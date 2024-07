Die Anwendung von generativer KI auf Mini brachte zusätzliche Orientierung und Inspiration in den Redaktionsprozess, indem mühsame, zeitraubende Arbeit reduziert und eine einfachere Sprache gefunden wurde, während die MJZ-Redaktion die volle Kontrolle und maximale Kreativität behalten konnte. Das Team fand heraus, dass die KI-Lösung hilft, indem sie Varianten generiert und wertvolle Textbeispiele ausgibt, aus denen die Redakteure auswählen können. Außerdem nehmen langwierige Aufgaben jetzt weniger Zeit in Anspruch, da die generative KI bereits veröffentlichte Inhalte recherchieren kann und dann einige Vorschläge für Schlagwörter anbietet, um das Schreiben auf Touren zu bringen. Und das spart den Redakteuren kostbare Zeit. Darüber hinaus kann die generative KI mehr Einfühlungsvermögen für die Zielgruppen im Kreationsprozess bieten, und zwar buchstäblich auf Knopfdruck. Und dadurch fällt es den Redakteuren leichter, sich in die Sichtweise ihrer Zielgruppen hineinzuversetzen.