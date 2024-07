Was Sie nicht wissen, kann Ihnen schaden. Doch jetzt können Sie Ihre Risiken für vertrauliche Unternehmensdaten identifizieren und senken und so mögliche Gefahren für Ihre Geschäfts- und Betriebsprozesse und Ihre Wettbewerbsposition abwenden. IBM Security® Guardium® Data Risk Manager bietet Ihnen und Ihren Teams eine benutzerfreundliche Steuerzentrale für Datenrisiken, mit der Sie datenbezogene Unternehmensrisiken leichter aufdecken, analysieren und visualisieren und so entsprechende Maßnahmen zum Schutz Ihres Unternehmens ergreifen können.