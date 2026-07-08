Wie Spark Compass physische Standorte in Echtzeit-Datensysteme transformiert

Die Schicht der Datenaufnahme (im rosa Kasten der Abbildung) unterstützt APIs, Event Streaming und Echtzeitverarbeitung. Bei Spark Compass kann ein Stream-Ereignis beispielsweise eine Standortänderung, einen Warteschlangenstatus, einen Sensor-Schwellenwert, das Scannen eines Tickets, ein Zahlungsereignis oder die Aktualisierung einer Benutzereinstellung darstellen. Die Aufnahmeschicht validiert diese Ereignisse und bereitet sie für die weiteren Bereiche der Plattform auf.

Die Kontext-Engine ist im Diagramm unterhalb der Datenaufnahme dargestellt. Sie ergänzt jedes Ereignis um vier Kernsignale: Identität, Standort, Zeit und Aktivität. Identität bedeutet nicht zwangsläufig, dass mehr personenbezogene Daten erfasst werden müssen, als erforderlich sind. Im Beispiel des Flughafens kann der Reisende freiwillig eine Flugnummer angeben, damit die Plattform nützliche Hinweise zum Abfluggate geben kann, ohne raten zu müssen.

IBM watsonx.data dient als einheitliche Datenschicht in der Architektur. Es bündelt Profile, Ereignisdaten, Transaktionen und historische Daten in einer gemeinsamen Schicht für Analysen und KI.

Die föderierte Abfrage ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Musters. Eine föderierte Abfrage ermöglicht es einer Anwendung, Daten direkt an ihrem ursprünglichen Speicherort abzufragen, anstatt zunächst alles in ein neues Repository zu kopieren. Für Spark Compass senkt dieser Ansatz die Integrationskosten, verkürzt die Bereitstellung und verringert das Risiko von Datenduplikaten – insbesondere wenn Veranstaltungsdaten über mobile Apps, Ticketverkaufssysteme, CRM, Zahlungssysteme, Sensoren und Betriebssysteme verteilt sind.

IBM watsonx.ai unterstützt die KI- und Agentenebene. Spark Compass nutzt diese Ebene für KI-Agenten, Empfehlungen, vorausschauende Analysen, die Erstellung von Inhalten und dialogorientierte Erlebnisse.

IBM watsonx Assistant unterstützt erweiterte Dialogfunktionen wie beispielsweise einen KI-Concierge sowie die intelligente Steuerung aufgabenorientierter Abläufe, die Informationen erfassen, dem Nutzer antworten oder in dessen Namen eine Transaktion durchführen. Für Spark Compass bedeutet dies, dass eine Dialogebene dieselbe Kontext-Engine nutzen kann wie die Empfehlungs- und die Betriebsebene – anstatt als eigenständiger Chatbot zu fungieren.

IBM watsonx Orchestrate stellt die Orchestrierungsschicht bereit. In der Spark Compass-Architektur wandelt die Orchestrierung ein Ereignis in einen Workflow um: Benachrichtigung eines Reisenden, Auslösen einer Mitarbeiteraufgabe, Starten eines Angebotsablaufs, Eskalieren eines Vorfalls oder Weiterleiten von Kontextinformationen an ein anderes Unternehmenssystem, während der Reisende auf seinem Weg durch das Terminal auf für ihn interessante Produkte und Dienstleistungen hingewiesen wird. Orchestrate unterstützt Spark Compass dabei, KI-Systeme zu überwachen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Kontrolle über Datenqualität, Datenzugriff und Datenabstammung zu behalten. Diese Funktion verschafft den Betreibern von Veranstaltungsorten Transparenz und Kontrolle über KI-gestützte Empfehlungen, Kundeninteraktionen und betriebliche Workflows.

IBM watsonx.governance bietet die Überwachungsebene für KI-gestützte Empfehlungen und operative Workflows und unterstützt Spark Compass dabei, Governance-Verfahren für Überwachung, Compliance, Datenqualität, Zugriff und Datenabstammung zu definieren. Gemeinsam verbinden die Produkte Erkenntnisse mit Maßnahmen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die daraus resultierenden Workflows transparent und kontrolliert bleiben.

Die Spark Compass-Plattform läuft derzeit auf AWS, wird jedoch derzeit auf die IBM Cloud migriert.

Spark Compass nutzt zudem ein randorientiertes Design. Sein Hybrid-App-Ansatz führt so viele Berechnungen wie möglich auf dem Gerät des Nutzers durch und kommuniziert bei Bedarf mit Cloud-Services oder lokalen Diensten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Latenz zu verringern, die Bandbreite zu steuern und die Architektur für Kunden mit unterschiedlichen Infrastrukturanforderungen flexibel zu halten.

Auf der rechten Seite des Diagramms sind die Ergebnisse dargestellt: Customer Experience, Erlebnis am Veranstaltungsort, Betriebsabläufe und Analysen.