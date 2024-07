Der neue Integrationsansatz hat für TINE zu zahlreichen geschäftlichen Vorteilen geführt. So nutzte das Unternehmen beispielsweise die IBM Cloud Pak-Plattform als wesentlichen Bestandteil der Entwicklung einer APS-Lösung (Advanced Planning and Scheduling). Die in Zusammenarbeit mit Avella implementierte und auf Microsoft Azure bereitgestellte APS-Lösung ruft Daten aus 32 Legacy-Systemen ab, darunter ERP-, Vertriebs- und Kundensysteme, integriert die Daten und wendet Planungsalgorithmen an, die dazu beitragen, dass LKWs gefüllt und Lieferrouten optimiert werden. Infolgedessen sind die Transportkosten von TINE gesunken, und das Unternehmen war in der Lage, die Milch effizienter zu transportieren, indem es mehr Frischmilch für hochwertige Produkte bereitstellte und die Menge, die für minderwertige Produkte verwendet wurde, reduzierte.

Ein weiteres erfolgreiches Integrationsprojekt von TINE heißt Yard Manager. Wenn in der Vergangenheit ein neuer Lkw in den Lagern von TINE ankam, hatten die Lagerarbeiter keine Möglichkeit zu wissen, welches Dock der Lkw benutzen würde. Infolgedessen waren sie immer in einem reaktiven Modus und beeilten sich, die Produkte zu den Lastwagen zu bringen, nachdem sie angekommen waren. Mit der Yard Manager-Lösung wissen Lagerarbeiter im Voraus, welche Lkw an welchen Docks ankommen werden, sodass sie Sendungen proaktiv vorbereiten können. „Das Beladen der Lkw ist jetzt viel effizienter. Es war ein großer Erfolg, und die Lagerarbeiter sind sehr zufrieden mit der neuen App“, sagt Torgersen.

Nach mehreren Jahren mit dem eleganteren Ansatz auf der Basis von IBM Cloud Pak for Integration denken Torgersen und Høgli nun darüber nach, die Integration Factory aufzulösen und die Integrationsentwickler je nach Bedarf in separate Produktteams zu entsenden. Das Central Integration Competency Center wird mehr und mehr zu einer leitenden Institution, die sicherstellt, dass die Projektteams die Integrität der neuen Integrationsarchitektur von TINE wahren.

Für Torgersen bringt dieser Schritt die Organisation einen Schritt näher an die Verwirklichung der langfristigen Vision von TINE heran: „Wir wollen sicherstellen, dass die Daten bei TINE befreit und demokratisiert werden, so dass sie nahtlos durch das Unternehmen fließen und diejenigen, die Daten benötigen, auf sie in einer einzigen, gemeinsamen Wahrheit zugreifen können.“