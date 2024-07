Bei der Suche nach einer Lösung arbeitete das NCHC mit der IBM Garage zusammen, um auf der Grundlage von IBM Cloud Pak for Watson AIOps-Software ein Proof of Concept durchzuführen.

Das Ziel des POC bestand darin, die realen Auswirkungen der potenziellen Lösung abzuschätzen. Das NCHC stellte Betriebsdaten und Netzwerkprotokolldaten aus realen Szenarien zur Verfügung, z. B. zu Fällen defekter Netzwerkkomponenten, die Ausfälle verursachen würden.

Daraufhin nutzten die Teams des NCHC und von IBM IBM Cloud Pak for Watson AIOps als zentralen Integrator für die verschiedenen IT-Betriebstools der Netzwerkzentrale, um einen ganzheitlichen Überblick über die gesamte Infrastruktur zu erhalten. Und durch die Einspeisung strukturierter und unstrukturierter Daten in die AI Manager-Komponente der Lösung waren das NCHC und das IBM Garage-Team KI-Modelle in der Lage, Probleme und Vorfälle automatisch und proaktiv zu verwalten.

Die Ergebnisse waren ausgezeichnet: Die Teams erreichten eine um 55 % kürzere mittlere Erkennungszeit (MTTD) für Probleme, die den Service beeinträchtigen würden.

Basierend auf dem Erfolg des POC implementierten das NCHC und das IBM® Customer Success Manager-Team IBM Cloud Pak for Watson AIOps in der Produktionsumgebung des Exchange Centers. Die folgenden Komponenten von IBM Cloud Pak for Watson AIOps verwendet das NCHC aktuell: