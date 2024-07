Baldor Electric Company

Mit der Einführung von DB2 Analytics Accelerator konnte Baldor das mit der vorherigen Appliance verbundene Geschäftsrisiko und die damit verbundenen Kosten eliminieren. Andy George fährt fort: „Bei der vorherigen Lösung war der Support immer ein Problem. Mit DB2 Analytics Accelerator ist das überhaupt kein Thema mehr. Das IBM Team hat unser Team hervorragend in die Technologie eingeführt, und wir erhalten fast sofort Antworten auf unsere Fragen. Da wir mit der DB2-Oberfläche vertraut sind, fühlen sich unsere geschäftlichen und technischen Teams sicher, wenn es darum geht, die Lösung intern zu betreuen und zu verwalten, was unser Unternehmensrisiko erheblich reduziert.“

Roger Gattis fügt hinzu: „Was auch immer Sie machen wollen, es ist ganz einfach. Bei einem Ausfall des früheren Systems dauerte die Neuaufstellung mindestens einen Tag. Mit DB2 Analytics Accelerator dauert es etwa zwei Stunden, verwaltet über die GUI oder gespeicherte Abläufe. Wenn man sich mit DB2 auskennt, weiß man auch, wie man DB2 Analytics Accelerator einsetzt. Das senkt unsere Schulungskosten und erhöht die Ausfallsicherheit unseres Unternehmens.“

In einer Branche, in der der Kundendienst einen entscheidenden Beitrag zum Fertigungsprozess leistet, nutzt Baldor die Geschwindigkeit der Informationsbereitstellung, um seine Abläufe noch weiter zu optimieren. Im Gegensatz zur vorherigen Appliance, die nur SAP Business Warehouse-Workloads verarbeiten konnte, kann IBM DB2 Analytics Accelerator auch zur Beschleunigung anderer SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen verwendet werden. Baldor überlegt daher bereits, wie die Lösung im gesamten Unternehmen eingesetzt werden kann – und zwar unter Beibehaltung und Verbesserung der ursprünglichen Investition in die IBM DB2-Plattform.

Roger Gattis bemerkt dazu: „Der Monatsabschluss ist ein typisches Beispiel dafür, bei dem wir unter Druck stehen, unsere Finanzberichte an unsere Muttergesellschaft zu übermitteln. Jetzt, wo wir unseren bestehenden Workload für die Business-Warehouse-Beschleunigung problemlos bewältigen können, überlegen wir, einen Teil dieser Finanzdaten in DB2 Analytics Accelerator einzubringen, was enorme Auswirkungen auf die Buchhaltungsabteilung haben könnte.“

„Die Fertigungsteams prüfen auch den Einsatz von DB2 Analytics Accelerator zur Erstellung von Dashboards für den Produktionsbereich. So könnten wir zum Beispiel Auftragsinformationen nahezu in Echtzeit auf den Bildschirmen entlang unserer Produktionslinie anzeigen, was dazu beitragen würde, Stillstände der Förderbänder zu vermeiden und den Produktionsprozess in Gang zu halten.“

Was ursprünglich als reiner Ersatz der Business Warehouse Accelerator-Technologie gedacht war, eröffnet Baldor mit IBM DB2 Analytics Accelerator eine Welt voller Möglichkeiten: eine umfassendere Digitalisierung der Fertigungsprozesse, potenziell schnellere Monatsabschlüsse und neue Möglichkeiten zur Beschleunigung auch von Nicht-SAP-Anwendungen.

Der DB2 Analytics Accelerator repräsentiert die strategische Ausrichtung von IBM, bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten über SAP-Anwendungen hinaus und verfügt über beträchtliche Erweiterungskapazitäten, was Baldor die Möglichkeit gibt, seinen Analysebetrieb und -umfang erheblich auszuweiten.

Andy George fasst zusammen: „Das Maß an Unterstützung und das Vertrauen, das IBM bietet, macht den Unterschied aus, zusammen mit dem verringerten Geschäftsrisiko und der verbesserten Ausfallsicherheit des Systems.“

Roger Gattis stimmt zu: „Die vereinfachten Abläufe, die in unsere IBM z Systems und DB2-Plattform integriert sind, sowie die einfache Konfiguration und Verwaltung sind wichtige Faktoren. Vor allem die Fähigkeit, beschleunigte Analysen auf neue Geschäftsbereiche auszuweiten, unterscheidet IBM DB2 Analytics Accelerator wirklich von der Konkurrenz – und wir beginnen diese Journey gerade jetzt.“