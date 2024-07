Das Experimentieren mit älteren Tools zum Aufspüren und Eindämmen potenzieller Cyber-Bedrohungen veranlasste TalkTalk, skalierbarere Lösungen für die Reaktion auf Vorfälle zu evaluieren. Der Breitbandanbieter entschied sich wegen der Flexibilität, des umfangreichen Funktionsumfangs und der einfachen Bereitstellung schließlich für die IBM Security SOAR-Plattform, vormals Resilient.

„Die Entscheidung für IBM beruhte auf der Fähigkeit des Tools, unseren Reifeprozess zu unterstützen“, sagt Hardy. „Wir brauchten ein Produkt, das sich weiterentwickeln konnte, da wir wussten, dass wir uns in den kommenden Jahren weiterentwickeln würden, und das haben wir im Resilient-Angebot wirklich gesehen. Da es cloudbasiert ist, war es außerdem einfach, es in unserer Umgebung zu implementieren und wir haben bei der Bereitstellung von Ressourcen Geld gespart.“

In enger Zusammenarbeit mit dem IBM Security-Team integrierte TalkTalk die IBM Security SOAR-Plattform in seine vorhandenen Sicherheitsanwendungen – einschließlich seiner Plattformen für Endpunktreaktion und Informationsaustausch – und integrierte die neue Technologie vollständig in seine Prozesse.

„Unsere Sicherheitsanalysten wissen, was zu tun ist und welche Workflows sie in verschiedenen Situationen befolgen müssen“, sagt Hardy. „Da Resilient das Herzstück unserer Sicherheitsoperationen ist, können wir eine überprüfbare Aufzeichnung darüber erstellen, was während eines Vorfalls passiert, was wir noch nie zuvor hatten. Es ist ein kompletter Game-Changer für uns.“