Um ihre umfangreiche Community interner Entwickler besser zu unterstützen – dazu gehören 1700 Installationen von IDz und knapp 1000 aktive Mainframe-Entwickler mit täglich mindestens 500 einzelnen Benutzern – und um eine stabile und zuverlässige IBM Z-Entwicklungsplattform zu gewährleisten, hat die Danske Bank ein Upgrade auf die neueste IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz) durchgeführt.

Auf der Grundlage eines Continuous-Delivery-Modells stellt ADFz im Laufe des Jahres schrittweise Erweiterungen bereit. Der vollständige Satz von Kernwerkzeugen in ADFz wurde entwickelt, um die Effizienz bei der Erstellung und Wartung von Anwendungen für IBM z/OS®-Umgebungen zu steigern und umfasst IBM Developer for z/OS, IBM Debug for z/OS, IBM Fault Analyzer for z/OS, IBM File Manager for z/OS, und IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

„Das Tolle an diesen IBM Lösungen ist, dass wir fast alles, was wir für die schnelle Bereitstellung von Software benötigen, in einer einzigen Oberfläche finden“, sagt Jensen. „Wir können den gesamten IBM Z-Software-Lebenszyklus in einer benutzerfreundlichen Umgebung verwalten, die auch für Einsteiger in IBM Z schnell zugänglich ist. Dies fördert die Geschwindigkeit und Effizienz und hilft, die Lücke zwischen der Entwicklung für z/OS und der Entwicklung für andere Plattformen zu schließen.“

Die Danske Bank entwickelte ihr eigenes Unit-Test-Tool, das in ihre IBM Developer for z/OS-Umgebung integriert wurde und einen nahtlosen Ablauf von der Entwicklung über Testfälle, Unit-Tests, das Hinzufügen von Geschäftslogik und schließlich den Übergang in die Produktion ermöglicht.

„Der gesamte Analyse- und Debugging-Prozess ist in IBM Developer for z/OS schneller und intuitiver, mit einfachem Zugriff auf neue, von uns entwickelte Tools“, sagt Jensen. „Unser Tool 'Application Diagnostic Systems' nutzt die Fault Analyzer API, um Systemdumps vom Mainframe zu extrahieren und sie direkt in der IDE zu öffnen, um den aktuellen Zustand und die Historie des Programms in der Produktion zu sehen, die Kritikalität zu prüfen und festzustellen, ob Sie Änderungen vornehmen können, und Kommentare hinzuzufügen, um Probleme zu kennzeichnen.“

Schade fügt hinzu: „Wir arbeiten weiterhin eng mit den IBM-Laboren zusammen und inspirieren sie dazu, unsere hausgemachten Funktionen in die IBM-Tools zu integrieren. Es ist eine großartige wechselseitige Beziehung und eine tolle Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.“

Während die zentralen Transaktionen und Kundeninformationen auf der IBM Z-Plattform liegen, befinden sich die Front-End-Dienste oft auf anderen Plattformen. Durch die Bereitstellung ähnlicher grafischer Umgebungen zur Verwaltung von Entwicklung und Tests auf beiden Seiten trägt die Danske Bank dazu bei, potenzielle Hindernisse für die Zusammenarbeit abzubauen.

„Wir haben auch unseren COBOL- und PL/1-Code aus alten Repositorys in IBM Engineering Workflow Management migriert“, kommentiert Jensen. „Das macht es einfacher, eine neue Generation von Entwicklern für die Arbeit mit bewährten Funktionen zu gewinnen, ohne den Kulturschock der Arbeit an grünen Bildschirmen! Es ist alles intuitiv zu bedienen.“

Schade fügt hinzu: „Ich bin wirklich stolz darauf, wo wir im Moment stehen. Alles auf dem Mainframe, was in IDz integriert werden kann, ist leicht verfügbar. Sogar einige der Prozesse in den IBM-Tools wurden übernommen oder angepasst, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Unsere Mainframe-Entwickler können in IDz mit wenigen Klicks sehr viel erreichen.“

Die Tools von ADFz spielen eine Schlüsselrolle dabei, dass die IBM Z-Landschaft jederzeit optimal funktioniert, wie Jensen erklärt: „Wir verwenden die IBM-Tools, um die Leistung und Verfügbarkeit aller Systeme zu überwachen, von den Backend-CICS-Systemen bis hin zu den Entwicklungslandschaften. Die Erkennung von Abhängigkeiten macht es einfacher, die Vorschriften einzuhalten. Im verteilten Bereich gibt es viele verschiedene CI/CD-Tools und mehr als tausend verschiedene Pipelines und Setups, die möglicherweise geändert werden müssen, um Compliance zu gewährleisten. Die Einführung einer bestimmten Arbeitsweise mag in mancher Hinsicht restriktiv sein, bietet aber Vorteile in Bezug auf Compliance und Kontrolle.