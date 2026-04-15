Um der zunehmenden Komplexität von Besucheranfragen gerecht zu werden und den Start der Gästeerfahrung reibungsloser zu gestalten, hat Serre Chevalier gemeinsam mit IBM und dem Geschäftspartner Next Decision eine agentische KI-Lösung entwickelt, die auf IBM Watsonx Orchestrate® auf der IBM Cloud® basiert. In Zusammenarbeit mit IBM Client Engineering einigten sich die Teams frühzeitig auf die Ziele, Workflows und Eingaben, die das System koordinieren musste. Auf dieser Grundlage kam das Projekt zügig voran: Die neue Anwendung ging nach etwa zweieinhalb Wochen live – ein ungewöhnlich kurzer Zeitrahmen für eine Implementierung, die mehrere Systeme und KI-Komponenten umfasste.

Die Implementierung selbst war ein Gemeinschaftsprojekt. Dabei leitete Next Decision die Bau- und Integrationsarbeiten und stützte sich dabei auf seine Vertrautheit mit den Systemen und dem Besuchererlebnis im Resort. IBM arbeitete eng mit dem Team zusammen, um Produktexpertise, architektonische Beratung und praktische technische Unterstützung bereitzustellen und so die Denkweise der KI-Agenten, deren Informationsbeschaffung und Interaktion mit den Gästen zu optimieren.

Als die Lösung in den täglichen Einsatz überging, übernahm Serre Chevalier zusätzliche Funktionen im IBM watsonx®-Portfolio, um Zuverlässigkeit und Aufsicht zu stärken. Das Resort nutzt jetzt IBM watsonx.governance®, um Marketing- und Betriebsteams durch verbesserte Dashboards und Multi-LLM-Überwachung mehr Transparenz zu bieten. Es ist außerdem auf IBM watsonx.ai® angewiesen, um wiederkehrende Datenerfassungsaufgaben zu automatisieren, einschließlich täglicher Web-Scraping-Routinen, die wichtige Workflows einspeisen.

Die KI-Erfahrung selbst ist als koordinierte Gruppe von Agenten aufgebaut und nicht als herkömmlicher Chatbot. Diese Agenten interpretieren die Absicht des Besuchers, greifen auf relevantes Wissen zu und lösen unterstützende Tools wie kleine Python-basierte Hilfsprogramme aus, um Informationen in Echtzeit zu sammeln oder zu verarbeiten. Dieses agentische Design ermöglicht es dem System, Besucher bei der Auswahl von Skipässen, der Reiseplanung und praktischen Fragen klarer und detaillierter zu unterstützen.

Das direkt in die Serre Chevalier-Website integrierte Erlebnis erreicht die Besucher an einem natürlichen Punkt ihrer Planungsreise und bietet intuitive Unterstützung, ohne dass sie den Kanal wechseln oder nach Informationen suchen müssen.