Da die Einhaltung der PSD2-Richtlinie nun in vollem Umfang vorgeschrieben ist, konnte IBS Bulgaria eine breite Akzeptanz seiner neuen Plattform verzeichnen. „Benutzer können nicht nur ihren PSD2-Verpflichtungen nachkommen, sondern ihre Integration auch sehr schnell durchführen“, bemerkt Stanchev. „Was mit der alten Methode etwa zwei Monate gedauert hätte, kann jetzt in einer Woche erledigt werden. Das verkürzt die Markteinführungszeit für neue Services erheblich. Das macht uns auch schneller – wenn wir Folgeprojekte haben, haben wir oft schon vor der Vertragsunterzeichnung alles fertig.“



Er fährt fort: „Außerdem habe ich beobachtet, dass viele unserer Kunden eine enorme Kostenreduzierung verzeichnen konnten. Sie haben die Fähigkeiten und Tools erworben, um Integrationen selbstständig durchzuführen. Und wenn es ein Problem gibt, haben sie Einblick in das, was vor sich geht. Sie wissen, welches System die Integration beeinträchtigt, und können das Problem schnell beheben.“

„Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem CFO“, erinnert sich Angelov, „für einen unserer Kunden, der dabei ist, seine digitale Plattform zu modernisieren. Seiner Meinung nach wird die Entkopplung des Online-Bankings und des Internet-Bankings von den alten Backend-Lösungen des Unternehmens dazu beitragen, dass sein Unternehmen viel schneller wird. So haben sie zum Beispiel in nur wenigen Wochen eine neue Wallet entwickelt, die sich in die Zahlungsdienste von Apple und Google integrieren lässt.“

Angesichts dieser vereinfachten und beschleunigten Integrationsmöglichkeiten freuen sich sowohl IBS Bulgaria als auch seine Kunden darüber, dass sie sich für die IBM Technologie und die durch das ESA ermöglichte optimierte Bereitstellung entschieden haben.

„Derzeit werden etwa 90 % der Open-Banking-Systeme in Bulgarien auf der Grundlage des Integrationsstacks von IBM entwickelt und stützen sich auf IBM Technologie“, fügt Angelov hinzu. „IBM API Connect und die IBM Cloud Paks sind grundsolide Integrationstechnologien. Sie gehen kein Risiko ein, Ihre Services auf dem IBM Integration Bus zu etablieren. Und Sie können der von IBM vorgegebenen Richtung vertrauen. Alle Welt spricht gerade von Microservices und Containern. Aber wer hat die Vision, all diese Komponenten in eine gemeinsame containerisierte Schicht zu integrieren? Aus unserer Sicht ist es nur IBM. Daher war es für uns eine Selbstverständlichkeit, alles zu standardisieren und auf IBM aufzubauen.“