logo
Microsoft

IBM Consulting unterstützt Kunden dabei, ihre Microsoft Cloud-Strategie mithilfe von KI, Red Hat OpenShift und Cloud Accelerator individuell zu gestalten, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Logo von AWS
AWS

IBM und AWS haben ein Team aus besonders fachkundigen Experten zur Bereitstellung von Kundenlösungen auf AWS zusammengestellt. Mit IBM migrieren Sie bestehende Workflows in die AWS Cloud, entwickeln cloudnative Apps und verwalten Ihre AWS-Cloud-Umgebung.
Logo von Celonis
Celonis

IBM und Celonis haben datengestützte Intelligenz und Vorhersehbarkeit mit digitalen Prozesszwillingen verknüpft. Diese visualisieren und liefern auf Finanzdaten basierende Erkenntnisse in Prozesse und ermöglichen es Unternehmenskunden, ihre Betriebsmodelle neu zu gestalten und Geschäftsentscheidungen zu verbessern.
UiPath-Logo
UiPath

IBM und UiPath vereinen die Stärken von RPA und digitaler Geschäftsautomatisierung, um skalierbare und sichere Automatisierung zu ermöglichen – mit begleiteten und unbeaufsichtigten Bots sowie einer integrierten Verwaltung von Workflows, Entscheidungslogiken und Inhalten. All diese Funktionen sind nahtlos in einer einzigen Lösung gebündelt.
Logo von HyperScience
HyperScience

Hyperscience ist Launch-Partner für watsonx Orchestrate von IBM und kombiniert unsere Dokumentenautomatisierung mit den KI-gestützten Workflows von IBM, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse mit dem Agent Catalog zu optimieren.
Weitere Lösungen Bankgeschäfte

Mit fundierter Branchenexpertise und einem Schwerpunkt auf intelligenter Automatisierung unterstützt IBM Banken bei der Modernisierung von Prozessen wie KYC, Kreditvergabe und Handelsfinanzierung. Kunden profitieren von gemeinsam entwickelten cloudbasierten Lösungen, die Zero-Touch-Prozesse fördern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern.

 Mehr erfahren Geschäftsbetrieb

Der moderne Ansatz von IBM für Outsourcing-Services beginnt mit einem erfahrungsbasierten Co-Creation-Ansatz, der Kunden hilft, betriebliche Arbeitsabläufe neu zu gestalten und sie mit cloudbasierter Automatisierung und KI zu integrieren.

 Mehr erfahren Beratung im Bereich Finanzdienstleistungen

IBM Financial Services Consulting unterstützt Banken bei der Modernisierung, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen – durch den Übergang von Backoffice-Effizienz zu Frontoffice-Exzellenz mittels KI-gesteuerter Kerntransformation, agiler Zahlungsabwicklung und einem Fokus auf Wachstum, Compliance und Kostenoptimierung.

 Mehr erfahren
