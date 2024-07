Wenn es um die Einhaltung von Vorschriften geht, besteht eine der größten Herausforderungen in allen Branchen darin, die richtigen Verhaltensweisen in der Unternehmenskultur zu verankern: Es reicht nicht aus, Richtlinien festzulegen und sie durch Stichproben und Leistungsüberprüfungen der Mitarbeiter durchzusetzen. Für ExpertSource ist ein intelligentes Tool, das alle Anrufe überwacht, ein großer Schritt nach vorn, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, bei der die Einhaltung von Vorschriften im Mittelpunkt steht.

Anil Wadhwa sagt: „Seit wir mit CXReview arbeiten, konnten wir die Überwachung von 2 auf 100 Prozent steigern, und die Mitarbeiter können auf Dashboards zugreifen, die zeigen, wie ihre Leistung im Vergleich zu den wichtigsten Metriken ist. Ganz allgemein können wir feststellen, dass wir unsere Inkassoquoten verbessern und die Zahl der Rechtsansprüche reduzieren, was beides zu unserer Rentabilität beiträgt. Durch die Überwachung werden die Mitarbeiter dazu angehalten, bei jedem Anruf auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten, aber wir sehen auch Verbesserungen bei der Leistung.“

Die IBM Watson-Technologien in der CXReview-Lösung helfen ExpertSource nicht nur dabei, die Einhaltung von Vorschriften zu überwachen, sondern auch sicherzustellen, dass die Mitarbeiter den Verbrauchern den bestmöglichen Service bieten. Das ist besonders nützlich, wenn es um das Onboarding neuer Mitarbeiter geht: Die Kombination aus der umfassenden Schulung von ExpertSource und der automatischen Anleitung durch die CXReview-Lösung hilft den Mitarbeitern, sich sofort zurechtzufinden und zuversichtlich an die Arbeit zu gehen. Die Lösung ermöglicht es den Managern außerdem, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihr Bestes zu geben, was die Arbeitszufriedenheit erhöht und das Risiko der Fluktuation verringert.

Die Regulierung in der Branche steht niemals still. Deshalb passt CXReview seine Lösung ständig an die sich ändernden Bedürfnisse von ExpertSource und anderen Kunden an. Anil Wadhwa kommentiert dazu: „Die Anpassungsfähigkeit des Tools und die Reaktionsfähigkeit des CXReview-Teams sind große Vorteile. Wir haben das Gefühl, eine Fünf-Sterne-Behandlung zu erhalten, und die Zusammenarbeit mit IBM Client Engineering hat die Lösung auf die nächste Stufe gehoben: Es ist ein Weltklasse-Produkt, das zudem einen großen Wert bietet.“