Wie Spark Compass physische Standorte in Echtzeit-Datensysteme transformiert

Spark Compass nutzt IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance und watsonx Orchestrate, um Signale zu Standort, Identität, Zeit und Aktivität in geregelte Maßnahmen umzuwandeln. Diese Maßnahmen leiten Reisende an, binden Fans ein und ermöglichen es Veranstaltungsortbetreibern, die Kundenbindung zu verbessern.
Für Reisende kann eine Änderung des Flugsteigs eine Unannehmlichkeit darstellen. Für einen Unternehmensarchitekten ist dies zudem ein Problem im Zusammenhang mit Echtzeitdaten: Ein Kunde ist unterwegs, und die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Der Kunde benötigt Unterstützung, und das System hat nur wenige Minuten Zeit, um die nächstbeste Maßnahme zu ermitteln.
Spark Compass hat seine Plattform entwickelt, um diese Lücke in der Transparenz der physischen Welt zu schließen, indem es Signale aus den Räumlichkeiten in kontextbezogene Orientierungshilfen, Workflows und messbare Ergebnisse umwandelt.Spark Compass hat seine Plattform genau für solche Momente entwickelt.
Spark Compass ist ein in San Diego ansässiges KI-Technologieunternehmen, das sich auf kontextbezogene Intelligenz für physische Räume spezialisiert hat. Die Plattform unterstützt Branchen wie den Einzelhandel, den Sport, das Gastgewerbe, Transportwesen,den Tourismus und Live-Veranstaltungen. Spark Compass ist an der Schnittstelle tätig, an der die Customer Experience vom digitalen Kanal in eine physische Umgebung übergeht.
Die Herausforderung bei der Konzeption ist jedem bekannt, der Unternehmens-KI außerhalb eines Browsers entwickelt. Digitale Systeme erfassen umfangreiche Kundeninformationen, wenn der Kunde online klickt, sucht oder einkauft. Diese Transparenz nimmt oft ab, wenn dieselbe Person einen physischen Ort wie ein Stadion, einen Flughafen, ein Hotel oder ein Geschäft betritt. Spark Compass schließt diese Transparenzlücke, indem es mobile Apps, Treueprogramme, Ticketverkaufssysteme, Kassensysteme, Standortdienste, Sensoren, Beschilderungen und Unternehmensplattformen zu einer gemeinsamen Intelligenzebene vernetzt.
Dieser Beitrag beleuchtet den Anwendungsfall, die Architektur und die von IBM ausgewählten Produkte, die Spark Compass dabei unterstützen, große Mengen physischer Signale in kontrollierte KI-Maßnahmen umzuwandeln.
Spark Compass bietet eine Lösung für eine entscheidende Herausforderung für Betreiber von Veranstaltungsorten: Wie lassen sich Kunden genau in dem Moment ansprechen, in dem der Kontext entscheidend ist – wenn eine Orientierungshilfe, ein personalisiertes Angebot, eine Treueprämie oder eine betriebliche Maßnahme am nützlichsten ist? Ein Reisender benötigt möglicherweise die effizienteste Route durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Ein Fan im Stadion benötigt möglicherweise Hilfe bei der Wegfindung zu seinem Sitzplatz. Ein Kunde benötigt möglicherweise eine passende Empfehlung, während er vor dem Produkt steht.
Das Beispiel des Flughafens verdeutlicht, warum der Kontext die Architektur beeinflusst. Flughäfen sind dynamisch: Gates ändern sich, Warteschlangen werden länger, Shuttlebusse fahren hin und her, Toiletten füllen sich, Scanner fallen aus und Reisende begeben sich zu unterschiedlichen Zielen. Am San Diego International Airport hat Spark Compass Flughafenpläne, Warteschlangendaten, Informationen zu Durchgängen, die Standortanzeige der Shuttlebusse und die Innenraumnavigation miteinander verknüpft, um Reisenden eine bessere Orientierung auf ihrem Weg vom Parkplatz zum Terminal und zum Gate zu ermöglichen.
Derselbe Kontext sorgt für einen effizienteren Betrieb der Veranstaltungsorte. Spark Compass bezeichnet diese Funktion als „Aktivierung“ des Veranstaltungsortes. Technisch gesehen bedeutet dies, dass Ereignisse in der realen Welt digitale Reaktionen auslösen können. Ein Toilettenzähler kann das Reinigungspersonal darüber informieren, dass 100 Personen die Toilette genutzt haben und es daher an der Zeit ist, eine Reinigung einzuplanen. Ein defekter Scanner kann über ein Wearable den nächstgelegenen IT-Mitarbeiter zum Einsatzort schicken.
