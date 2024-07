Das 2014 gegründete Unternehmen IT Specialist (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet ein Team von hochqualifizierten, erfahrenen und vollständig zertifizierten technischen Experten. Das Unternehmen mit Sitz in Kiew bietet mehr als 200 Kunden Sicherheits-, Integrations- und Infrastrukturdienste sowie damit verbundene Lösungen an. Das SOC von IT Specialist verarbeitet mehr als zwei Milliarden Ereignisse pro Woche, wehrt mehrere komplexe Angriffe ab und bearbeitet bis zu 500 Vorfälle pro Tag.