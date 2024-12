KI wird bereits eingesetzt, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob jemand einen Job bekommen sollte oder nicht. Ob jemand einen Kredit erhalten sollte oder ob diese Person für Wohnraum qualifiziert ist. Die Technologie hat bereits weitreichende, lebensverändernde Auswirkungen, weshalb ein verantwortungsvoller Umgang mit KI von entscheidender Bedeutung ist.

Dieser verantwortungsvolle Umgang ist jedoch leichter gesagt als getan. Und Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer bei IBM, ist jemand, der sich dafür einsetzt, dass KI ein positiver Faktor für den Wandel bleibt.

„Innerhalb von IBM haben wir ein AI Ethics Board ins Leben gerufen, wobei ich derzeit den Vorsitz dieses Gremiums innehabe, um diese Herausforderung anzugehen“, erklärt Montgomery. „Wir haben Prinzipien rund um KI formuliert – dass sie transparent und erklärbar sein sollte. Dass sie die Privatsphäre schützen, sicher, umfassend und fair sein sollte. Und obwohl der Vorstand dazu beigetragen hat, diese Prinzipien in unserer Kultur zu verankern, brauchen wir mehr als nur Vertrauen, um sicherzustellen, dass wir uns als Unternehmen an diese Prinzipien halten.“

Glücklicherweise hat IBM bereits zuvor eine Vielzahl von Vorschriften wie diese umgesetzt.

„Die Einhaltung der DSGVO [Datenschutz-Grundverordnung] kommt dem, womit wir es bei KI zu tun haben, wahrscheinlich am nächsten“, fügt Lee Cox, Vice President of Integrated Governance, Services, and Research innerhalb des IBM Office of Privacy and Responsible Technology, hinzu. „Davor war die Art und Weise, wie wir mit datenschutzbezogenen Compliance-Herausforderungen umgingen, eher lokal – viele unserer Programme waren regionalisiert. Sie haben die Arbeit erledigt, aber wir hätten einiges an Arbeit investieren müssen, um sie an neue Anforderungen anzupassen.“

Er fährt fort: „Aber angesichts der DSGVO und anderer Datenschutzbestimmungen mussten wir mit der Koordinierung auf globaler Ebene beginnen. Wir mussten uns schnell anpassen, denn wir sahen uns mit mehr Standards, mehr Verpflichtungen, mehr Komplexität und mehr Sensibilität in Bezug auf die Frage konfrontiert: ‚Was passiert mit meinen Daten und wie werden sie genutzt?’“

Um diese globale Aufgabe zu bewältigen, hat IBM ein unternehmensweites Datenschutz- und KI-Managementsystem (Privacy and AI Management System, PIMS) entwickelt. Aufgrund der Erfolge waren Montgomery und ihr Team der Meinung, dass IBM dieses Tool erweitern könnte, um die Einhaltung der Vorschriften in allen KI-Aktivitäten besser zu dokumentieren und zu verfolgen.

Ähnlich wie beim Datenschutz gab es auch bei der KI in den letzten Jahren eine Lawine von neuen Vorschriften – sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene. Ebenso haben verschiedene globale Allianzen und Verbände Richtlinien entwickelt, die dazu beitragen sollen, dass sich KI ethisch und verantwortungsbewusst verhält. Aber es kann schwierig sein, diese wachsende Liste von Erwartungen in großem Umfang zu erfüllen.

„Wir sind ein großes Unternehmen“, fügt Montgomery hinzu. „Wir sind in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Unser Unternehmen besteht aus über 400 verschiedenen juristischen Personen, die mit 13.000 Lieferanten und 150.000 Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Bei dieser Größe kann es aus Sicht der Unternehmensführung schwierig sein, alle unsere mehr als 250.000 Mitarbeiter auf den gleichen Nenner zu bringen.“