NHC nutzt die digitale Transformation mit modernen Containerlösungen
Das NHC hat sich auf die Reise begeben, eine hochmoderne Anwendungsintegrationslösung zu implementieren, die die neueste Technologie nutzt. Um ihre Vision zu verwirklichen, benötigten sie eine neue Umgebung, die eine robuste und skalierbare Architektur für die Bereitstellung und Nutzung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ermöglicht. Das Unternehmen hatte die Möglichkeit, Workflows zu automatisieren, damit die Teams den Betrieb an die wachsenden Kundenanforderungen anpassen und das Transaktionsvolumen steigern konnten. Um diese Chancen zu nutzen, musste eine robuste und skalierbare Umgebung implementiert werden, die eine reibungslose digitale Transformation gewährleistet. Ihr Ziel war es, die Position von NHC als führendes Unternehmen in der Immobilienentwicklung weiter auszubauen und intelligente, lebendige städtische Gemeinschaften zu schaffen, die das städtische Leben neu definieren und die Lebensqualität verbessern.
Um ein derart robustes API-Gateway in kurzer Zeit zu realisieren, hat sich NHC mit Eastern Light Technologies (ELT), einem IBM Gold Partner, zusammengeschlossen, um seine technologische Infrastruktur zu verbessern. NHC implementierte die Lösung unter Verwendung von IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) auf Basis der Red Hat OpenShift-Plattform, um die IT-Systeme zu modernisieren. Durch die Umstellung auf einen containerbasierten Ansatz wurden die Systeme des NHC flexibler, zuverlässiger und sicherer.
Zu den wichtigsten Funktionen von CP4I gehören:
Durch die Standardisierung der Integrationen im gesamten Unternehmen hat das NHC eine bessere Kontrolle erlangt und ermöglicht gleichzeitig den verschiedenen Abteilungen, innerhalb sicherer Grenzen unabhängig voneinander zu arbeiten. Zusätzlich hat die Einführung von Best Practices wie Continuous Integration Continuous Delivery (CICD) die Projektlaufzeiten erheblich verkürzt und Fehler reduziert.
Diese Verbesserungen unterstreichen das Engagement von NHC für integrierte und intelligente Immobilienbetriebsabläufe und -dienstleistungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Daten zu nutzen, um ein einzigartiges digitales Erlebnis in der Immobilienentwicklung zu schaffen.
Diese komplexe Struktur veränderte die Arbeitsweise des NHC grundlegend. Durch die vollständige Umstellung auf eine containerbasierte Anwendung wurden sie zu Vorreitern in Saudi-Arabien. Durch diese Umstellung konnte das NHC die DevOps-Automatisierung nutzen und so manuelle Eingriffe in den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess reduzieren.
„Da NHC sich auf den Weg der digitalen Transformation begibt – mit dem Ziel, integrierte und intelligente Immobilienbetriebsabläufe und -dienstleistungen anzubieten und von Daten zu profitieren –, um ein unverwechselbares digitales Erlebnis in der Immobilienentwicklung zu schaffen, ist Integration das Schlüsselelement, das zur digitalen Transformation beiträgt. Die hier vorgestellte Fallstudie ermöglicht es uns, innovative digitale Produkte zu erweitern und weiterzuentwickeln, die eine außergewöhnliche digitale Customer Experience bieten und datengestützte Entscheidungen unterstützen. Essam A. Alhogbani, Leiter Informationstechnologie, NHC
Die erfolgreiche Implementierung hat zu einer erheblichen Verkürzung der Markteinführungszeit von NHC geführt, wobei die Zeit für die Entwicklung und Einführung neuer Dienste um 40 % reduziert werden konnte. Diese Verbesserung in Verbindung mit der Bereitstellung von mehr als 700 Diensten auf der neuen Plattform hat die Dienstleistungskapazität des NHC erheblich gesteigert. Die beeindruckende Performance der Plattform zeigt sich in ihren Funktionen, durchschnittlich 2 Millionen Anfragen pro Tag zu verarbeiten, wobei Spitzenwerte von bis zu 4 Millionen Anfragen pro Tag erreicht werden. Darüber hinaus wurde die durchschnittliche Antwortzeit für API-Aufrufe um 23 % reduziert, wodurch die Benutzerfreundlichkeit für interne und externe Dienstnutzer verbessert wurde.
Seit 2017 baut NHC lebendige Gemeinschaften auf und schafft wunderschöne Räume, die das Leben der Menschen neu definieren.
Die ehrgeizigen Entwicklungen des Unternehmens bringen alles, was Menschen benötigen, näher an ihren Wohnort – mit modernen Annehmlichkeiten, freundlicheren Nachbarschaften und Grünflächen, die den Alltag bereichern.
Die NHC schafft die richtigen Voraussetzungen für eine hochwertige Infrastruktur, Dienstleistungen und Verkehr, um Orte zu schaffen, die über Jahre hinweg Wohlstand bringen werden. Es ist ein Ort, an dem Menschen in ihr Zuhause und in ihre Zukunft investieren und ein besseres Leben führen können.
Bessere Anwendungsgeschwindigkeit und -qualität – das ist die Stärke einer KI-gesteuerten Integrationssoftwarelösung.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, DataPower, IBM API Connect und IBM Cloud Pak sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Red Hat und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder dessen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.