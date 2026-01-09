Social Security Scotland arbeitet mit IBM und Nordcloud zusammen, um bei der Neugestaltung der Cloud-Kosten auf Regierungsebene eine Vorreiterrolle einzunehmen
Social Security Scotland, eine Exekutivbehörde der schottischen Regierung, wurde von Anfang an für den Betrieb in der Cloud-Umgebung konzipiert. Mit der Mission, den Menschen in Schottland Vorteile fair und effizient zu bieten, baute Social Security Scotland seine Infrastruktur auf Amazon Web Services (AWS) auf und nutzt die Agilität und die Skalierbarkeit von cloudnativen Technologien.
Doch das rasante Wachstum hatte versteckte Kosten zur Folge. Mit dem Wachstum des Unternehmens stiegen auch die Ausgaben für Cloud-Lösungen, ohne dass die notwendige dedizierte Governance zur Nachverfolgung oder Optimierung dieser Ausgaben vorhanden war. Unter diesen Umständen stand Social Security Scotland vor zwei dringenden Herausforderungen:
Da sich das Umsetzungsprogramm seinem Ende nähert und sowohl die Regierung des Vereinigten Königreichs als auch die schottische Regierung verstärkt auf Budgetbeschränkungen achten, hat Social Security Scotland der Kostenoptimierung ohne Beeinträchtigung der Leistungserbringung eine deutlich höhere Priorität eingeräumt. Dabei ist die Maximierung des Nutzens für die Bürger Schottlands das klare Ziel.
Um seine geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen, entschied sich Social Security Scotland für eine Investition und ging eine Partnerschaft mit IBM Consulting® und Nordcloud, einem Unternehmen von IBM, ein, um eine umfassende FinOps-Transformation zu skizzieren und bei der Umsetzung zu unterstützen. Die Implementierung begann mit der Bereitstellung der IBM® Cloudability®-Plattform, einem führenden FinOps-Tool, das sofortige Einblicke in die Cloud bietet und umsetzbare Möglichkeiten zur Kostenoptimierung aufzeigt.
Auf der einen Seite der Partnerschaft arbeitete IBM Consulting eng mit der technischen Leitung von Social Security Scotland und dem Chief Digital Officer (CDO) zusammen, um die finanziellen Auswirkungen seiner Cloud-Nutzung zu bewerten und einen Roadmap für die Transformation zu definieren. Diese strategische Beratung wurde von IBM Cloud Platform Engineering Services und IBM Cloud and Technology Strategy unterstützt, die dabei halfen, eine Lösung zu entwickeln, die auf das einzigartige Umfeld des öffentlichen Sektors von Social Security Scotland zugeschnitten ist.
Social Security Scotland entschied sich gegen die Implementierung eines vollständig verwalteten Dienstes, aber Nordcloud definierte die Strategie und das Betriebsmodell und unterstützte die erforderlichen technischen Maßnahmen sowie den allgemeinen Veränderungsprozess. Dies führte zum Beispiel zu Showback-Berichten, aus denen hervorging, welche Teams Cloud-Ressourcen verbrauchten und wie viel sie dafür ausgaben. Dies ermöglichte es Social Security Scotland, eine genaue Kostenzuordnung sicherzustellen und eine neue Kultur der Verantwortlichkeit zu fördern. Darüber hinaus führte das IBM Consulting-Team auch kundenspezifische Analysen und halbautomatische technische Lösungen ein, um Verschwendung zu identifizieren und zu vermeiden.
Sicherheit blieb während der Transformation die oberste Priorität. IBM, Nordcloud und Social Security Scotland konzipierten Anwendungen auf AWS neu. Dabei wurden Sicherheit und Compliance von Anfang an integriert. Dies umfasste die Implementierung von „Compliance as Code“-Praktiken, die mit den internen Sicherheitsstandards der Behörde übereinstimmten und die Lücken schlossen, wo zuvor Kontrollen gefehlt hatten. Das Team führte außerdem den Einsatz von auf Unternehmen abgestimmten Open-Source-Technologien ein, um die Lizenzkosten zu senken. Darüber hinaus entwickelte es ein maßgeschneidertes FinOps-Framework, das Automatisierung, manuelle Analysen und strategische Beratung kombiniert.
Das Ergebnis war eine intelligentere, transparentere Cloud-Strategie, die nicht nur die Ausgaben optimierte, sondern auch die Bereitstellung digitaler Dienste und die operative Widerstandsfähigkeit verbesserte. Social Security Scotland steht jetzt an der Spitze der FinOps-Fähigkeiten im öffentlichen Sektor des Vereinigten Königreichs und ist ein Modell für andere Organisationen, um den Steuerzahlern den bestmöglichen Nutzen zu bieten.
Die Ergebnisse der Transformation waren unmittelbar und wirkungsvoll. In nur 18 Monaten erreichte Social Security Scotland die ursprünglich für einen Zeitraum von drei Jahren gesetzten Kostenoptimierungsziele. Bereits im ersten Jahr konnte die Organisation seine Cloud-Kosten um 30,4 % senken. Dadurch konnte die Behörde eine enorme Menge sparen. Dabei wurden 78 % davon durch Nutzungsoptimierung erzielt.
„Wir haben nicht nur Kostenoptimierungen geliefert – wir haben Social Security Scotland dabei geholfen, ein FinOps-Betriebsmodell aufzubauen, das der Behörde Kontrolle, Verantwortlichkeit und langfristige Nachhaltigkeit ermöglicht.“ Die Einführung der Cloud-Einheitsökonomie lieferte einen Maßstab zur Messung des Geschäftswerts der Cloud. Schließlich war das Erreichen von drei Jahren Einsparungen in nur 18 Monaten ein Beweis für die Kraft der Zusammenarbeit von strategischer Beratung und Engineering“, sagen Olga Zagraba und Marcin Walków, Berater von Nordcloud FinOps.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
Social Security Scotland wurde 2018 gegründet und ist eine Exekutivbehörde der schottischen Regierung. Mit Hauptsitz in Dundee und Glasgow verwaltet sie 17 Leistungen für rund 1,8 Millionen Menschen in ganz Schottland. Mit etwa 4.000 Mitarbeitern arbeitet sie nach den Grundsätzen von Würde, Fairness und Respekt, um Bedürftige zu unterstützen.
IBM Consulting bietet Strukturen, Methoden und Tools, um die Cloud-Ausgaben zu minimieren und die Effizienz zu maximieren.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, das IBM Logo, IBM Consulting und Cloudability sind Marken der IBM Corp. und in vielen Ländern weltweit eingetragen.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.