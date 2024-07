Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzte das DSE-Team die Bayes'sche Inferenzmethode mit Methoden des MCMC-Sampling (Makov Chain Monte Carlo) ein. Der Bayes'sche Ansatz ermöglichte es dem Team, die Unsicherheiten des Problems zu berücksichtigen. Und MCMC ermöglichte die Erstellung einer Kette von abhängigen Ereignissen, um die Parameter des Meeresabfalls zu schätzen. Dieser Machbarkeitsnachweis hat gezeigt, dass diese einzigartige hybride Methodik angepasst und modifiziert werden kann, um die Stärke des Modells zu verbessern.

Das DSE-Team entwickelte eine Pipeline für maschinelles Lernen in IBM Cloud Pak for Data, um einen optimierten, durchgängigen KI-Lebenszyklus zu schaffen. Nachdem das Team eine Grundlage für die Messung der Meeresverschmutzung etabliert hatte, konnte es die Anzahl der Freiwilligen vorhersagen, die für eine Säuberungsaktion an einem bestimmten Strand benötigt wurden. In Anbetracht der aktuellen Trends und Richtlinien wird das Modell dabei helfen, die Menge des zu erwartenden Mülls fünf Jahre in die Zukunft zu projizieren.