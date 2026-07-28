Entwicklung einer intelligenten Engagement-Plattform, die Veranstaltungsstätten die volle Kontrolle über Kundenerkenntnisse ermöglicht und gleichzeitig messbares Geschäftswachstum fördert
Stadien, Flughäfen und Unterhaltungsstätten sorgen täglich für Millionen von Kundeninteraktionen. Doch im Gegensatz zu digitalen Unternehmen verstehen sie selten, was zwischen Ticketkauf und Abreise geschieht. Sobald Kunden eine Veranstaltungsstätte betreten, werden Identität, Standort, Transaktionen und betriebliche Ereignisse voneinander getrennt, was die Personalisierung, die betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum einschränkt. Jüngere Zielgruppen erwarten personalisierte Erfahrungen, Echtzeitangebote und reibungslose Navigation. Dieselbe nahtlose Intelligenz auch im Online-Erlebnis. Den meisten Betreibern von Veranstaltungsstätten fehlt jedoch der Einblick in das reale Leben ihrer eigenen Kunden. Loyalty-Systeme, Ticketing-Plattformen, POS-Terminals und mobile Apps arbeiten in Silos. So könnte ein Kunde über ein System ein Ticket buchen, über ein anderes ein Werbeangebot erhalten, über ein drittes einchecken und über ein weiteres einen Hotdog kaufen, ohne einheitliches Verständnis darüber, wer er ist, wo er ist oder was er braucht.
Die Wirkung ist real. Veranstaltungsstätten verpassen Umsatzchancen: Sie können Angebote nicht auf einzelne Kunden zuschneiden, nicht vorhersagen, wer an einer Veranstaltung teilnehmen könnte, und nicht messen, was zu wiederholten Besuchen führt. Die Mitarbeiter agieren reaktiv statt proaktiv. Sponsoren erhalten zwar Impressionen, aber keinen Nachweis über deren Wirkung. Und die Veranstaltungsstätten sind an Lieferantenbeziehungen gebunden und können die von ihnen generierten Kundendaten nicht besitzen.
Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Streamingdienste, Heimkinoanlagen und andere Anbieter ist die Fähigkeit, intelligente, personalisierte Erfahrungen im jeweiligen Moment zu liefern, zu einer geschäftlichen Notwendigkeit geworden.
Spark Compass sah eine andere Möglichkeit: Was wäre, wenn physische Veranstaltungsstätten dieselbe Personalisierung, Echtzeitinformationen und dasselbe Kundenverständnis bieten könnten, die digitale Kanäle erreicht haben?
Spark Compass entstand aus einer grundlegenden Erkenntnis: Bestehende Customer-Intelligence-Plattformen wurden für digitale Umgebungen konzipiert. Aber physische Veranstaltungsorte funktionieren anders. Kontext, Ort, Zeit, Menschenmengendichte und Ereignisdynamik verändern sich ständig. Was wir brauchen, ist Echtzeit-Intelligenz, die die unmittelbaren Bedürfnisse jedes Kunden versteht.
Die Lösung erforderte eine andere Architektur. Spark Compass vereinte über 100 Module mit Datenquellen, mobilen Apps, Loyalitätssystemen, Standortdiensten, Transaktionsdaten und Echtzeitsignalen zu einer einzigen, kohärenten Kundensicht. Anstatt Veranstaltungsstätten in proprietäre Systeme zu zwingen, wurde die Plattform auf offenen APIs und einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass die Veranstaltungsstätten die Eigentümerschaft und Kontrolle über ihre Daten behalten. Das System erfasst weiterhin Daten, während die Nutzer mit ihnen interagieren. In einem Fall wurden über 140 Millionen Datenpunkte zum realen Nutzerverhalten von einer Zielgruppe von nur 22.000 aktiven Nutzern auf einem Universitätscampus erfasst.
Anstatt bestehende Standortsysteme zu ersetzen, baute Spark Compass eine offene, modulare Plattform, die Daten über die gesamte Customer Journey hinweg verbindet und integriert, während Unternehmen die Kontrolle über ihre Technologieinvestitionen behalten können. Mit dieser Architektur können Veranstaltungsstätten fragmentierte Daten vereinheitlichen, KI in Echtzeit anwenden und Erkenntnisse aktivieren, ohne ihr bestehendes Ökosystem neu aufbauen zu müssen.
So funktioniert es:
Stellen Sie sich einen Fan vor, der in einem Stadion ankommt. Bevor er das Gebäude betritt, wird anhand von Ticket- und Kundenbindungsdaten sein Profil erstellt. Während er sich durch den Veranstaltungsort bewegt, aktualisieren Standort- und Aktivitätssignale das Profil in Echtzeit. Die KI empfiehlt den schnellsten Weg zum Sitzplatz, stellt während der Halbzeit ein personalisiertes Verpflegungsangebot bereit und hilft dem Veranstaltungspersonal, den betrieblichen Bedarf anhand der Besucherströme vorherzusehen. Jede Interaktion wird erfasst, analysiert und zur Verbesserung zukünftiger Erfahrungen genutzt.
