IBM Global Chief Data Office

Als globales Unternehmen, das in mehr als 170 Ländern tätig ist, beschäftigt sich IBM schon seit langer Zeit mit der Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vorschriften in aller Welt. Im April 2016 wurde die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU verabschiedet. Im Rahmen der Vorbereitung auf den Stichtag zur Umsetzung der Verordnung am 25. Mai 2018 nutzte IBM die Gelegenheit, seine Datenschutzpraktiken zu aktualisieren und seine Produkte und Services zu verbessern. Dafür wurden die Datenschutzvorschriften der DSGVO bei IBM weltweit als globales Transformationsprogramm eingeführt, das letztendlich allen Kunden zugute kommen sollte.

Dieses globale Programm umfasste neben zahlreichen Arbeitsschritten auch die Erfüllung der DSGVO-Anforderung, die besagt, dass man verstehen muss, welche Art von persönlichen Daten IBM kontrolliert, wo sich diese Daten befinden, wie sie verwendet werden und wer dafür verantwortlich ist. „Bei dieser Aufgabe mussten mehr als 6.500 Anwendungen im gesamten Unternehmen überprüft werden, von denen etwa 3.400 unter dem Gesichtspunkt der DSGVO kritisch waren“, sagt Neera Mathur, Senior Technical Staff Member im Global Chief Data Office.

Die Ergebnisse dieser Bemühungen wurden in einem zentralen Datenschutzkatalog gesammelt, was ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Umsetzung war. Es blieb jedoch eine Frage offen: Wie können die Risiken im Zusammenhang mit den DSGVO-relevanten Daten unter der Kontrolle von IBM identifiziert und bewertet werden, und wie können diese Informationen an die Führungskräfte des Unternehmens weitergegeben werden?