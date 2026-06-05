Agentische KI optimiert Workflows im Gesundheitswesen

ViClinic nutzt IBM watsonx Orchestrate, um Versorgung, Daten und Betriebsabläufe über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg zu vernetzen
Gesundheitssysteme stützen sich auf voneinander getrennte Prozesse in den Bereichen Aufnahme, Dokumentation, Genehmigung, Pflegekoordination und Abrechnung. Für die Leistungserbringer bedeutet dies einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Für die Patienten verzögert sich dadurch der Zugang zur medizinischen Versorgung. ViClinic, ein Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, hat es sich zum Ziel gesetzt, eine entscheidende Herausforderung der Branche anzugehen: die Optimierung der gesamten Workflows, ohne dabei die klinische Entscheidungsfindung oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu beeinträchtigen. In einer stark regulierten Branche wie dem Gesundheitswesen können selbst kleine Ineffizienzen, wie unvollständige Aufnahmedaten oder Fehler bei der Codierung, Verzögerungen, abgelehnte Leistungsansprüche und eine schlechte Patientenerfahrung verursachen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI besteht die Herausforderung nicht nur darin, intelligente Lösungen bereitzustellen, sondern diese auch sicher und in großem Maßstab in realen klinischen Workflows zu implementieren.
ViClinic hat in Zusammenarbeit mit IBM kontrollierte, agentische KI direkt in die Workflows im Gesundheitswesen integriert. Mithilfe von IBM watsonx Orchestrate hat ViClinic mehrere KI-Agenten entwickelt, die wichtige Phasen des Patientenpfades unterstützen, von der Vorab-Erfassung bis hin zur klinischen Dokumentation, Versorgungskoordination, Vorabgenehmigung, Codierung, Abrechnung und Nachsorge.
Diese Agenten laufen auf Foundation Modellen, die über IBM watsonx.ai verwaltet werden, und werden mit IBM watsonx.governance gesteuert, um Compliance, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, dass die KI im Rahmen klinischer Workflows eingesetzt wird, während die Ärzte weiterhin die Kontrolle über die Entscheidungsfindung behalten.
Um kontextbezogene Workflows in Echtzeit zu ermöglichen, integriert das „Agentic Healthcare Operating System“ (AHOS) von ViClinic klinische und betriebliche Daten über eine hybride Architektur, die die Funktionen von IBM watsonx.data und die proprietären Datendienste von ViClinic mit der Infrastruktur auf IBM Cloud und Microsoft Azure kombiniert. Diese einheitliche Ebene verbindet die Prozesse von Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern und wandelt manuelle, fragmentierte Workflows in koordinierte, KI-gestützte Workflows um.
Durch die direkte Einbindung regulierter KI-Agenten in klinische Workflows ermöglicht ViClinic den Leistungserbringern einen schnelleren Übergang von der Patientenaufnahme zur eigentlichen Versorgung und reduziert gleichzeitig den Verwaltungsaufwand. Agenten, die vor dem Termin zum Einsatz kommen, sorgen für eine vollständigere Erfassung der Patientendaten und eine bessere Vorbereitung auf die Genehmigung, wodurch die Zeit bis zur Versorgung der Patienten verkürzt wird. Während der Termine trägt die KI-gestützte Dokumentation dazu bei, den Zeitaufwand für manuelle Notizen zu reduzieren, sodass sich das medizinische Personal stärker auf die Patienten konzentrieren kann.
In den Prozessen des Umsatzzyklus tragen KI-gestützte medizinische Codierung und strukturierte Dokumentation dazu bei, Lücken bei der Einreichung von Leistungsanträgen zu verringern, was eine genauere Erstattung und weniger Ablehnungen ermöglicht. Erste Anzeichen deuten auf Verbesserungen bei der Umsatzrealisierung und eine Verringerung administrativer Ineffizienzen hin. Vor allem aber verbindet das AHOS von ViClinic die Workflows von Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern durch einen gemeinsamen klinischen Kontext. Diese Integration ermöglicht eine besser koordinierte, kontextbezogene Versorgung – durch die effiziente Optimierung von Aufnahme, Dokumentation, Genehmigung, Abrechnung und Nachsorge –, was letztlich das Patientenerlebnis verbessert und zu besseren klinischen Ergebnissen beiträgt. Mit IBM als Technologiepartner entwickelt ViClinic seine Plattform kontinuierlich weiter, um diese Funktionen auf das gesamte Gesundheitswesen auszuweiten.
ViClinic ist ein Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, das agentische KI-Lösungen zur Optimierung von Workflows in der Medizin entwickelt. Die Plattform verbindet Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger über eine integrierte Ausführungsschicht, die speziell für regulierte Umgebungen im Gesundheitswesen konzipiert wurde.
© Copyright IBM Corporation. Mai 2026.
IBM, das IBM-Logo, IBM Cloud, watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance und watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Die dargestellten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen, weshalb keine allgemeinen Ergebnisprognosen abgegeben werden können.