Wenn es um Bank- und Finanzdienstleistungen geht, sind wir alle auf Software als unsichtbare Unterstützung angewiesen, die unsere mobilen und Online-Erfahrungen ermöglicht. Bankdata entwickelt dynamische neue Banking-Apps und schafft kundenorientierte Lösungen, die vollständig in die wichtigsten Transaktionsdienste integriert sind. Kritische Überwachungstools waren jedoch nicht in der Lage, detaillierte Anwendungsdaten bereitzustellen. Aus diesem Grund konnte Bankdata keine Feinabstimmung und Überwachung der Anwendungen vornehmen, was potenzielle Auswirkungen auf die Endanwendererfahrung hatte.