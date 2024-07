Der IBM InfoSphere® Information Governance Catalog ist ein webbasiertes Tool, mit dem Sie Informationen erkunden, verstehen und analysieren können. Sie können so eine gemeinsame Geschäftssprache erstellen, verwalten und gemeinsam nutzen, Richtlinien und Regeln dokumentieren und in Kraft setzen sowie die Datenabstammung verfolgen. Kombinieren Sie es mit dem IBM Watson® Knowledge Catalog, um vorhandene kuratierte Datensätze zu nutzen und Ihre Investitionen in den Information Governance Catalog vor Ort in die Cloud zu erweitern. Ein Knowledge Catalog ermöglicht es Ihnen, gesammelte Metadaten in die Hände von Wissensarbeitern zu geben. Dadurch erhalten Data-Science- und Analyse-Teams einfachen Zugriff auf die besten Assets für ihre Arbeit und können gleichzeitig die Governance-Anforderungen des Unternehmens einhalten.