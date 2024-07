Jetzt, nach fast zwei Jahren im Accelerator-Programm, haben Young und sein Team eine ausgezeichnete Beziehung zu IBM etabliert. Young sagt: „Wir haben unsere Beziehungen sowohl zum Accelerator-Team als auch zu anderen Abteilungen von IBM weiter ausgebaut und gefestigt. Es war definitiv eine gute Erfahrung.“

Diese Erfahrung umfasste den Wechsel zu IBM® Cloud und die Einführung von IBM Cloud Hyper Protect DBaaS und IBM® Watson-Technologien sowie verschiedener anderer IBM Produkte.

Home Lending Pal nutzt die Kreditinformationen und Bankkonten seiner Kunden, um einzigartige Einblicke zu gewinnen, weshalb die Datensicherheit von größter Bedeutung ist. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen zur Unterstützung seiner Mongo-Datenbank für IBM Cloud Hyper Protect DBaaS entschieden. Cheron Bruce, Chief Technology Officer bei Home Lending Pal, erklärt: „IBM Hyper Protect erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre und der Daten der Verbraucher. Es verleiht uns diese zusätzliche Schutzebene, die sagt: ‚Hey, wir haben unsere Sorgfaltspflicht erfüllt. Wir verwenden eine bewährte Lösung, die praktisch unangreifbar ist.‘ Selbst interne Ressourcen hätten Probleme, sich in unser System zu hacken.“

Die Plattform von Home Lending Pal nutzt die Technologien IBM Watson Studio und IBM watsonx Assistant, um sensible Daten zu analysieren und potenziellen Hauseigentümern wertvolle Erkenntnisse zu bieten. Zu diesen Erkenntnissen, die von einem Assistenten namens „Kev“ geliefert werden, kann gehören, wie viel die Nutzer für ein Haus ausgeben können, wie schnell sie mit dem Kauf eines Hauses rechnen können und sogar, welche Art von Lebensstiländerungen ihnen zu einem schnelleren Immobilienerwerb verhelfen können. Die Lösung ist zudem in Immobilien-Websites integriert, sodass Kev Immobilien empfehlen kann, die in der Preisklasse des Nutzers zum Verkauf stehen.

IBM Cloud Kubernetes Service, IBM Blockchain und Red Hat OpenShift on IBM Cloud sind ebenfalls für den Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung. „Mit Blockchain ist es zum ersten Mal möglich, diese Art von Informationen zu erfassen und zu wissen, dass sie nicht manipuliert werden“, erklärt Young.