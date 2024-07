In den Vereinigten Staaten ist Hochschulsport ein großes Geschäft. Hochschul-Football und -Basketball sind nicht nur die Trainingsplätze für die nächste Generation von NFL- und NBA-Stars – sie sind eigenständige Sportereignisse. Jüngsten Statistiken zufolge (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), besuchten in 2017 mehr als 30 Millionen Menschen mindestens eine Hochschulsportveranstaltung, und das Basketball-Meisterschaftsspiel der Männer wurde von 23 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt.

Für viele Sportstudenten könnte ein Erfolg auf Hochschulebene eine Karriere in der Profiliga in greifbare Nähe rücken – doch eine Verletzung könnte diesen Traum in Sekundenschnelle zunichte machen. Wenn ihre Mannschaft ein wichtiges Spiel hat und die Welt zuschaut, wollen sie auf dem Spielfeld sein, nicht auf der Bank. Und aus der Sicht einer Universität kann eine erfolgreiche Sportmannschaft eine wichtige Quelle für Prestige und Einnahmen sein, daher hat die Vermeidung von Verletzungen bei jedem Trainerprogramm oberste Priorität.



Die Sportleistungsabteilung der University of Louisville hat es sich zur Aufgabe gemacht, das beste Hochschulleistungsprogramm anzubieten, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, die Entwicklung der Athleten zu maximieren und den Teamerfolg zu optimieren. Das Motto des Programms lautet: „Athleten aufbauen und Champions für den Sport und das Leben vorbereiten”, und genau das erreicht die Abteilung durch einen ganzheitlichen Ansatz für die Leistung von Athleten. Durch den Einsatz eines bewertungsbasierten Programms und Wearable-Technologie hat sich das Sportleistungsprogramm der University of Louisville zu einem Vorreiter in der Welt der Hochschulhochleistung entwickelt.



Teena Murray, Director of Sport Performance an der University of Louisville, sagt: „In Louisville wollten wir alte Denkmuster durchbrechen. Anstelle eines herkömmlichen Kraft- und Konditionsansatzes betrachten wir die Sportler ganzheitlicher. Es geht nicht nur darum, wie sie Wettkämpfe bestreiten und trainieren, sondern auch darum, wie sie sich ernähren und schlafen und wie sich ihre geistige und körperliche Gesundheit auf ihre Leistung auswirkt.”

Der Erfolg oder Misserfolg dieses Ansatzes hängt von einer Sache ab: Daten. Um Trainern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie jedem Sportler helfen können, rechtzeitig vor dem Spieltag seine Höchstform zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, so viele relevante und genaue Daten wie möglich zu sammeln und zu analysieren.



Zu diesem Zweck hat Louisville eine Reihe von Technologien eingeführt, die dabei helfen, jeden Aspekt der Leistung seiner Athleten zu verfolgen. Zum Beispiel verwendet es Wearable Geräte von Catapult (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und Polar (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um die Bewegungen der Spieler zu verfolgen und ihre Herzfrequenz während des Trainings und an Spieltagen zu überwachen. Subjektive Informationen sind ebenfalls wichtig: Die Spieler werden täglich zu Ihrer Stimmung, Schlafqualität, Müdigkeit und ihrem Stresslevel befragt.



Die Beschaffung der Daten ist jedoch nur die halbe Miete: Die andere Hälfte besteht darin, Wege zu finden, diese Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Im Fall von Louisville sah das Leistungsanalyse-Team in diesem Bereich sowohl Herausforderungen als auch Chancen.



Paul Jones, Koordinator der Leistungsanalyse an der University of Louisville, sagt dazu: „Das Abrufen der Daten von den Wearable Geräten und das Hochladen auf unsere Sportler-Managementplattform war ein komplexer, manueller Prozess, der mehr als eine Stunde pro Tag und Team in Anspruch nahm. Das ist Zeit, die die Coaching- und Analyseteams einfach nicht haben, weil es für jedes unserer Teams täglich einen unermüdlichen Zeitplan mit Trainingseinheiten gibt. Wir mussten einen Weg finden, diesen manuellen Prozess in eine automatisierte Datenpipeline umzuwandeln.”



Er fügt hinzu: „Wir sahen auch eine Chance, mehr zu tun, als nur den aktuellen Zustand unserer Sportler zu betrachten – wir wollten Vorhersageanalysen nutzen, um Spielerverletzungen zu untersuchen und zu versuchen, diese vorauszusagen.“ Wenn wir einen genauen Weg finden könnten, Verletzungen zu modellieren, wäre das für die Universität und möglicherweise für die gesamte Welt der Leichtathletik ein echter Wendepunkt.”