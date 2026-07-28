Spark Compass entstand aus einer grundlegenden Erkenntnis: Bestehende Customer-Intelligence-Plattformen wurden für digitale Umgebungen konzipiert. Aber physische Veranstaltungsorte funktionieren anders. Kontext, Ort, Zeit, Menschenmengendichte und Ereignisdynamik verändern sich ständig. Was wir brauchen, ist Echtzeit-Intelligenz, die die unmittelbaren Bedürfnisse jedes Kunden versteht.

Die Lösung erforderte eine andere Architektur. Spark Compass vereinte über 100 Module mit Datenquellen, mobilen Apps, Loyalitätssystemen, Standortdiensten, Transaktionsdaten und Echtzeitsignalen zu einer einzigen, kohärenten Kundensicht. Anstatt Veranstaltungsstätten in proprietäre Systeme zu zwingen, wurde die Plattform auf offenen APIs und einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass die Veranstaltungsstätten die Eigentümerschaft und Kontrolle über ihre Daten behalten. Das System erfasst weiterhin Daten, während die Nutzer mit ihnen interagieren. In einem Fall wurden über 140 Millionen Datenpunkte zum realen Nutzerverhalten von einer Zielgruppe von nur 22.000 aktiven Nutzern auf einem Universitätscampus erfasst.

Anstatt bestehende Standortsysteme zu ersetzen, baute Spark Compass eine offene, modulare Plattform, die Daten über die gesamte Customer Journey hinweg verbindet und integriert, während Unternehmen die Kontrolle über ihre Technologieinvestitionen behalten können. Mit dieser Architektur können Veranstaltungsstätten fragmentierte Daten vereinheitlichen, KI in Echtzeit anwenden und Erkenntnisse aktivieren, ohne ihr bestehendes Ökosystem neu aufbauen zu müssen.

So funktioniert es:



Stellen Sie sich einen Fan vor, der in einem Stadion ankommt. Bevor er das Gebäude betritt, wird anhand von Ticket- und Kundenbindungsdaten sein Profil erstellt. Während er sich durch den Veranstaltungsort bewegt, aktualisieren Standort- und Aktivitätssignale das Profil in Echtzeit. Die KI empfiehlt den schnellsten Weg zum Sitzplatz, stellt während der Halbzeit ein personalisiertes Verpflegungsangebot bereit und hilft dem Veranstaltungspersonal, den betrieblichen Bedarf anhand der Besucherströme vorherzusehen. Jede Interaktion wird erfasst, analysiert und zur Verbesserung zukünftiger Erfahrungen genutzt.

Über die Spark Compass-fähige Fan-App, die aktivierten Veranstaltungsorte und Kampagnenmanagement-Module liefert IBM watsonx.data die einheitliche Grundlage und konsolidiert fragmentierte Kundendaten in einer Single-Source-of-Truth (SSOT) in Echtzeit. IBM watsonx.ai bildet die Grundlage für die Intelligenzschicht, indem es personalisierte Empfehlungen über die Spark Compass-Plattform ausspricht, das Kundenverhalten vorhersagt und die Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglicht. IBM watsonx Orchestrate ermöglicht sowohl konversationelle Anleitung als auch automatisierte Workflow-Orchestrierung. Wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, löst das Spark Compass-System automatisch die richtige Aktion aus (Angebot senden, Beschilderung aktualisieren, Mitarbeiter benachrichtigen). Und das integrierte IBM watsonx.governance trägt dazu bei, dass diese KI-gestützten Erfahrungen transparent, gesetzeskonform und vertrauenswürdig bleiben, durch die Überwachung von KI-Modelle, der Nutzung von Kundendaten und automatisierten Entscheidungen. Damit verfügt Spark Compass über eine kontrollierte Grundlage für die Skalierung von Echtzeitinformationen und hilft den Veranstaltungsstätten, die digitale Souveränität über ihre Kundendaten zu behalten.

Der Technologie-Stack von IBM ermöglichte es Spark Compass, sich auf Kundeninformationen zu konzentrieren und gleichzeitig die Skalierung, Governance und Orchestrierung der Unternehmensklasse bereitzustellen, die erforderlich sind, um komplexe physische Umgebungen zu unterstützen. Das Ergebnis war eine Plattform, die Silos beseitigte, Echtzeit-Personalisierung ermöglichte und, ganz entscheidend, den Veranstaltungsorten die Kontrolle über ihr wertvollstes Asset gab: umfassende Kundeninformationen, die sie messen, besitzen und sofort nutzen konnten.