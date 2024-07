Was kommt als Nächstes? Bosch hat sich vorgenommen, die Messlatte für energieeffiziente Abläufe noch höher zu legen, indem das Unternehmen mehr Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen anstrebt. Durch die Umstellung seiner SAP-Lösungen auf IBM Power10-Server der nächsten Generation fördert Bosch die Entwicklung von bahnbrechenden Internet-of-Things (IoT)-Lösungen und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch im Rechenzentrum um 20 % – für eine grüne Strategie der nächsten Stufe.

Von Konsumgütern über Mobilitätslösungen und Industrietechnik bis hin zu Energie- und Gebäudedienstleistungen entwickelt Bosch ständig vernetzte IoT-Produkte der nächsten Generation, die unser tägliches Leben verändern werden. Gleichzeitig hat Bosch erkannt, dass eine ganz andere Art von Transformationsprozess im Gange ist: der Klimawandel. Mit der Klimaneutralität leistet Bosch einen konkreten Beitrag zu dem international vereinbarten Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Das Unternehmen wollte seine Rolle bei der Bewältigung einer der größten Herausforderungen für die Menschheit spielen, ohne dabei den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu opfern, der ihm zu einem renommierten Namen verholfen hat. Es war keine einfache Aufgabe, die Grenzen von Bereichen wie IoT und KI zu verschieben und gleichzeitig die CO2-Bilanz weiter zu reduzieren.

Die IT-Abteilung von Bosch ist von zentraler Bedeutung für die Konzernstrategie in den Bereichen IoT, KI, digitale Rentabilität, Kundennähe, Ausfallsicherheit und Umweltschutz. Nachdem das Unternehmen sein Ziel erreicht hatte, bis 2020 vollständig kohlenstoffneutral zu werden, wollte es noch mehr Effizienz aus allen Aspekten seines Betriebs herausholen, einschließlich der wichtigen SAP-Geschäftssysteme, die Tausenden von Bosch-Mitarbeitern jeden Tag dabei helfen, produktiv zu arbeiten.

Das SAP-Infrastrukturteam von Bosch bietet SAP-Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen für alle Geschäftsbereiche des Unternehmens an. Ein schlankes Team unterstützt ein großes, miteinander verbundenes Netzwerk von weltweit operierenden Unternehmen in mehr als 60 Ländern und an 400 Standorten. Die Lösungsumgebung umfasst die Systeme SAP R/3, SAP HANA® und SAP S/4HANA®. Im Rahmen der unternehmensweiten digitalen Transformation und mit dem Auslaufen der Unterstützung für das ältere SAP R/3 stellt Bosch auf SAP HANA und SAP S/4HANA um, was neue Anforderungen an die IT-Infrastruktur stellt.

Christian Dümmler, Senior Manager und Verantwortlicher für die globale SAP-Infrastruktur bei Bosch, bestätigt: „SAP HANA repräsentiert die neueste Produkt- und Technologiepalette von SAP und bietet die aktuellsten Entwicklungen und Fähigkeiten, die uns dabei helfen, an der Spitze unserer Branche zu bleiben. Mit SAP HANA und SAP S/4HANA ist Bosch auf dem richtigen Weg.“