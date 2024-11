Nach Jahrzehnten der detaillierten Anpassung stellte die Extraktion und Migration einzelner Anwendungen aus den sehr eng integrierten SAP-Lösungen von Pfizer zu Cloud-Services eine erhebliche Herausforderung dar. Die enorme Größe des Betriebs von Pfizer würde eine sehr große Anzahl von x86-Virtual Servers in typischen Public-Cloud-Hyperscalern erfordern, was den digitalen Teams einen erheblichen Management- und Verwaltungsaufwand auferlegen würde.

„Nach einem gründlichen Vergleich zwischen Cloud-Umgebungen bei Hyperscalern auf x86-Servern und einer lokalen IBM Power-Infrastruktur war es eine klare Entscheidung, bei der lokalen Lösung zu bleiben“, erläutert Scott. „Aufgrund der Größenbeschränkungen von x86-Servern würde eine Skalierung zur Bewältigung unseres Arbeitsvolumens im Vergleich zu IBM Power möglicherweise fünfmal so viele Server erfordern. Das Hinzufügen von Servern impliziert einen Scale-out-Ansatz, was wiederum das Clustern dieser Server erfordert und somit den Administrationsaufwand erhöht. Für Pfizer besteht der Vorteil der IBM Power-Plattform darin, dass sie skalierbar ist, indem die Kapazität einer Virtual Machine erhöht wird, um sehr große SAP-Workloads auszuführen. Dank dem Scale-up-Ansatz von IBM Power können wir eine größere Arbeitslast bei geringerer Komplexität bewältigen.“

Pfizer entschied sich daher für die Umstellung von seiner bestehenden IBM Power8-Infrastruktur auf IBM Power10 und migrierte seine bestehenden Anwendungen und Datenbanken im Rahmen eines 18-monatigen Zeitplans. Die SAP-Lösungen des Unternehmens laufen jetzt auf nur sechs IBM Power10-Systemen, die als drei Server in zwei geografisch getrennten Rechenzentren konfiguriert sind, um Ausfallsicherheit und Notfallwiederherstellung zu gewährleisten. Pfizer verwendet die IBM® PowerVM-Software, um über 500 Virtual Servers zu verwalten, die Produktions-, Entwicklungs- und Testumgebungen hosten, die alle kommerziellen, finanziellen, Beschaffungs- und Fertigungsabläufe von Pfizer unterstützen.

Scott Groth kommentiert: „Unser Go-Live war wirklich erstaunlich. Der Star war tatsächlich IBM Power 10 – und das sage ich nicht nur so. Die Produktionsumgebung funktionierte optimal, wenn nicht sogar hervorragend. Wir haben über 160.000 Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde erreicht und konnten unsere ECC in Rekordzeit exportieren. Wir haben die Datenmigration um über 11,5 Stunden übertroffen und unser Datenmigrations-Forecast betrug 54 Stunden und wir haben diese Phase in 42,5 Stunden abgeschlossen.“

Insgesamt greifen rund 50.000 Anwender auf eine Vielzahl von SAP-Anwendungen zu, die auf der Power-Plattform laufen, darunter SAP S4/HANA, SAP Supply Chain Management, SAP Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen, SAP Master Data Management und SAP Fiori. Im SAP Business Warehouse auf HANA auf Power sind rund 14 TB HANA-Daten verfügbar.

Nutzung der Vorteile von Automatisierung und Virtualisierung

Angesichts der großen Anzahl Virtual Servers, die verwaltet werden müssen, setzt Pfizer Red Hat® Ansible® Automation ein, um die Bereitstellung und Konfiguration so weit wie möglich zu beschleunigen, wie Scott Groth erklärt: „Mit Red Hat Ansible Automation benötigen wir jetzt nur noch ein paar Stunden für Vorgänge, die uns früher eine Woche gekostet hätten. Die Möglichkeit, diese Techniken anzuwenden, bietet einen erheblichen Managementvorteil bei der Nutzung der IBM Power-Plattform.“

Pfizer nutzt die Virtualisierungsfunktionen von IBM Power10 optimal aus und setzt IBM® Power Private Cloud with Dynamic Capacity ein, ehemals Power Enterprise Pools. Diese Technologie ermöglicht die Erstellung einer zentralisierten Rechen-, Arbeitsspeicher- und Speicherressource, die die Kapazität aller Server in der Gruppe nutzt. Mit dem Modell ist die automatische Anwendung und Abrechnung von Ressourcen auf Basis von Nutzungsminuten möglich. Über eine einzige Schnittstelle kann jeder Anwendung die optimale Konfiguration zugewiesen werden – einschließlich einer dynamischen Anpassung an den Bedarf –, um die maximal mögliche Leistung und Effizienz zu gewährleisten und eine flexible, skalierbare Möglichkeit zur Verwaltung geschäftskritischer Services zu bieten.

„Mit IBM Power Private Cloud und Dynamic Capacity ist es nicht nötig, Ressourcen im Mikromanagement zu verwalten, da die Ausführung auf einem Server unbegrenzt möglich ist, erklärt Scott Groth. Was auch immer sich in Ihrem Pool befindet, erstreckt sich auf alle Ihre Server, sogar über Rechenzentren hinweg, was Ihnen die Freiheit gibt, Ihre Workloads dort auszuführen, wo Sie wollen. IBM Power bietet eine sehr einfache und effiziente Möglichkeit zur Verwaltung und Optimierung von Ressourcen.“

Darüber hinaus ist sich der Pfizer-Konzern seines strategischen Engagements für Nachhaltigkeit sehr bewusst und die IBM Power10-Lösungen passen wunderbar zu diesen Zielen, wie Scott Groth erklärt: „Die Virtualisierung ermöglicht es Pfizer, seine umfangreiche Palette an SAP- und unterstützenden Lösungen auf einem kompakten Server-Speicherbedarf auszuführen , mit reduzierten CO 2 -Emissionen, was gut zu den Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens passt. Im Vergleich zu früheren Systemen können Power10-Server bis zu doppelt so energieeffizient sein und gleichzeitig potenziell eine bis zu doppelt so hohe Skalierbarkeit der Rechenleistung bieten.“

Pfizer hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen zu arbeiten. Eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung dieses Ziels spielt die Reduzierung des Stromverbrauchs durch die Konsolidierung auf weniger Server. Dabei nutzt das Unternehmen die Möglichkeit, mehrere Betriebssysteme und Workloads auszuführen. Scott Groth merkt dazu an: „Was auch immer – HANA, ABAP, Java, Oracle –, es läuft alles auf einem einzigen physischen Power10-Server. Und das ist möglich, weil die Plattform so robust ist und alles ausführt, was wir ihr vorsetzen.“

Optimierung von Migration und Betrieb

Nachdem die Migration vorhandener Anwendungen auf Power10 abgeschlossen ist, hat Pfizer all seine SAP-Anwendungen auf SAP S/4HANA-Lösungen umgestellt. Für dieses 18-monatige Programm beauftragte Pfizer IBM Consulting in Zusammenarbeit mit Schneider-Neureither & Partner (SNP), einem Systemintegrator und IBM Geschäftspartner. IBM Consulting arbeitet mit SNP als Team zusammen und verwendet die CrystalBridge-Software von SNP, um die IBM® Rapid Move-Methodik bereitzustellen, die speziell für die Implementierung von SAP S/4HANA-Transformationsprogrammen entwickelt wurde. Zu den Dienstleistungen von IBM Consulting gehörten Datenmigration, ein Machbarkeitsnachweis und eingehende Geschäftsprozessanalysen.

SNP unterstützte Pfizer bei der Datenverwaltung, z. B. bei der Reduzierung eines sehr großen SAP R/3 auf AnyDB-System auf ein überschaubares SAP S/4HANA-System. Die Quellanwendungen enthalten historische Daten aus rund 27 Jahren von Geschäftsbereichen und Unternehmen, die Pfizer vor Jahren veräußert hat. In Zusammenarbeit mit SNP implementierte Pfizer eine selektive Datenmigration, um die zukünftigen S/4HANA-Anwendungen zu optimieren.

Das Programm liefert bereits direkte, greifbare Vorteile. So hat Pfizer beispielsweise die Anzahl der Ledger durch die Implementierung von SAP Universal Journal von 15 auf 4 reduziert (eine Verringerung um 73 %), wodurch die Komplexität reduziert und Duplikate beseitigt wurden. Ebenso führt die Kombination aus der höheren Systemleistung von Power10 und der Migration von SAP ECC 6.0 zu SAP S/4 HANA zu einer Verbesserung der Order-to-Cash-Zykluszeit um 5 %.

Das Pfizer-Team bemerkte zwar sofortige Leistungsverbesserungen mit IBM Power10, aber die Vorteile werden erst über einen längeren Zeitraum deutlich werden. Pfizer plant beispielsweise, die Monatsabschlussprozesse des Unternehmens zu optimieren, SAP Extended Warehouse Management und SAP S/4HANA für erweitertes Available-to-Promise einzuführen sowie SAP Fiori-Anwendungen bereitzustellen.

Scott Groth fährt fort: „Wir sind immer auf der Suche nach besseren Möglichkeiten, Prozesse zu gestalten, und unser Wechsel von SAP ECC zu SAP S/4HANA bedeutet, dass wir bei neuen Projekten eine Kosteneinsparung von 20 % prognostizieren, da die benötigten Funktionen bereits vorhanden sind.“

Im Bewusstsein des Geschäftsrisikos bei der Umsetzung eines globalen Projekts in 130 Ländern und 37 Produktionsstätten, die rund um die Uhr in Betrieb sind, bestand die erste Phase von Pfizer darin, die obligatorischen Aufgaben zu erledigen, um dann mit optionalen Verbesserungen fortzufahren.

„Es ist sehr störend, der Fertigung Ausfallzeiten aufzuerlegen, was die Aktivierung ihrer Geschäftskontinuitätspläne erforderlich macht. Daher benötigten wir eine optimale, leistungsfähige Umgebung, um die Auswirkungen zu minimieren. Eine zentrale Fähigkeit der Power10-Plattform ist ihre schnelle Betriebsbereitschaft“, betont Scott Groth.

Raj Hase, Senior Director of Digital Finance Solutions und SAP S/4HANA Program Manager, fügt hinzu: „Wir wollten das Risiko in jeder Phase minimieren, und unser strategischer Partner IBM Consulting hat uns maßgeblich bei unserer Erfolgsplanung unterstützt. Von der ersten Entdeckungs- und Proof-of-Concept-Arbeit für die Migration zu Power10 an brachte IBM tiefgreifendes SAP S/4HANA-Know-how mit ein und half uns zu verstehen, was zur Erreichung des Ziels erforderlich ist. Wir haben uns stark darauf verlassen, dass IBM Consulting eng mit unseren Geschäftsteams zusammenarbeitet, um die kritischen Maßnahmen zu planen und uns bei simulierten Umstellungen und der eigentlichen Migration zu unterstützen.“

Scott Groth fügt hinzu: „Wir verstehen, dass keine Plattform oder Anwendung perfekt ist und dass Herausforderungen und Hindernisse auftreten können, die eine erfolgreiche Implementierung gefährden. Die Partnerschaft mit Pfizer und IBM Consulting bot den höchsten Wert in dieser ganzen Geschichte.“