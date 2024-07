Trusco Nakayama Corporation

Die Migration seiner SAP-Systeme von SAP ECC auf SAP S/4HANA® bot Trusco Nakayama eine Chance für die digitale Transformation.

Herr Kazumi sagt: „Wir haben unser Migrationsprojekt so konzipiert, dass es eine betriebliche Reform und nicht nur einen Ersatz darstellt; wir wollen die Abläufe in der gesamten Lieferkette und branchenübergreifend neu gestalten.“



Die Planung des Projekts bis zu seinem Start nahm drei Monate in Anspruch. Kazumi sagt: „Gemeinsam mit den Führungskräften, einschließlich der einzelnen Abteilungen, haben wir Probleme im gesamten Unternehmen identifiziert und eine zukunftsorientierte Vision verfolgt. Infolgedessen haben wir 15 Anwendungsfälle für neue Geschäftsanforderungen erstellt. Die übergeordneten Schlüsselwörter sind Automatisierung, effiziente Geschäftsabläufe und Digitalisierung.“



Trusco Nakayama beauftragte IBM mitunter damit, die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen und kontinuierliche Unterstützung, Beratung und Systementwicklung sowohl in der Planungs- als auch in der Implementierungsphase zu bieten. IBM wird auch das vorherige SAP-System-Upgrade unterstützen und seine umfangreiche Erfahrung nutzen, um die Umstellung der Kernsysteme des Unternehmens auf SAP S/4HANA zu unterstützen. Und durch das Upgrade auf die neue SAP-Lösung wird Trusco Nakayama die digitale Transformation beschleunigen, indem neue Funktionen und Cloud-Anwendungen entwickelt werden, die auf der SAP Cloud Platform basieren und es dem Unternehmen ermöglichen, die Effizienz der Geschäftsabläufe zu verbessern, Automatisierung zu realisieren und die externe Collaboration zu verbessern.



„IBM ist sehr vertraut mit unserem Geschäft und ist jederzeit bereit, unsere Ziele zu diskutieren und herauszufinden, was wir tun können – aber auch, was wir in diesem Stadium nicht tun können,“ fährt Kazumi fort.



Er fügt hinzu: „IBM ist sich bewusst, wie wichtig es ist, dass Kunde und Lieferant auf derselben Wellenlänge sind.“ Unsere Partnerschaft mit IBM ist mehr als eine Kunden-Lieferant-Beziehung. Wit haben das Gefühl, dass wir mit IBM auf Augenhöhe zusammenarbeiten können – eine der Zutaten für den Erfolg dieses Projekts.„



Die Projektmitglieder müssen sich durch Besichtigungen von Vertriebszentren mit ihrem Geschäft vertraut machen, um als Team über Organisationsgrenzen hinweg ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.



Die „Team of Teams“-Tafel am Eingang des Projektraums symbolisiert dies mit Botschaften von allen beteiligten Mitgliedern mit Fotos. Kazumi betont: „Es ist IT, aber ich möchte den Menschen das Gefühl geben, dass es auch um die Menschen geht.“



Darüber hinaus hat das Unternehmen ein System eingeführt, das mit IBM Watson® Explorer, einer Content-Analyseplattform, die in derIBM Cloud®ausgeführt wird, in den Produktsuchdienst auf seiner E-Commerce-Website integriert wurde. Wenn der Kunde eine Frage zu dem gesuchten Produkt per Text oder Sprache eingibt, analysiertIBM Watson Natural Language Classifier die Frage und generiert Ergebnisse, die der Abfrage entsprechen. Elemente, die sich sehr ähnlich sind, werden dann als potenzielle Antworten extrahiert und auf dem Bildschirm angezeigt. Im Rahmen dieses Projekts erstellte Trusco Nakayama auch einen Chatbot mit IBM Watson Assistant namens TRUSCO AI Orange Rescue.