NVIDIA GPUs in der IBM Cloud

IBM Cloud verfügt über eine große Auswahl an NVIDIA GPUs, z. B. H200 und L40S, die Ihren spezifischen Anforderungen und KI-Workloads wie Training, Inferenz oder Feinabstimmung am besten entsprechen. Die GPUs unterstützen eine Vielzahl von generativen KI-Inferencing-Anwendungen, Funktionen und Frameworks, einschließlich Large Language Models (LLM) und multimodalen Modellen (MMM). Bringen Sie Ihre KI-Workload schnell in das Produkt, basierend auf Ihren Workload-Platzierungszielen, mit plattformübergreifender Unterstützung, einschließlich IBM Cloud Virtual Server for VPC, IBM® watsonx, Red Hat RHEL AI oder OpenShift AI und Deployable Architectures.