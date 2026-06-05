Agentische KI optimiert Workflows im Gesundheitswesen

ViClinic hat in Zusammenarbeit mit IBM kontrollierte, agentische KI direkt in die Workflows im Gesundheitswesen integriert. Mithilfe von IBM watsonx Orchestrate hat ViClinic mehrere KI-Agenten entwickelt, die wichtige Phasen des Patientenpfades unterstützen, von der Vorab-Erfassung bis hin zur klinischen Dokumentation, Versorgungskoordination, Vorabgenehmigung, Codierung, Abrechnung und Nachsorge.

Diese Agenten laufen auf Foundation Modellen, die über IBM watsonx.ai verwaltet werden, und werden mit IBM watsonx.governance gesteuert, um Compliance, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, dass die KI im Rahmen klinischer Workflows eingesetzt wird, während die Ärzte weiterhin die Kontrolle über die Entscheidungsfindung behalten.

Um kontextbezogene Workflows in Echtzeit zu ermöglichen, integriert das „Agentic Healthcare Operating System“ (AHOS) von ViClinic klinische und betriebliche Daten über eine hybride Architektur, die die Funktionen von IBM watsonx.data und die proprietären Datendienste von ViClinic mit der Infrastruktur auf IBM Cloud und Microsoft Azure kombiniert. Diese einheitliche Ebene verbindet die Prozesse von Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern und wandelt manuelle, fragmentierte Workflows in koordinierte, KI-gestützte Workflows um.