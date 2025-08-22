Um ein derart robustes API-Gateway in kurzer Zeit zu realisieren, hat sich NHC mit Eastern Light Technologies (ELT), einem IBM Gold Partner, zusammengeschlossen, um seine technologische Infrastruktur zu verbessern. NHC implementierte die Lösung unter Verwendung von IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) auf Basis der Red Hat OpenShift-Plattform, um die IT-Systeme zu modernisieren. Durch die Umstellung auf einen containerbasierten Ansatz wurden die Systeme des NHC flexibler, zuverlässiger und sicherer.

Zu den wichtigsten Funktionen von CP4I gehören:

IBM DataPower API Gateway zur Sicherung der API-Kommunikation

IBM API Connectfür eine reibungslose Interaktion zwischen verschiedenen Plattformen

IBM MQ für eine stabile und effiziente Nachrichtenübertragung

IBM App Connect zur Optimierung komplexer Datenverarbeitung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Teams

Durch die Standardisierung der Integrationen im gesamten Unternehmen hat das NHC eine bessere Kontrolle erlangt und ermöglicht gleichzeitig den verschiedenen Abteilungen, innerhalb sicherer Grenzen unabhängig voneinander zu arbeiten. Zusätzlich hat die Einführung von Best Practices wie Continuous Integration Continuous Delivery (CICD) die Projektlaufzeiten erheblich verkürzt und Fehler reduziert.

Diese Verbesserungen unterstreichen das Engagement von NHC für integrierte und intelligente Immobilienbetriebsabläufe und -dienstleistungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Daten zu nutzen, um ein einzigartiges digitales Erlebnis in der Immobilienentwicklung zu schaffen.