Um seine geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen, entschied sich Social Security Scotland für eine Investition und ging eine Partnerschaft mit IBM Consulting® und Nordcloud, einem Unternehmen von IBM, ein, um eine umfassende FinOps-Transformation zu skizzieren und bei der Umsetzung zu unterstützen. Die Implementierung begann mit der Bereitstellung der IBM® Cloudability®-Plattform, einem führenden FinOps-Tool, das sofortige Einblicke in die Cloud bietet und umsetzbare Möglichkeiten zur Kostenoptimierung aufzeigt.

Auf der einen Seite der Partnerschaft arbeitete IBM Consulting eng mit der technischen Leitung von Social Security Scotland und dem Chief Digital Officer (CDO) zusammen, um die finanziellen Auswirkungen seiner Cloud-Nutzung zu bewerten und einen Roadmap für die Transformation zu definieren. Diese strategische Beratung wurde von IBM Cloud Platform Engineering Services und IBM Cloud and Technology Strategy unterstützt, die dabei halfen, eine Lösung zu entwickeln, die auf das einzigartige Umfeld des öffentlichen Sektors von Social Security Scotland zugeschnitten ist.

Social Security Scotland entschied sich gegen die Implementierung eines vollständig verwalteten Dienstes, aber Nordcloud definierte die Strategie und das Betriebsmodell und unterstützte die erforderlichen technischen Maßnahmen sowie den allgemeinen Veränderungsprozess. Dies führte zum Beispiel zu Showback-Berichten, aus denen hervorging, welche Teams Cloud-Ressourcen verbrauchten und wie viel sie dafür ausgaben. Dies ermöglichte es Social Security Scotland, eine genaue Kostenzuordnung sicherzustellen und eine neue Kultur der Verantwortlichkeit zu fördern. Darüber hinaus führte das IBM Consulting-Team auch kundenspezifische Analysen und halbautomatische technische Lösungen ein, um Verschwendung zu identifizieren und zu vermeiden.

Sicherheit blieb während der Transformation die oberste Priorität. IBM, Nordcloud und Social Security Scotland konzipierten Anwendungen auf AWS neu. Dabei wurden Sicherheit und Compliance von Anfang an integriert. Dies umfasste die Implementierung von „Compliance as Code“-Praktiken, die mit den internen Sicherheitsstandards der Behörde übereinstimmten und die Lücken schlossen, wo zuvor Kontrollen gefehlt hatten. Das Team führte außerdem den Einsatz von auf Unternehmen abgestimmten Open-Source-Technologien ein, um die Lizenzkosten zu senken. Darüber hinaus entwickelte es ein maßgeschneidertes FinOps-Framework, das Automatisierung, manuelle Analysen und strategische Beratung kombiniert.

Das Ergebnis war eine intelligentere, transparentere Cloud-Strategie, die nicht nur die Ausgaben optimierte, sondern auch die Bereitstellung digitaler Dienste und die operative Widerstandsfähigkeit verbesserte. Social Security Scotland steht jetzt an der Spitze der FinOps-Fähigkeiten im öffentlichen Sektor des Vereinigten Königreichs und ist ein Modell für andere Organisationen, um den Steuerzahlern den bestmöglichen Nutzen zu bieten.