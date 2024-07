Repo Cyber Ltd.

Das Unternehmen evaluierte viele führende Anbieter von Cloud-Services, bevor es sich für IBM entschied. „Das IBM Team glaubte an unsere Lösung und half uns bei der Festlegung der Architektur“, sagt Mindali. „Dann haben sie uns innerhalb kurzer Zeit geholfen, unsere App einzurichten und ihre Funktionen mit minimalem Risiko für unser Unternehmen zu erweitern.“ Als Teilnehmer des IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups erhielt Repo Cyber erschwinglichen Zugang zur IBM Cloud-Plattform und anderen wertvollen technischen und geschäftlichen Ressourcen.

Repo Cyber hat seine App in Kiryat Yam getestet, einer israelischen Hafenstadt mit fast 40.000 Einwohnern, darunter Russen, Nordafrikaner, Äthiopier und andere Einwanderer, die verschiedene Sprachen sprechen. Die Polizeikräfte der Stadt und andere Ersthelfer sind mit einer Vielzahl von Ereignissen konfrontiert, darunter Terroranschläge, häusliche Gewalt, Vandalismus sowie Verletzungen und Schäden durch Erdbeben. Darüber hinaus überwacht das Einsatz- und Lagezentrum der Stadt die Straßen und die Mittelmeerküste über Webcams und erhält Informationen von Verkehrsleitsystemen, Wettersatelliten, Luftqualitätssensoren und Erdbebendetektoren.

Im Rahmen eines Pilotprogramms haben Repo Cyber und IBM mit den städtischen Behörden zusammengearbeitet, um das Repo Cyber-System in das Netzwerk des Einsatz- und Lagezentrums der Stadt zu integrieren und die App für Einwohner und Touristen zur Verfügung zu stellen. Jetzt können Einzelpersonen schnell alles melden, von gefährlichen Verbrechen, Erdbeben und anderen lebensbedrohlichen Ereignissen bis hin zu weniger dringenden öffentlichen Gesundheits- und Sicherheitsproblemen, wie z. B. nicht abgeholter Müll und Schlaglöcher auf den Straßen der Stadt. Sie können Texte, Fotos, Videos oder Sprachnachrichten verwenden und sicher sein, dass ihre persönlichen Daten anonym bleiben. Die App bietet ihnen außerdem die Möglichkeit, in mehr als 80 Sprachen zu kommunizieren.

Die IBM® Watson AI-Technologie analysiert die Informationen schnell und vergleicht sie mit ähnlichen Berichten von anderen Personen und mit relevanten Daten, die von den Überwachungssystemen der Stadt erfasst werden. Außerdem werden die Daten mit Kraftfahrzeug-, Terroristen-, Ausreißer- und anderen Datenbanken abgeglichen. Auf der Grundlage dieser fortschrittlichen Analyse benachrichtigt das Repo Cyber-System automatisch die zuständigen Behörden, sodass diese fundierte Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise treffen können. Außerdem übersetzt es die Berichte bei Bedarf für die Mitarbeiter im Einsatz- und Lagezentrum der Stadt und andere Beamte, von denen die meisten Hebräisch als erste Sprache sprechen. All dies geschieht in Sekundenschnelle in der Cloud.

„Zum Beispiel meldet ein Bürger, dass eine Straße überflutet ist“, erklärt Mindali. „Wasser auf der Straße kann nur zwei Ursachen haben: übermäßige Regenfälle oder eine geplatzte Wasserleitung. Das Repo Cyber-System ruft Daten von jeder einzelnen API ab und erhält so Informationen über die Umgebung, das Wetter und was vor sich geht – alles, womit das System in der Lage ist, einen detaillierten Abschlussbericht für den finalen Entscheidungsträger zu erstellen, [um ihm dabei zu helfen], zu entscheiden, ob er einen Polizeiwagen losschicken muss.“

Die Polizei, die Feuerwehr und andere Ersthelfer der Stadt erhalten die Informationen über spezielle Web- und Mobilportale. Mindali betont, dass die Repo Cyber-Informationen ihnen dabei helfen, schneller und dringlicher auf gefährliche Situationen zu reagieren, bevor sie eskalieren und möglicherweise zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen. Er erzählt, wie ein Bürger kürzlich die App nutzte, um anonym zu melden, dass zwei Teenager auf Elektrofahrrädern riskant unterwegs waren. „Als der Polizist daraufhin vor Ort eintraf, stellte er fest, dass eines der Kinder mehrere kleine Tütchen mit [Marihuana] bei sich trug, die es an Jugendliche der Mittelstufe verkaufen wollte“, sagt Mindali. „Weil das Repo Cyber-System die Polizei auf ein gefährliches Ereignis aufmerksam gemacht hat, konnte sie schnell reagieren und letztendlich ein noch schlimmeres Ereignis verhindern.“

Repo Cyber arbeitete mit IBM zusammen, um eine hybride Multi-Cloud-Lösungsarchitektur zu entwickeln, bei der die folgenden Services auf einer offenen IBM Cloud-Grundlage bereitgestellt werden:

Der IBM® API Connect-Service bietet ein einziges, signiertes, verschlüsseltes Gateway für Verbindungen mit kommunalen und anderen Drittsystemen.

Die IBM Blockchain Platform, die auf der Hyperledger Fabric der Linux Foundation basiert, validiert die Quelle jeder Bürgerkommunikation, die persönliche Details preisgibt.

Die dezentrale Datenbank IBM Cloudant beschleunigt und skaliert die Durchsatzkapazität und die Datenspeicherung.

Die IBM Identity and Access Management-Lösung gewährt Benutzern den Zugang durch sichere Anmeldung.

Die IBM® Watson IoT Platform erfasst Daten aus dem Netzwerk intelligenter Geräte der Stadt.

Der IBM Watson Knowledge Studio-Service trainiert kundenspezifisch hochpräzise Modelle für die Analyse von Text, Videos, Bildern und anderen unstrukturierten Daten.

Der IBM Watson Visual Recognition-Service kennzeichnet, klassifiziert und trainiert visuelle Inhalte schnell und präzise.

Multicloud-Services bieten Speech-to-Text-Übersetzungen in mehreren Sprachen, einschließlich Hebräisch.