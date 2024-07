Sie sind das passende Mantra für ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Infrastruktur – also den zugrundeliegenden Motor – aufzubauen, der seinen Kunden das Maß an Geschwindigkeit, Leistung und Technologie bietet, das sie benötigen, um in der heutigen, sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein.

TIME ist ein regionaler Hyperscale-Kommunikationsdienstleister, der Services in den Bereichen Cloud, Rechenzentren und Konnektivität anbietet, die die Innovation und den Handel in der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), einer Wirtschaftsunion von 10 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 650 Millionen Menschen, fördern.

TIME hat die rasanten Veränderungen in den ASEAN-Staaten maßgeblich gefördert. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Außerdem ist die Wirtschaft der Region mittlerweile so weit gewachsen, dass sie vom zwölften auf den fünftgrößten Markt der Welt aufgestiegen ist. Parallel dazu ist der Zugang zu und die Nutzung von Technologie in ASEAN sprunghaft angestiegen. Von 2010 bis 2019 ist die Zahl der Internet-Abonnenten in der Region um mehr als 200 % gewachsen.