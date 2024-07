UMB (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein IBM Business Partner mit Sitz in der Schweiz. UMB schafft Zeit durch intelligente Lösungen. Mit 900 Mitarbeitern in 18 Niederlassungen ist UMB auf die Bereiche Unternehmensberatung, Cloud, IT-Architektur, digitale Transformation, moderne Kommunikation, Sicherheit, Data Science und Infrastruktur spezialisiert. Bereits fünfmal in Folge (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde UMB vom Great Place to Work Institute als bester Arbeitgeber in der Schweiz ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurde UMB außerdem zum besten Arbeitgeber in Europa (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ernannt.