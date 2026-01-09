Die University of Tasmania arbeitet mit IBM zusammen, um akademische Workflows zu optimieren und die Erfahrung der Studierenden zu verbessern
Die University of Tasmania (UTAS) ist für ihre Exzellenz in Lehre, Forschung und Innovation bekannt. Mit Standorten in verschiedenen Städten fördert die UTAS eine kollaborative Gemeinschaft von Studenten, Forschern und Branchenpartnern. Doch ihre komplexen akademischen Prozesse bremsten die individuelle Betreuung und Innovation. Das Durchsuchen der Kursmaterialien, das Sammeln von Forschung, das Einholen ethischer Genehmigungen und die Bearbeitung administrativer Anträge waren sowohl für Studierende als auch für Forscher zeitaufwändig und ineffizient, was zu Verzögerungen führte und die Innovation behinderte.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, benötigte UTAS eine skalierbare, intelligente Lösung, die Arbeitsabläufe vereinfachen, die Entscheidungsfindung beschleunigen und Zeit für Kreativität, Entdeckungen und Zusammenarbeit freisetzen konnte – und gleichzeitig ethische Standards einhielt und den sicheren Einsatz von KI-Technologien gewährleistete.
UTAS hat sich mit IBM zusammengetan, um neu zu erfinden, wie KI Lernen und Betrieb unterstützen könnte. Die Reise begann mit dem KI CourseMate-Projekt an der School of ICT, wo Studierende und Forscher gemeinsam einen KI-Assistenten mit dem IBM® watsonx.ai® AI Studio entwickelten. Konkret fungierte die IBM watsonx Orchestrate-Lösung als Kernplattform für alle Agenten und ermöglichte es Studierenden und Forschern, Low-Code/No-Code-Tools zu nutzen, um den Zugang zu Kursmaterialien zu vereinfachen. Sie nutzten das IBM watsonx.governance-Toolkit, um alle KI-Modelle zu überwachen, zu verfolgen und zu verwalten.
Die auf der IBM Cloud®-Plattform gehostete Initiative half dabei, agentische KI in Universitätssysteme einzuführen und ermöglichte UTAS, von manuellen Prozessen zu intelligenten, skalierbaren Lösungen umzusteigen. Diese Implementierung demonstrierte nicht nur die Anwendbarkeit von KI über den Unterricht hinaus, sondern unterstrich auch die Bedeutung einer verantwortungsvollen KI-Entwicklung und -Bereitstellung.
Die Zusammenarbeit zwischen UTAS und IBM lieferte bedeutende Ergebnisse sowohl beim Lernen als auch beim Betrieb. Der KI-Prototyp CourseMate ermöglichte es den Studierenden, gemeinsam intelligente Agenten zu entwickeln, die den Zugang zu akademischen Ressourcen vereinfachten und manuelle Aufgaben reduzierten. Die Lösung trug dazu bei, durch agentische automatisierte Verarbeitung eine Antwortgenauigkeit von 90,9 % und eine Erfolgsquote der Anträge von 88 % zu erreichen.
Das auf IBM Cloud gehostete Minimum Viable Product (MVP) bestätigte das Potenzial von Lösungen agentischer KI zur Optimierung administrativer Workflows und zur Bereitstellung intelligenter Unterstützung für Studenten und Mitarbeiter gleichermaßen. Diese Initiative hat die betriebliche Effizienz verbessert, die fakultative Zusammenarbeit gefördert und den Studierenden praktische KI-Erfahrung geboten. Dies zeigt, wie durch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie skalierbare, ethische KI-Lösungen entstehen können.
Die University of Tasmania (UTAS), die einzige Universität des Bundesstaates, ist weltweit für ihre Exzellenz in Lehre, Forschung und Nachhaltigkeit bekannt – sie belegt weltweit den ersten Platz im Bereich Klimaschutz. Mit Standorten in Hobart, Launceston, Burnie und Sydney treibt UTAS Innovation und praxisorientiertes Lernen voran, um globale Herausforderungen zu lösen und reale Auswirkungen zu erzielen.
