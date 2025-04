Infosys, 1981 gegründet und mit Hauptsitz in Bangalore, ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzen, Fertigung und Technologie. Mit einer starken Präsenz in über 50 Ländern ist Infosys für seine innovativen Lösungen und seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Transformation bekannt. Jüngsten Berichten zufolge beschäftigt Infosys mehr als 300.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen beträchtlichen Jahresumsatz, was das Unternehmen zu einem der wichtigsten Akteure auf dem globalen IT-Dienstleistungsmarkt macht.