Für ihr neues, kanalübergreifendes und kundenorientiertes Geschäftsmodell benötigte die Groupe Chantelle eine neue Technologieplattform, die schnellere und effizientere Interaktionen auf allen Ebenen, von der Lieferkette bis zum Kundenservice, ermöglicht. Das Unternehmen entschied sich für die Einführung der SAP HANA-Datenbank sowohl für seine bestehende SAP ERP-Umgebung als auch zur Unterstützung künftiger SAP S/4HANA-Anwendungen. Das Unternehmen beauftragte seinen langjährigen Technologielieferanten, den IBM Business Partner Novahé, mit der Entwicklung einer neuen hybriden Plattform, die es ihm ermöglichen würde, sowohl die bestehenden als auch die neuen Elemente nebeneinander auf derselben Infrastruktur zu betreiben.

„Wir skizzierten, was wir in geschäftlicher Hinsicht erreichen wollten, und Novahé entwickelte eine technische Lösung, die genau unseren Anforderungen entsprach, und zwar zu den gleichen laufenden Kosten wie unsere vorherige Plattform“, sagt André Wei. „Durch die Wahl von IBM Power Systems haben wir die Möglichkeit erhalten, sowohl IBM i als auch Linux auf derselben Plattform auszuführen. Wir haben außerdem die erheblichen Kosten und Risiken vermieden, die mit dem Austausch unserer bestehenden, gut angepassten SAP ERP-Umgebung verbunden wären. Und in Zukunft können wir mit IBM Power Systems die beste Plattform für alle von uns gewählten Lösungen auswählen, und zwar auf Grundlage von Geschäftsanforderungen und nicht auf Grundlage von technologischen Einschränkungen.“

Jean-François Fine, Presales Engineer bei Novahé, sagt: „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit IBM Power wussten wir, dass die neueste Generation der IBM Systeme der Groupe Chantelle alle technologischen Fähigkeiten bieten würde, die sie heute und in Zukunft benötigt.“

François Delbrel, Client Director bei Novahé, fügt hinzu: „Die Kombination aus IBM Technologie und unserem Fachwissen bei der Entwicklung und Bereitstellung von Geschäftslösungen ermöglicht es uns, unseren Kunden einen hohen dauerhaften Mehrwert zu bieten.“

Novahés Vorschlag sah die Bereitstellung von zwei IBM Power Systems S914- Servern vor, auf denen das Betriebssystem IBM i für die Produktionslandschaft läuft, einer für die SAP-Zentralinstanz und einer für SAP Retail. Groupe Chantelle stellte außerdem einen IBM Power Systems S922- Server bereit, auf dem SAP HANA auf SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ausgeführt wird (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und ist bereit für die Einführung von SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business Solutions . Diese Server verfügen über IBM Power9 -Prozessoren, die sowohl mehr Kerne als auch eine 26 % höhere Pro-Core-Performance für SAP bieten als die vorherigen Prozessoren von Groupe Chantell, während der IBM Power Systems S922 Server über 2 TB Speicher verfügt, um die In-Memory-HANA-Datenbank zu unterstützen.

Die IBM-Server werden durch eine durchgängige NVMe-Flash-Speicherumgebung auf IBM FlashSystem -Speicherservern ergänzt. Der von SAP für die Verwendung mit SAP HANA zertifizierte IBM FlashSystem-Speicher beschleunigt die Anwendungsleistung und steigert die Unternehmensproduktivität, und die Datenkomprimierung im laufenden Betrieb bietet eine größere Kapazität bei gleichem Platzbedarf.

„Unsere Beziehung zu Novahé basiert auf Vertrauen und auf der Tatsache, dass wir uns absolut auf ihr Wissen über die IBM Power Systems Architektur verlassen können“, sagt André Wei. „Wir sind kein sehr großes Unternehmen und wir haben nicht die Ressourcen, Experte für jede einzelne Technologie zu sein. Bei fortschrittlichen Plattformen wie IBM Power Systems ist es daher sinnvoll, von erfahrenen externen Partnern zu profitieren.“