Für viele dieser Bürger sind die Dienste des DWP unerlässlich, um finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Systeme und Prozesse des DWP robust genug sind, um sicherzustellen, dass die Renten und Leistungen korrekt und pünktlich an jeden Antragsteller gezahlt werden.

Um sicherzustellen, dass die kritische nationale Infrastruktur jetzt und in Zukunft ihren Zweck erfüllt, muss das DWP in der Lage sein, seine Systeme und Prozesse so weiterzuentwickeln, dass sie mit der Regierungspolitik und den Bedürfnissen der Gesellschaft in Einklang stehen.

Das Ministerium wollte die Flexibilität erhöhen, indem sie neue Methoden für die Architektur, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen in flexiblen öffentlichen und privaten Cloud-Infrastrukturen einführte.

Dieser moderne Ansatz für das IT-Management würde das DWP in die Lage versetzen, wirklich erstklassige digitale Dienste zur Unterstützung der Bürger und zur Stärkung der Wirtschaft des Vereinigten Königreichs zu entwickeln sowie bereitzustellen.