Der vollständige Feedback-Loop sorgt für einen höheren Mehrwert. Die Plattform beschränkt sich nicht darauf, lediglich eine Nachricht zu versenden. Sie misst, ob die Nachricht eine Handlung in der realen Welt verursacht hat, wie beispielsweise einem Besuch, einem Kauf, einer Servicemaßnahme oder einer betrieblichen Verbesserung. Diese Attribution im geschlossenen Kreislauf verknüpft eine Interaktion mit einem quantifizierbaren Ergebnis, was den Betreibern hilft zu verstehen, was funktioniert hat, wo es funktioniert hat und ob die Bereitstellung Reibungsverluste verringert oder den Umsatz gesteigert hat.
Das folgende Diagramm lässt sich am besten von links nach rechts lesen. Auf der linken Seite, im blauen Kasten, beginnt Spark Compass damit, Daten aus Kundenkanälen, Standort- und Konnektivitätsdiensten, Handelssystemen und Unternehmensplattformen zu erfassen.
Die Schicht der Datenaufnahme (im rosa Kasten der Abbildung) unterstützt APIs, Event Streaming und Echtzeitverarbeitung. Bei Spark Compass kann ein Stream-Ereignis beispielsweise eine Standortänderung, einen Warteschlangenstatus, einen Sensor-Schwellenwert, das Scannen eines Tickets, ein Zahlungsereignis oder die Aktualisierung einer Benutzereinstellung darstellen. Die Aufnahmeschicht validiert diese Ereignisse und bereitet sie für die weiteren Bereiche der Plattform auf.
Die Kontext-Engine ist im Diagramm unterhalb der Datenaufnahme dargestellt. Sie ergänzt jedes Ereignis um vier Kernsignale: Identität, Standort, Zeit und Aktivität. Identität bedeutet nicht zwangsläufig, dass mehr personenbezogene Daten erfasst werden müssen, als erforderlich sind. Im Beispiel des Flughafens kann der Reisende freiwillig eine Flugnummer angeben, damit die Plattform nützliche Hinweise zum Abfluggate geben kann, ohne raten zu müssen.
IBM watsonx.data dient als einheitliche Datenschicht in der Architektur. Es bündelt Profile, Ereignisdaten, Transaktionen und historische Daten in einer gemeinsamen Schicht für Analysen und KI.
Die föderierte Abfrage ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Musters. Eine föderierte Abfrage ermöglicht es einer Anwendung, Daten direkt an ihrem ursprünglichen Speicherort abzufragen, anstatt zunächst alles in ein neues Repository zu kopieren. Für Spark Compass senkt dieser Ansatz die Integrationskosten, verkürzt die Bereitstellung und verringert das Risiko von Datenduplikaten – insbesondere wenn Veranstaltungsdaten über mobile Apps, Ticketverkaufssysteme, CRM, Zahlungssysteme, Sensoren und Betriebssysteme verteilt sind.
IBM watsonx.ai unterstützt die KI- und Agentenebene. Spark Compass nutzt diese Ebene für KI-Agenten, Empfehlungen, vorausschauende Analysen, die Erstellung von Inhalten und dialogorientierte Erlebnisse.
IBM watsonx Assistant unterstützt erweiterte Dialogfunktionen wie beispielsweise einen KI-Concierge sowie die intelligente Steuerung aufgabenorientierter Abläufe, die Informationen erfassen, dem Nutzer antworten oder in dessen Namen eine Transaktion durchführen. Für Spark Compass bedeutet dies, dass eine Dialogebene dieselbe Kontext-Engine nutzen kann wie die Empfehlungs- und die Betriebsebene – anstatt als eigenständiger Chatbot zu fungieren.
IBM watsonx Orchestrate stellt die Orchestrierungsschicht bereit. In der Spark Compass-Architektur wandelt die Orchestrierung ein Ereignis in einen Workflow um: Benachrichtigung eines Reisenden, Auslösen einer Mitarbeiteraufgabe, Starten eines Angebotsablaufs, Eskalieren eines Vorfalls oder Weiterleiten von Kontextinformationen an ein anderes Unternehmenssystem, während der Reisende auf seinem Weg durch das Terminal auf für ihn interessante Produkte und Dienstleistungen hingewiesen wird. Orchestrate unterstützt Spark Compass dabei, KI-Systeme zu überwachen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Kontrolle über Datenqualität, Datenzugriff und Datenabstammung zu behalten. Diese Funktion verschafft den Betreibern von Veranstaltungsorten Transparenz und Kontrolle über KI-gestützte Empfehlungen, Kundeninteraktionen und betriebliche Workflows.
IBM watsonx.governance bietet die Überwachungsebene für KI-gestützte Empfehlungen und operative Workflows und unterstützt Spark Compass dabei, Governance-Verfahren für Überwachung, Compliance, Datenqualität, Zugriff und Datenabstammung zu definieren. Gemeinsam verbinden die Produkte Erkenntnisse mit Maßnahmen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die daraus resultierenden Workflows transparent und kontrolliert bleiben.
