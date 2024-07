Die Planning Analytics-Lösung führt Berechnungen schneller durch als die bisherige Lösung von Swisscom. „Wenn man einen Preis ändert, kann man das in seinem Modell anpassen und alles wird in Echtzeit berechnet“, betont Frey. „Es dauert nur Sekunden.“ Diese Geschwindigkeit ist für die Swisscom besonders wichtig, weil das Datenvolumen so groß ist und mehrere hundert Benutzer gleichzeitig mit dem System arbeiten. Swisscom ist sogar in der Lage, große Batch-Prozesse wie das Kopieren großer Datenmengen zwischen Cubes während des Arbeitstages ohne Beeinträchtigung der Anwender durchzuführen. „Wir erzielen nun mit Planning Analytics Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und auch eine höhere Datenintegrität", freut sich Frey.



Die Benutzerfreundlichkeit der Planning Analytics-Software stellt eine enorme Verbesserung gegenüber der vorherigen Lösung von Swisscom dar, da sie über eine einfache Weboberfläche verfügt. „Dank der Integration mit Excel können Berichte in Excel erstellt und direkt im Internet veröffentlicht werden“, erläutert Frey. „Es ist eine vollautomatische Plattform.“ Swisscom berichtet, dass die monatlichen Abschlussprozesse wesentlich schneller ablaufen als mit der vorherigen Lösung des Unternehmens und rund 50 % weniger Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus verfügt Swisscom mit der Planning Analytics-Lösung über eine zentralisierte Modell- und Berichtsentwicklung. „Eine kleine Einheit erstellt die Berichte für die gesamte Swisscom“, sagt Goetschi. Swisscom senkte die Betriebskosten durch die Automatisierung der Konfiguration und Verwaltung der Planungslösung in einer externen Komponente.

Swisscom profitiert auch von Verbesserungen bei seinen unternehmensinternen Planungsprozessen. „Die unternehmensübergreifende Planung ist vollständig in die Planning Analytics-Lösung integriert“, sagt Frey. „Die Benutzer können die Ergebnisse sofort sehen. Wenn also ein Unternehmen seine Finanzwerte ändert, kann das empfangende Unternehmen sofort sehen, wie sich das auf sein Endergebnis auswirkt. Die Benutzeroberfläche der Planning Analytics Software ist zudem intuitiver zu bedienen als die bisherige Lösung von Swisscom, so dass Geschäftsanwender viel einfacher auf Informationen zugreifen und Aktualisierungen vornehmen können.

Swisscom betreibt innerhalb der Planning Analytics-Software große Datenwürfel mit einer Gesamtgröße von über 700 GB. In Zukunft könnte das Unternehmen daran interessiert sein, Prognosefunktionen für die automatische Erstellung von Basisplänen zu integrieren und könnte IBM® Cloud Pak for Data als mögliche zukünftige Bereitstellungsoption in Betracht ziehen.