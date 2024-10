Mit seinem kanadischen Hauptsitz in Markham ist IBM seit den frühen 1980er Jahren ein wichtiger Bestandteil der Technologiebranche der Stadt. Die Verantwortlichen der Stadt Markham freuten sich, als sie erfuhren, dass IBM vor Kurzem ein auf KI-Technologie basierendes COVID-19-Kommunikationstool entwickelt hatte und es in kürzester Zeit für die Stadt in Betrieb nehmen konnte.

Als Ende 2019 Berichte über einen Coronavirus-Ausbruch im chinesischen Wuhan aufkamen, entwickelten IBM-Ingenieure proaktiv die virtuelle Agentenplattform IBM Watsonx Assistant for Citizens. Das Tool wurde speziell entwickelt, um Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und akademischen Einrichtungen dabei zu helfen, der Öffentlichkeit automatisierte und aktuelle Informationen in einem intuitiven Format im Gesprächsstil bereitzustellen.

Watson Assistant for Citizens kombiniert die Funktionen von IBM Watson Natural Language Understanding mit der IBM Watson Discovery-Technologie, um häufig gestellte Fragen zu COVID-19 zu verstehen und zu beantworten. Um sicherzustellen, dass Benutzer Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen erhalten, sammelt die Plattform ihre Informationen von der Website der Stadt Markham, der Public Health Agency of Canada, dem Gesundheitsministerium von Ontario und der Region York Public Health.

Die Kommunikations- und IT-Mitarbeiter von IBM und Markham begannen am letzten Märztag mit ihrer Zusammenarbeit. Neunzehn Tage später stellten IBM und die Stadt Markham den IBM watsonx Assistant for Citizens in einer speziellen virtuellen Ankündigung vor und gingen mit dem Chatbot auf der Website der Stadt live. Und 10 Tage später führte das Team den virtuellen Telefonagenten ein, der über eine gebührenfreie Nummer erreichbar ist. Die Stadt Markham hat den Dienst vor kurzem in der mobilen App Access Markham eingeführt, um den Zugriff auf Informationen zu COVID-19 noch einfacher zu machen.

„Während wir den Menschen in Markham weiterhin wichtige kommunale Dienstleistungen anbieten, wird sich dieser virtuelle Agent während dieser Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit als äußerst nützliches Tool erweisen. Tatsächlich würde ich es als ein entscheidendes und notwendiges Instrument bezeichnen“, sagt Frank Scarpitti, Bürgermeister der Stadt Markham.