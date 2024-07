Nach der Migration auf die neuere Version von Db2 Analytics Accelerator sagt Mohammed, dass „Abfragen um ein Vielfaches schneller gehen. Abfragen, die früher 20 Minuten gedauert haben, werden in Sekunden abgeschlossen. Batch-Programme, die früher Stunden dauerten, sind in wenigen Minuten fertig.“

Diese Geschwindigkeit hilft Mohammed und seinem Team, schneller auf Anfragen des Ministeriums zu reagieren. Viele Berichte erfordern mehrere Iterationen. Wenn jede Iteration 20 Minuten dauert, kann es mehrere Stunden bis zu einem Tag dauern, bis die Mitarbeiter einen Bericht abschließen. „Wenn ein Manager in einer Stunde einen Bericht verlangt, kann ich ihn liefern“, sagt Mohammed. „Die Geschwindigkeit des Db2 Analytics Accelerator for z/OS ist absolut erstaunlich.“

Die integrierte Synchronisierungsfunktion hat die Latenzzeit der Data Replication von drei Minuten auf etwa drei Sekunden verringert. Das bedeutet, dass Dashboards, die den Db2 Analytics Accelerator verwenden, Daten nun nahezu in Echtzeit anzeigen. Da die integrierte Synchronisierungstechnologie auf der IBM z Systems Integrated Information Processor (zIIP)-Technologie basiert, ist die allgemeine Prozessor-CPU-Auslastung auf dem z/OS-System des Ministeriums gesunken, wodurch die Verarbeitungskosten gesenkt wurden.

Das Ministerium plant, die Geschwindigkeit und Leistung des Db2 Analytics Accelerator for z/OS weiterhin zu nutzen, indem es in Zukunft weitere Tabellen und Abfragen hinzufügt. Für das Ministerium ist es wichtig, dass seine Db2 for z/OS-Datenbank reibungslos läuft. Auf die Frage, welche Arten von Workloads von der Db2 for z/OS-Datenbank und dem Db2 Analytics Accelerator profitieren können, antwortet Azeem: „Unsere Db2 for z/OS-Datenbank kann alles.“ Er sagte, das Ministerium prüfe den Einsatz des Db2 Analytics Accelerator für Datenanalysen und maschinelles Lernen.