Über die Spark Compass-fähige Fan-App, die aktivierten Veranstaltungsorte und Kampagnenmanagement-Module liefert IBM watsonx.data die einheitliche Grundlage und konsolidiert fragmentierte Kundendaten in einer Single-Source-of-Truth (SSOT) in Echtzeit. IBM watsonx.ai bildet die Grundlage für die Intelligenzschicht, indem es personalisierte Empfehlungen über die Spark Compass-Plattform ausspricht, das Kundenverhalten vorhersagt und die Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglicht. IBM watsonx Orchestrate ermöglicht sowohl konversationelle Anleitung als auch automatisierte Workflow-Orchestrierung. Wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, löst das Spark Compass-System automatisch die richtige Aktion aus (Angebot senden, Beschilderung aktualisieren, Mitarbeiter benachrichtigen). Und das integrierte IBM watsonx.governance trägt dazu bei, dass diese KI-gestützten Erfahrungen transparent, gesetzeskonform und vertrauenswürdig bleiben, durch die Überwachung von KI-Modelle, der Nutzung von Kundendaten und automatisierten Entscheidungen. Damit verfügt Spark Compass über eine kontrollierte Grundlage für die Skalierung von Echtzeitinformationen und hilft den Veranstaltungsstätten, die digitale Souveränität über ihre Kundendaten zu behalten.
Der Technologie-Stack von IBM ermöglichte es Spark Compass, sich auf Kundeninformationen zu konzentrieren und gleichzeitig die Skalierung, Governance und Orchestrierung der Unternehmensklasse bereitzustellen, die erforderlich sind, um komplexe physische Umgebungen zu unterstützen. Das Ergebnis war eine Plattform, die Silos beseitigte, Echtzeit-Personalisierung ermöglichte und, ganz entscheidend, den Veranstaltungsorten die Kontrolle über ihr wertvollstes Asset gab: umfassende Kundeninformationen, die sie messen, besitzen und sofort nutzen konnten.
Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Die Veranstaltungsstätten erzielten eine Auslastung von über 75 %, mehr als das Dreifache der typischen Branchen-Benchmarks. Eine Konversionsrate von 88 %, bei der Besucher als Reaktion auf Angebote im Rahmen standortbezogener Kampagnen physisch Häuserblocks durchquerten, hat die Fähigkeit der Plattform bewiesen, das Verhalten in der realen Welt zu fördern. An anderen Veranstaltungsstätten stieg die Besucherzahl um 21 %, und der Absatz von Sponsorenprodukten im stationären Handel erhöhte sich um über 15 %.
Doch die operative Transformation war ebenso bedeutend. Das Personal vor Ort konnte nun die Vorlieben der Kunden vor deren Ankunft antizipieren. Die Konzessionsteams optimierten den Warenbestand auf Basis der prognostizierten Nachfrage. Die Betriebsteams nutzten Erkenntnisse über die Besucherströme, um den Personaleinsatz anzupassen und die Erfahrung zu verbessern. Das Marketing verlagerte sich von kampagnenbasierten Ansätzen hin zu kontinuierlicher, datengesteuerter Personalisierung. Die Sponsoren erzielten einen messbaren ROI, der an das tatsächliche Kundenverhalten gebunden war, nicht an Impressionen.
Teams, die einst unabhängig voneinander arbeiteten – Marketing, Betrieb, Konzessionen und Sicherheit – teilen nun eine einheitliche Sicht auf die Customer Journey. Die Entscheidungen wurden schneller und sicherer getroffen.
Heute ist Spark Compass an verschiedenen physischen Standorten und Veranstaltungen aktiviert und eingesetzt worden und wird in zahlreichen Kampagnen genutzt: in Stadien, Turnieren, für Teams und Ligen, für Marken und Produkte, an Flughäfen, im Einzelhandel und in Gastronomiebetrieben. Dies beweist, dass Echtzeitinformationen, ereignisbasierte Kommunikation und die Einbindung des Endnutzers auch im Unternehmensmaßstab nebeneinander bestehen können. Indem Spark Compass Unternehmen die Kontrolle über ihre Kundendaten gibt, anstatt sie in voneinander getrennten Systemen einzuschließen, hat das Unternehmen eine Grundlage für kontinuierliche Innovation geschaffen, da KI für jedes physische Customer Experience zentral wird.
Spark Compass ist ein KI-gestütztes Technologieunternehmen, das durch Kontextintelligenz Customer Experiences in der physischen Welt transformiert. Spark Compass mit Sitz in Kalifornien unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Sport, Gastgewerbe, Einzelhandel und Tourismus dabei, personalisierte Echtzeit-Interaktionen zu ermöglichen, die darauf basieren, wo sich die Kunden befinden, was sie gerade tun und was sie im Moment benötigen. Die Plattform ermöglicht es Veranstaltungsstätten, die gesamte Customer Journey zu messen, zu optimieren und zu kontrollieren.
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© IBM Corporation, Juli 2026
IBM, das IBM-Logo, watsonx, watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate und watsonx.governance sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.