Die Spark Compass-Plattform läuft derzeit auf AWS, wird jedoch derzeit auf die IBM Cloud migriert.
Spark Compass nutzt zudem ein randorientiertes Design. Sein Hybrid-App-Ansatz führt so viele Berechnungen wie möglich auf dem Gerät des Nutzers durch und kommuniziert bei Bedarf mit Cloud-Services oder lokalen Diensten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Latenz zu verringern, die Bandbreite zu steuern und die Architektur für Kunden mit unterschiedlichen Infrastrukturanforderungen flexibel zu halten.
Auf der rechten Seite des Diagramms sind die Ergebnisse dargestellt: Customer Experience, Erlebnis am Veranstaltungsort, Betriebsabläufe und Analysen.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Architektur besteht darin, dass sie einmalige Implementierungen vermeidet. Auf derselben Grundlage lassen sich die Wegführung zu Stadionplätzen, Änderungen an Flugsteigen, Angebote im Einzelhandel, die Reinigung von Toiletten sowie die IT-Disposition unterstützen. Zwar variieren die Quellsysteme je nach Veranstaltungsort, doch das Muster bleibt einheitlich: Das Signal wird erfasst, mit Kontext angereichert, es werden KI oder Regeln angewendet, die Maßnahme wird koordiniert und das Ergebnis gemessen. Dies ist „kontextintelligente Kommunikation“, wie sie vom Gründer in einem 2013 eingereichten und 2016 erteilten Patent beschrieben wurde.
Dieses wiederholbare Muster kann die Gesamtbetriebskosten senken, indem dasselbe Integrations- und Workflow-Modell standortübergreifend wiederverwendet wird. Anstatt separate Einzellösungen für die Sitzplatzführung in Stadien, Gate-Änderungen am Flughafen, Angebote im Einzelhandel oder die IT-Disposition neu zu entwickeln, passen die Teams Quellkonnektoren, Kontextregeln und Workflows an den jeweiligen Veranstaltungsort an. Das zugrunde liegende Muster bleibt dabei über alle Anwendungsfälle hinweg konsistent. Das System wird nicht erworben, sodass keine Investitionsausgaben anfallen; es wird über eine Platform-as-a-Service-Lizenz (PaaS) mit einer monatlichen Abonnementgebühr gemietet.
Die Auswirkungen zeigen sich sowohl in der Erfahrung als auch im operativen Bereich. Spark Compass vermeldet bei standortbezogenen Kampagnen eine Interaktionsrate von über 75 %, und 88 % derjenigen, die eine Nachricht gesehen haben, haben den vorgestellten Ort tatsächlich aufgesucht. Zudem wird bei Live-Sport-Bereitstellungen ein Anstieg der Besucherzahlen um 21 % sowie ein Wachstum der Verkaufsumsätze um 15 % verzeichnet (Spark Compass bezeichnet diese Metriken als „Proof of Presence“ (POP)).
Die Architektur von Spark Compass funktioniert, weil sie jede physische Interaktion als umsetzbares Ereignis behandelt. Dieses Design gewährleistet die Erweiterbarkeit der Plattform. Neue Veranstaltungsorte können unterschiedliche Karten, Sensoren, Apps, Ticketingsysteme und Betriebsregeln mitbringen, doch das Kernmuster bleibt konsistent. Spark Compass kann die lokalen Systeme miteinander verbinden, das Ereignis interpretieren, KI dort einsetzen, wo sie einen Mehrwert schafft, und die richtige Maßnahme über den richtigen Kanal koordinieren.
Das IBM-Stack bietet diesem Modell die erforderliche Unternehmensgrundlage. watsonx.data unterstützt eine verwaltete Datenschicht über verteilte Quellen hinweg. watsonx.ai hilft dabei, Kontext in Empfehlungen und Dialoge umzuwandeln. watsonx Orchestrate sorgt für den Übergang von den Erkenntnissen zur Umsetzung. Spark Compass nutzt watsonx.governance, um sicherzustellen, dass die KI-gestützten Empfehlungen und operativen Maßnahmen, die an Flughäfen, in Stadien und an Veranstaltungsorten umgesetzt werden, transparent, überwacht, konform und vertrauenswürdig sind und sich gleichzeitig auf zahlreiche Standorte skalieren lassen.
Durch die Integration mit den IBM-Produkten in den Bereichen Daten, KI, Governance und Orchestrierung verwandelt Spark Compass eine Lücke in der Transparenz der physischen Welt in eine wiederverwendbare Architektur für Echtzeit-Intelligenz. Das Ergebnis ist eine Plattform, die flexibel genug ist, um Kunden von Flughäfen über Sportarenen bis hin zu Einzelhandelsumgebungen und anderen vernetzten Standorten zu begleiten.